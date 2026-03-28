Újabb fordulat a csenei gyilkosság ügyében: hatósági felügyelet alá helyezték az áldozat nagyapját

Hatvan napra hatósági felügyelet alá helyezték a januárban a Temes megyei Csene községben megölt 15 éves fiú nagyapját, aki a gyanú szerint arcon ütötte a gyilkosság egyik vádlottjának anyját.
A Temes megyei rendőrség péntek esti tájékoztatása szerint a 39 éves nő március 20-án jelentette, hogy a 66 éves férfi arcon ütötte az utcán. A férfit őrizetbe vették, majd a temesvári bíróság hatósági felügyeletet rendelt el ellene. A férfinek ez idő alatt elektromos nyomkövetőt kell viselnie – számolt be az Agerpres.
A Temes megyei ügyészség március elején emelt vádat a januári csenei gyilkosság két kiskorú gyanúsítottja ellen. A vádhatóság akkori közleménye szerint
A harmadik gyanúsított 13 éves, életkora miatt nem büntethető, az ellene indított eljárást megszüntették.
A vádirat szerint az egyik vádlott és a 13 éves fiú 2026. január 19-én este, a Temes megyei Csene egyik házában
Az ügyészség szerint a gyilkosság után a két fiú a helyszínre híva 15 éves társukat, majd közösen felgyújtották és a kert mögött eltemették a holttestet. Utóbbi kiskorú a vádirat szerint segített a holttest eltüntetésében és a bűncselekmény nyomainak eltakarításában is.
A büntetőpert a Temes megyei törvényszék tárgyalja.
A Temes megyei törvényszék korábban elrendelte a 13 éves fiú sürgős elhelyezését egy gyermekvédelmi intézményben.
A Temes megyei ügyészség szerdán bíróság elé állította a csenei gyilkosság két kiskorú gyanúsítottját – írja az Agerpres.
A Temes megyei ügyészég 24 órára őrizetbe vette minősített emberölésért és holttestgyalázásért a 15 éves csenei fiú meggyilkolásával gyanúsított két kiskorút, és kezdeményezték előzetes letartóztatásukat.
