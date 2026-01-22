Megrázó részletek a csenei gyilkosságról: előre kitervelhették a 15 éves fiú meggyilkolását

Fotó: Pexels
A Temes megyei ügyészég 24 órára őrizetbe vette minősített emberölésért és holttestgyalázásért a 15 éves csenei fiú meggyilkolásával gyanúsított két kiskorút, és kezdeményezték előzetes letartóztatásukat.
Ahogy arról korábban beszámoltunk, egy 15 éves Temes megyei fiú meggyilkolásával gyanúsítanak három fiatalt. Noha a korábbi hírek egy 21, egy 15 és egy 13 éves elkövetőről szóltak, az Agerpres hírügynökség csütörtöki, ügyészségi közlemény alapján közölt információi szerint
Előbbi kettőt őrizetbe vették, utóbbi, egy 13 éves fiú – aki koránál fogva nem vonható büntetőjogi felelősségre – esetében pedig értesítették a Temes megyei gyermekvédelmi igazgatóságot.
A nyomozók szerint január 19-én este az egyik 15 éves gyanúsított a 13 éves gyanúsítottal együtt előre kitervelten – már egy hónappal korábban megtervezték a gyilkosságot és várták a megfelelő pillanatot–,
A gyilkosság elkövetése után megérkezett a házhoz a harmadik gyanúsított, egy szintén 15 éves fiú, aki segített a másik kettőnek felgyújtani és elásni az élettelen testet a kertben, majd részt vett a nyomok eltüntetésére tett kísérletben is.
– közölte a Temes megyei ügyészség.
A Csene községbeli Alin Mario Berinde eltűnését az édesanyja jelentette a rendőrségen, miután a gyermek hétfőn rollerrel elment otthonról és nem tért haza. Az egyik járdaszakaszon felfedezett vérnyomokat követve megtalálták a gyermek dolgait, és nem sokkal később a holttestére is rábukkantak, egy kertben elásva.
Egy 15 éves Temes megyei fiú meggyilkolásával gyanúsítanak egy 21 éves fiatalembert és két kiskorút.
A kormány dolgozik a 2026-os állami költségvetésen, amely reális alapokra fog támaszkodni – jelentette ki szerda este Ilie Bolojan miniszterelnök.
Országszerte jóval enyhébb volt a csütörtökre virradó éjszaka az előzőekhez képest, a Csíki- és a Gyergyói-medencében azonban továbbra is a fagy az úr: csak itt mértek mínusz 15 fok alatti hőmérsékletet az országban.
Itt a vizsgaidőszak. Kávé, jegyzetek, éjszakázás – ismerős? Most megéri megállni egy pillanatra, mert a Székelyhon játékra hív, ahol nemcsak a tanulási szokásaidat oszthatod meg, hanem értékes nyereményeket is bezsebelhetsz.
Többéves előkészületek után nemsokára elkezdődhetnek az első munkálatok a Harvíz Rt. regionális víz- és csatornaszolgáltató tervezett közműfejlesztési óriásberuházása során. Tavaly kiderült, a projekt két részre oszlik a pénzügyi korlátok miatt.
Megtartotta szerdán első ülését a Victoria-palotában a jövedelemadó és az áfabevételek visszaosztási rendszerének kidolgozásával megbízott munkacsoport.
A 2024-es helyhatósági és EP-választások megszervezése 250 millió euróba került, a parlamenti választások költségei 120 millió eurót, a 2024-es és a 2025-ös elnökválasztás megszervezésének költségei pedig több mint 300 millió eurót tettek ki.
Mintegy 819 ezer lej értékben szabott ki bírságot a Hargita megyei tűzoltóság a tűzvédelmi előírások megszegéséért, továbbá három kereskedelmi egységet be is zárattak múlt év végén, idén pedig egy hargitafürdői panzió esetében is így jártak el.
Az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) szerdán újabb elsőfokú figyelmeztetést adott ki az ország 13 megyéjében a fagyos idő miatt.
Hetvennyolc éves korában elhunyt Antal István, volt parlamenti képviselő, a Székelyudvarhelyi városi RMDSZ szervezet alapító tagja.