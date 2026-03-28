Újabb fordulat a csenei gyilkosság ügyében: hatósági felügyelet alá helyezték az áldozat nagyapját

Hatvan napra hatósági felügyelet alá helyezték a januárban a Temes megyei Csene községben megölt 15 éves fiú nagyapját, aki a gyanú szerint arcon ütötte a gyilkosság egyik vádlottjának anyját.

A Temes megyei rendőrség péntek esti tájékoztatása szerint a 39 éves nő március 20-án jelentette, hogy a 66 éves férfi arcon ütötte az utcán. A férfit őrizetbe vették, majd a temesvári bíróság hatósági felügyeletet rendelt el ellene. A férfinek ez idő alatt elektromos nyomkövetőt kell viselnie – számolt be az Agerpres.

A Temes megyei ügyészség március elején emelt vádat a januári csenei gyilkosság két kiskorú gyanúsítottja ellen. A vádhatóság akkori közleménye szerint