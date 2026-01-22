Rovatok
Megrázó részletek a csenei gyilkosságról: előre kitervelhették a 15 éves fiú meggyilkolását

• Fotó: Pexels

Fotó: Pexels

A Temes megyei ügyészég 24 órára őrizetbe vette minősített emberölésért és holttestgyalázásért a 15 éves csenei fiú meggyilkolásával gyanúsított két kiskorút, és kezdeményezték előzetes letartóztatásukat.

Székelyhon

2026. január 22., 13:072026. január 22., 13:07

2026. január 22., 13:112026. január 22., 13:11

Ahogy arról korábban beszámoltunk, egy 15 éves Temes megyei fiú meggyilkolásával gyanúsítanak három fiatalt. Noha a korábbi hírek egy 21, egy 15 és egy 13 éves elkövetőről szóltak, az Agerpres hírügynökség csütörtöki, ügyészségi közlemény alapján közölt információi szerint

a bűncselekmény elkövetésében két 15 és egy 13 éves kiskorú vett részt.

Előbbi kettőt őrizetbe vették, utóbbi, egy 13 éves fiú – aki koránál fogva nem vonható büntetőjogi felelősségre – esetében pedig értesítették a Temes megyei gyermekvédelmi igazgatóságot.

A nyomozók szerint január 19-én este az egyik 15 éves gyanúsított a 13 éves gyanúsítottal együtt előre kitervelten – már egy hónappal korábban megtervezték a gyilkosságot és várták a megfelelő pillanatot–,

több fejszeütéssel és késszúrással végzett a 15 éves áldozattal egy csenei házban.

A gyilkosság elkövetése után megérkezett a házhoz a harmadik gyanúsított, egy szintén 15 éves fiú, aki segített a másik kettőnek felgyújtani és elásni az élettelen testet a kertben, majd részt vett a nyomok eltüntetésére tett kísérletben is.

Az egyik 15 éves fiút minősített emberöléssel és holttestgyalázással, a másikat hullagyalázással és bűnsegédlettel gyanúsítják

– közölte a Temes megyei ügyészség.

A Csene községbeli Alin Mario Berinde eltűnését az édesanyja jelentette a rendőrségen, miután a gyermek hétfőn rollerrel elment otthonról és nem tért haza. Az egyik járdaszakaszon felfedezett vérnyomokat követve megtalálták a gyermek dolgait, és nem sokkal később a holttestére is rábukkantak, egy kertben elásva.

Egy 15 éves Temes megyei fiú meggyilkolásával gyanúsítanak egy 21 éves fiatalembert és két kiskorút.

