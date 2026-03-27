Kihirdette a költségvetésről szóló törvényeket Románia elnöke

Nicușor Dan államelnök pénteken kihirdette a 2026-os állami költségvetésről és a társadalombiztosítási költségvetésről szóló törvényeket.

Az alkotmánybíróság csütörtökön elutasította a 2026-os állami költségvetésről és a társadalombiztosítási költségvetésről szóló törvénytervezetekkel kapcsolatos beadványt, megállapítva, hogy

– ismerteti az Agerpres.

Hirdetés

A két jogszabályt a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) támadta meg az alkotmánybíróságon. Az AUR azt kifogásolta, hogy a parlament gyorsított eljárással, „valós vita nélkül” fogadta el a költségvetési törvényt, amely szerintük a jelenlegi gazdasági valóságtól elrugaszkodó, túl optimista becslésekre alapul.

Emellett az ellenzéki párt szerint a két tervezet „sérti a szociális jogokat”, legfőképpen azáltal, hogy nem rendelkezik a nyugdíjak törvény által előírt indexálásáról.

A parlament március 20-án, pénteken fogadta el az idei állami költségvetés és a társadalombiztosítási költségvetés tervezetét.