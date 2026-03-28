Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Újabb fordulat a csenei gyilkosság ügyében: hatósági felügyelet alá helyezték az áldozat nagyapját

Fotó: Orbán Orsolya

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Hatvan napra hatósági felügyelet alá helyezték a januárban a Temes megyei Csene községben megölt 15 éves fiú nagyapját, aki a gyanú szerint arcon ütötte a gyilkosság egyik vádlottjának anyját.

Székelyhon

2026. március 28., 09:532026. március 28., 09:53

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A Temes megyei rendőrség péntek esti tájékoztatása szerint a 39 éves nő március 20-án jelentette, hogy a 66 éves férfi arcon ütötte az utcán. A férfit őrizetbe vették, majd a temesvári bíróság hatósági felügyeletet rendelt el ellene. A férfinek ez idő alatt elektromos nyomkövetőt kell viselnie – számolt be az Agerpres.

A Temes megyei ügyészség március elején emelt vádat a januári csenei gyilkosság két kiskorú gyanúsítottja ellen. A vádhatóság akkori közleménye szerint

az előzetes letartóztatásban lévő két 15 éves fiút minősített emberöléssel, holttest meggyalázásával, illetve egyiküket bűnpártolással vádolják.

A harmadik gyanúsított 13 éves, életkora miatt nem büntethető, az ellene indított eljárást megszüntették.

A vádirat szerint az egyik vádlott és a 13 éves fiú 2026. január 19-én este, a Temes megyei Csene egyik házában

előre eltervelten baltával és késsel rátámadt a 15 éves Mario Berindére, akinek halálos sérüléseket okoztak.

Az ügyészség szerint a gyilkosság után a két fiú a helyszínre híva 15 éves társukat, majd közösen felgyújtották és a kert mögött eltemették a holttestet. Utóbbi kiskorú a vádirat szerint segített a holttest eltüntetésében és a bűncselekmény nyomainak eltakarításában is.

A büntetőpert a Temes megyei törvényszék tárgyalja.

A Temes megyei törvényszék korábban elrendelte a 13 éves fiú sürgős elhelyezését egy gyermekvédelmi intézményben.

korábban írtuk

Bíróság elé állították a csenei gyilkosság két kiskorú vádlottját

A Temes megyei ügyészség szerdán bíróság elé állította a csenei gyilkosság két kiskorú gyanúsítottját – írja az Agerpres.

korábban írtuk

Megrázó részletek a csenei gyilkosságról: előre kitervelhették a 15 éves fiú meggyilkolását

A Temes megyei ügyészég 24 órára őrizetbe vette minősített emberölésért és holttestgyalázásért a 15 éves csenei fiú meggyilkolásával gyanúsított két kiskorút, és kezdeményezték előzetes letartóztatásukat.

Belföld Rendőrség
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
szóljon hozzá! Hozzászólások
Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Ezek is érdekelhetik

Faforgáccsal teli raktár gyúlt ki Szentegyházán, vízhiány és a szél nehezítette az oltást – frissítve
Nőttek a nyugdíjak, de továbbra is nagyok a területi különbségek
A román szövetségi kapitány megtalálta a bűnbakot a vereségért
RO-Alert üzenetet kaphatnak az állampolgárok energiafogyasztásuk állásáról
Tétovább kezdés után erős befejezés: féltucatnyi góllal biztosította be harmadik helyét a Sepsi OSK II.
Mesés harmónia, több száz éves házak
A rovat további cikkei

2026. március 28., szombat

Egy egri fertálymester útja Brassótól Rugonfalváig

Nem mindenki tudja, hogy az ökölvívó Papp László rugonfalvi gyökerekkel bírt, ahol ünnepséget terveznek születése századik évfordulója apropóján. Erről meg a sepsiszentgyörgyi kosárlabda őskoráról is beszélgettünk Oláh István egri fertálymesterrel.

2026. március 27., péntek

Nehezen megközelíthető területen csaptak fel a lángok, az erdőt is veszélyezteti a tarlótűz

A dédai hivatásos és önkéntes tűzoltókat is riasztották egy tarlótűzhöz péntek este. A Maros megyei Ratosnya egyik falujában nehezen megközelíthető területen csaptak fel a lángok.

2026. március 27., péntek

Szombaton lesz a Föld órája, sok helyszínen egy órára lekapcsolják a villanyt

Szombaton 20:30 és 21:30 között lekapcsolják a parlament épületének belső és külső világítását a Föld órája kezdeményezéshez való csatlakozás részeként – közölte a képviselőház.

2026. március 27., péntek

Virágvasárnapi passió Marosvásárhelyen – közös lelki élményre hívnak a szervezők

Idén is megrendezik Marosvásárhelyen a Virágvasárnapi passió előadást, amelyen a résztvevők együtt élhetik át Jézus Krisztus szenvedéstörténetét. Az érdeklődőket vasárnap 17 órára várják a Nyári Színpadhoz.

Hirdetés
2026. március 27., péntek

Perelni készül a kormányt a legfelsőbb bíróság

A legfelsőbb bíróság perelni készül a kormányt a bírák és ügyészek számára bírósági döntéssel megítélt bértartozások kifizetésének elhalasztása miatt, és első lépésként előzetes panaszt nyújtott be a kormányhoz és a pénzügyminisztériumhoz.

2026. március 27., péntek

Kihirdette a költségvetésről szóló törvényeket Románia elnöke

Nicușor Dan államelnök pénteken kihirdette a 2026-os állami költségvetésről és a társadalombiztosítási költségvetésről szóló törvényeket.

2026. március 27., péntek

Rekordkísérlettel avatják fel a gyergyóremetei bicikliutat

Ünnepélyes keretek között adják át szombaton Gyergyóremetén az új bicikliutat. Az esemény nem csupán egy hivatalos átadó lesz: a szervezők egy különleges rekordkísérlettel is készülnek.

Hirdetés
2026. március 27., péntek

Tűz ütött ki egy marosvásárhelyi tömbházlakásban

A marosvásárhelyi tűzoltók egy lakástűzhöz vonultak ki pénteken délután, amely egy tömbház legfelső emeletén keletkezett.

2026. március 27., péntek

Balul „sült el” a halsütés Udvarhelyen

Nem mindennapi tűzesethez riasztották a hatóságokat Székelyudvarhelyen, péntek délután: valaki a plázánál levő lakópark mögött egy betonkerítés tövében akart halat sütni. Azonban a lángok elharapóztak.

2026. március 27., péntek

Ha jön a fagy, hogyan védjük a gyümölcsfákat?

Az utóbbi években ismétlődő jelenség Székelyföldön, hogy a márciusi-áprilisi felmelegedést hirtelen visszatérő fagyok váltják. Ezek komoly károkat okozhatnak a gyümölcsösökben, teljesen el is veszhet az adott évi termés.

Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!