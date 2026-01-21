Megölhették és a kertben eláshatták a fiatalok az eltűnt 15 éves fiút

Képünk illusztráció
Fotó: Barabás Ákos
Egy 15 éves Temes megyei fiú meggyilkolásával gyanúsítanak egy 21 éves fiatalembert és két kiskorút.
A Csene (Cenei) községbeli, 15 éves fiú eltűnését az anyja jelentette a rendőrségen, miután a gyermek hétfőn rollerrel elment otthonról és nem tért haza. Az egyik járdaszakaszon
A Temes megyei rendőrség szerdai tájékoztatása szerint egy 21 éves fiatalembert és két kiskorút gyanúsítanak a gyilkossággal. Az eddigi információk szerint veszekedés törhetett ki közöttük, egyikük fejszével fejbe ütötte a 15 éves fiút, aztán a két másik társa is megütötte, majd amikor rájöttek, hogy meghalt, a kertbe vonszolták és elásták a holttestét.
A 21 éves fiatalembert és az egyik kiskorút őrizetbe vették és folyamatban van a kihallgatásuk, a másik kiskorút – egy 13 éves fiút – gyermekpszichiátriai vizsgálatnak vetik alá – írja az Agerpres hírügynökség a rendőrség közlésére hivatkozva.
Megtartotta szerdán első ülését a Victoria-palotában a jövedelemadó és az áfabevételek visszaosztási rendszerének kidolgozásával megbízott munkacsoport.
A 2024-es helyhatósági és EP-választások megszervezése 250 millió euróba került, a parlamenti választások költségei 120 millió eurót, a 2024-es és a 2025-ös elnökválasztás megszervezésének költségei pedig több mint 300 millió eurót tettek ki.
Mintegy 819 ezer lej értékben szabott ki bírságot a Hargita megyei tűzoltóság a tűzvédelmi előírások megszegéséért, továbbá három kereskedelmi egységet be is zárattak múlt év végén, idén pedig egy hargitafürdői panzió esetében is így jártak el.
Az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) szerdán újabb elsőfokú figyelmeztetést adott ki az ország 13 megyéjében a fagyos idő miatt.
Hetvennyolc éves korában elhunyt Antal István, volt parlamenti képviselő, a Székelyudvarhelyi városi RMDSZ szervezet alapító tagja.
Egy személy meghalt, kettő megsebesült a szerda reggel az A1-es autópályán, a Hunyad megyei Piski (Simeria) közelében történt közúti balesetben, amelyben egy személygépkocsi és egy nyergesvontató ütközött egymásnak.
Ismét mínusz 21 fok alá csökkent a hőmérséklet szerdára virradóan Székelyföldön: Gyergyóalfaluban tizedre pontosan ugyanakkora fagyot mértek, mint pár nappal korábban, Csíkszeredában pedig picivel még hidegebb is volt, mint a hétvégén.
Majdnem harmadával nőtt a felső légúti megbetegedés miatt orvoshoz fordulók száma az elmúlt héten Hargita megyében. A kórházi kezelésre szorulók száma viszont enyhén csökkent.
A román hadsereg vezérkari főnöke, Gheorghiță Vlad keddi nagyszebeni sajtótájékoztatóján kijelentette, hogy fel kell készíteni a lakosságot az ország védelmével kapcsolatos feladatok ellátására.
Egy Bákó megyei férfit hivatalosan arról értesítette a megyei szociális és gyermekvédelmi igazgatóság (DGASPC), hogy elhunyt, és emiatt elveszítette egyes jogosultságait, miközben az érintett, Eugen Popa, él és jó egészségnek örvend.