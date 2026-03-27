Rekordkísérlettel avatják fel a gyergyóremetei bicikliutat

Ünnepélyes keretek között adják át szombaton Gyergyóremetén az új bicikliutat. Az esemény nem csupán egy hivatalos átadó lesz: a szervezők egy különleges rekordkísérlettel is készülnek.

Gergely Imre 2026. március 27., 19:262026. március 27., 19:26

A gyergyóremetei önkormányzat felhívása szerint az az elképzelés, hogy egyetlen, összefüggő sorban végigtekerjenek a kerékpárút teljes hosszán, ezzel

megpróbálva megdönteni a „legtöbb egymás mögött haladó kerékpáros” rekordját.

A gyülekező szombaton 10 óra 30 perckor lesz a bicikliút Bánya utcai végénél, ahonnan közösen indulnak majd útnak a résztvevők. A szervezők mindenkit arra biztatnak, hogy csatlakozzanak az eseményhez, üljön kerékpárra, és hívja meg barátait is. A felhívásban megjegyzik, hogy korábbi hasonló akciók során

Türkmenisztánban 1995 kerékpáros haladt egy sorban, míg Indiában 1327 kerékpáros csatlakozott egy ilyen megmozduláshoz.