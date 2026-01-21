Rovatok
Megölhették és a kertben eláshatták a fiatalok az eltűnt 15 éves fiút

Képünk illusztráció • Fotó: Barabás Ákos

Képünk illusztráció

Fotó: Barabás Ákos

Egy 15 éves Temes megyei fiú meggyilkolásával gyanúsítanak egy 21 éves fiatalembert és két kiskorút.

Székelyhon

2026. január 21., 18:132026. január 21., 18:13

A Csene (Cenei) községbeli, 15 éves fiú eltűnését az anyja jelentette a rendőrségen, miután a gyermek hétfőn rollerrel elment otthonról és nem tért haza. Az egyik járdaszakaszon

felfedezett vérnyomokat követve megtalálták a gyermek dolgait, és nem sokkal később a holttestére is rábukkantak, egy kertben elásva.

A Temes megyei rendőrség szerdai tájékoztatása szerint egy 21 éves fiatalembert és két kiskorút gyanúsítanak a gyilkossággal. Az eddigi információk szerint veszekedés törhetett ki közöttük, egyikük fejszével fejbe ütötte a 15 éves fiút, aztán a két másik társa is megütötte, majd amikor rájöttek, hogy meghalt, a kertbe vonszolták és elásták a holttestét.

A 21 éves fiatalembert és az egyik kiskorút őrizetbe vették és folyamatban van a kihallgatásuk, a másik kiskorút – egy 13 éves fiút – gyermekpszichiátriai vizsgálatnak vetik alá – írja az Agerpres hírügynökség a rendőrség közlésére hivatkozva.

Belföld Bűnügy Rendőrség
2026. január 21., szerda

