Egy egri fertálymester útja Brassótól Rugonfalváig Nem mindenki tudja, hogy az ökölvívó Papp László rugonfalvi gyökerekkel bírt, ahol ünnepséget terveznek születése századik évfordulója apropóján. Erről meg a sepsiszentgyörgyi kosárlabda őskoráról is beszélgettünk Oláh István egri fertálymesterrel. Kocsis Károly 2026. március 28., 08:582026. március 28., 08:58 2026. március 28., 09:052026. március 28., 09:05

Oláh István egri fertálymester kopjafát kezel a nyergestetői temetőben Fotó: Magyarok Világszövetsége

Bár Brassóban született (1936. november 27-én), Oláh István tősgyökeres székelynek tartja magát, ami nem is csoda, hiszen gyergyószárhegyi édesapja csak építési vállalkozóként került a szász városba, míg édesanyja Szovátán született.

A sporttal középiskolás korában került kapcsolatba, ami szoros és tartós köteléknek bizonyult.

A Cenk alatti teniszpályán az akkor még diák Ion Țiriac volt a partnere, aki később Ilie Năstase-vel az oldalán alkotott világhírű párost, de a kosárlabdában is kipróbálta magát.

A helyi Tractorul csapatában többek között azzal az Uhrich Ernővel játszottam, aki ifjúsági gyorskorcsolyás országos bajnoki címmel is büszkélkedett, és olyan gyorskorcsolyások kerültek ki a keze alól, mint például Sthefani Crista vagy Okos András”

– idézi fel.

Az egri fertálymesterek mostani alkapitánya 30 éves korában Fotó: Oláh István személyes archívuma

No de mivel a sportból nem lehetett megélni, maga is építőtechnikusi diplomát szerzett 1954-ben, és lévén, hogy abban az időben a friss végzősöknek oda kellett menniük dolgozni, ahová kihelyezték őket, Brăilán, a megyei építési vállalatnál kezdte pályafutását. „Számomra ez teljesen idegen környezetet jelentett, de szerencsére sok volt a szabadidőm, és így a város nagypályás csapatában kézilabdázhattam hétvégeken.

A labdarugó-mérkőzések előtt léptünk gyepszőnyegre, amolyan felvezetésként, ma vélhetően sokan csodálkoznak azon, hogy egyáltalán létezett nagypályás kézilabda.

Szombaton és vasárnap kaptunk egy-egy ebédet, akkoriban ennyiből állt a fizetség.”

Patrubány Miklóssal, az MVSZ elnökével Fotó: Magyarok Világszövetsége

A sepsiszentgyörgyi kosárlabda őskora Hosszú idő eltelte után, nagy nehezen sikerült visszamennie Brassóba, ahol előbb ugyancsak a megyei építési vállaltnál, majd megyei tervezőintézetnél helyezkedett el, kezdetben mint rajzoló, aztán tervező, majd főtervező.

1966-ban megismerkedett egy egri leánnyal, földrajz-történelem szakos tanőrnővel. Rövid idő múlva el is jegyezte, és úgy gondolták, a könnyebb beilleszkedést elősegítendő, „magyar” vidékre költöznek.

„Ez volt Sepsiszentgyörgy, 1968-at írtunk akkor. Török Áron megyei alelnök örült, hogy más vidékről, városokból, Nagyváradról, Marosvásárhelyről, Kolozsvárról jönnek szakemberek a Kovásza Megyei Tervezőintézetbe dolgozni. Számukra lakást is biztosított a Szemerja negyedi új épületekben.”

A trianoni országcsonkításra emlékeztető egri kopjafát saját kezűleg újította fel Fotó: Magyarok Világszövetsége

És ha már Sepsiszentgyörgyre került, arra gondolt, ott is kellene alakítani egy kosárlabdacsapatot. „A helyiek közül Dumitrescu, Nemes, Váncsa Berci, a Balogh testvérek, Kapui tanár úr és mások csatlakoztak, Brassóból Fricit, Valki Pistát hívtam, Keresztes László volt az edző, és rögtön meg is nyertük a karácsonykői selejtezőtornát, bekerülve az NB II-be. A városnak ez volt az első említésre méltó férficsapata.”

A karácsonykői tornára a Balogh Attila, Bodor István, Csomor László, Dumitrescu Ion, Oláh István, Pilberth Sava, Schwab Frigyes, Váncsa Albert és Veress Gergely összeállítású keret utazott el 1969. július 12-én, Keresztes László irányításával. Rajtuk kívül a jászvásári Agronómia, a săvinești-i Építők, a marosvásárhelyi Pedagógia és Gheorghe Gheorghiu-Dej városi csapat vett részt. Sikerükről így számolt be a Megyei Tükör napilap 1969. augusztus 2-i száma: „A selejtezők legjobb együttese a Tudomány kosárlabda-csapat. Ahogy mondani szokás: előttük le a kalappal. Lelkesedésből, sport iránti szeretésből, fegyelemből, akaraterőből kitűnően vizsgáztak. Az első félév legnagyobb örömét szerezték azoknak, akik szívből szeretik a sportot. Föltámasztották a megyénkben „tetszhalott“ kosárlabda-sportot. Ők tizen… megtettek mindent, amit idáig megtehettek. Ezután rajtunk a sor, hogy támogassuk őket.”

Szeptemberben Oláh, Váncsa, Dumitrescu, Balogh A., Balogh G., Veress, Pilbáth, Bodor, Valki, Schwab, László Zs., Becze, Józsa, Rácz, Dobai és Nemes kezdte meg a felkészülést a Brassói Vörös Zászló elleni Románkupa-mérkőzésre, amelytől aztán 43–74 (13–24) vereséget szenvedetek. Az indoklás: „… alig három hete, hogy hozzáfogtak a rendszeres edzéshez. S hogyan? A kezdet nehézségeivel. Akinek volt saját felszerelése, dolgozott, akinek nem, ült a kispadon (Valki). Több mint három hete megválasztották az új szakosztály »vezérkarát«. De csak ennyi. Nem akadt egy ember, aki megsürgesse a szükséges pénzösszeg átutalását a sportegyesület részére...” (Megyei Tükör)

Az első női kosárlabda-csapat 1970. január végén alakult meg Sepsiszentgyörgyön, amely azon év augusztusában szintén feljutott a B-osztályba.

A torna megnyerése után az akkori viszonyokhoz képest fényes fogadtatásban részesítették őket, a Kolcza-kertben adtak számukra díszvacsorát. Az NB II-ben két évet húztak ki, de miután több meghatározó játékos is távozott, kiestek.

Mindenkinek rendes munkahelye volt, fizetség nem járt a kosárlabdázásért, legfeljebb egy-egy tábla csokoládé a mérkőzések után. Mivel akkoriban még a szombat is munkanapnak számított, és a kiszállások távoli városokba, Nagyváradra, Petrozsénybe szóltak, mindig kérezkedni kellett a munkahelyről.

Mostanság is követem a sepsiszentgyörgyi kosárlabdát. Női csapat profi szerződésekkel, külföldi játékosokkal... Ez teljesen más világ.”

Papp László sírjánál a most március 25-i megemlékezéskor Fotó: Magyarok Világszövetsége

A fertálymesterek alkapitánya A feleségének azonban tanárnőként nem sikerül elhelyezkednie, Király Károly első titkár segítsége kellet ahhoz, hogy a Székely Nemzeti Múzeumban tárlatvezetői állást kapjon. De nem emiatt, hanem a honvágyának engedve jutottak arra az elhatározásra, hogy Egerben élő szüleihez költöznek. Közben, 1972-ben Levente fiúk megszületett a sepsiszentgyörgyi kórházban, így hármasban vágtak bele az országváltásba.

Oláh István 21 évet dolgozott Egerben az ingatlankezelő vállaltnál, a műszaki ellenőrtől az építésvezetőig a ranglétra minden fokát bejárva, végül osztályvezetőként ment nyugdíjba 60 éves korában.

Ám a sportolást egy percig sem hagyta abba, hol a helyi kosárlabdacsapatban, hol asztalitenisz-bajnokságokon jeleskedett. Ugyanakkor a közéletben is igyekezett hangsúlyos szerepeket vállalni. 2002-ben léptették be az Egri Fertálymesteri Testületbe, amelynek jelenleg az alkapitányi tisztségét tölti be. „Ez egy 1716 óta működő szervezet, Kolozsváron is volt ilyen, az 1950-es évek elején azonban az összest betiltották.

Az egri 1996-ban újraindult, minden évben, Apollónia napja környékén 16 fertálymestert avatunk, miután a város 16 negyedre van felosztva. Apollónia tudvalevőleg nemcsak a fogfájók és a fogorvosok védőszentje, hanem a fertálymestereké is”

– avat be a részletekbe.

Papp László édesanyja rugonfalvi szülőházát 2024-ben jelölték meg emléktáblával Fotó: Papp László személyes archívuma

Munka vár rá Rugonfalván A Magyarok Világszövetségében (MVSZ) ő a Kárpát-medencei térség elnöke, ami ugyancsak sok elfoglaltsággal, utazással jár. De kapcsolatépítéssel is, hiszen itt ismerkedett meg például Papp László (1926–2003) azonos nevű fiával. A többszörös olimpiai ökölvívóbajnok édesanyja, Burgus Erzsébet a keresztúrszéki Rugonfalván jött világra,

Oláh István pedig kitartó mozgatórúgójává vált annak a kezdeményezésnek, melynek eredményeként a szülői hajlék emlékházzá alakult.

Az emléktáblát még 2024 szeptemberében elhelyezték a falára, idén pedig –

Papp László születése 100. évfordulója apropóján – egy kisebb ünnepséget is terveznek.

Fotó: Papp László személyes archívuma

Eleinte úgy volt, most virágvasárnap tartják, de aztán Papp László kérésére júniusra, a nyári szünidőre halasztották, hogy az unokái is jelen lehessenek. „Az emlékház tulajdonjoga jelenleg az ottani a református egyházközségé. A belső rész megújult, a homlokzat és a fakerítés lazúrozása azonban rám vár. Innen viszem az anyagot, és a tiszteletes úrtól kértem, segítsen ki egy emberrel, ha lehet.” És hogy még mi minden köti a szülőföldjéhez?

Évente négy alkalommal látogatja meg Brassóban élő húgát, és két évtizede a pünkösdi búcsúkkor ötven személyt hoz magával Csíksomlyóra autóbusszal.

„Mivel minden februárban 16 új fertálymestert avatunk, így folyamatosan új emberek kerülnek be a zarándokcsoportba. Mindegyikük kap tőlem egy 45 oldalas ismertetőt az úttal és a pénteki kirándulónappal kapcsolódó tudnivalókkal.

Idén a kötelező Nyergestető után Gyimesbükkre látogatunk el, tavaly a sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeum képezte az úti célt, 2024-ben az Úz-völgyi temető.”

Fotó: Papp László személyes archívuma

A nyergestetői temetőben az MVSZ egy, a fertálymesteri testület két kopjafát állított, ezeket háromévente felújítják. Amikor módjában áll, felkeresi itteni ismerőseit is, de sokat nem időzik, mert otthon várják a gyümölcsfái, az eper, a szőlő, a málna, a szeder, amelyekkel feszt kell foglalkozni. A vasárnapi mise után pedig mindig kimegy a huszonnégy éve elhunyt felesége sírjához, kicsit dédelgetni a régi emlékeket. Bennük Brassóval, Sepsiszentgyörggyel és a kosárlabdával...