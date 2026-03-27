Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Rekordkísérlettel avatják fel a gyergyóremetei bicikliutat

• Fotó: Gyergyóremete Facebook oldala

Fotó: Gyergyóremete Facebook oldala

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Ünnepélyes keretek között adják át szombaton Gyergyóremetén az új bicikliutat. Az esemény nem csupán egy hivatalos átadó lesz: a szervezők egy különleges rekordkísérlettel is készülnek.

Gergely Imre

2026. március 27., 19:26

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A gyergyóremetei önkormányzat felhívása szerint az az elképzelés, hogy egyetlen, összefüggő sorban végigtekerjenek a kerékpárút teljes hosszán, ezzel

megpróbálva megdönteni a „legtöbb egymás mögött haladó kerékpáros” rekordját.

A gyülekező szombaton 10 óra 30 perckor lesz a bicikliút Bánya utcai végénél, ahonnan közösen indulnak majd útnak a résztvevők. A szervezők mindenkit arra biztatnak, hogy csatlakozzanak az eseményhez, üljön kerékpárra, és hívja meg barátait is.

A felhívásban megjegyzik, hogy korábbi hasonló akciók során

Türkmenisztánban 1995 kerékpáros haladt egy sorban, míg Indiában 1327 kerékpáros csatlakozott egy ilyen megmozduláshoz.

A gyergyóremeteiek most ezt szeretnék túlszárnyalni.

A kezdeményezők hangsúlyozzák: ez egyelőre kísérlet, amely siker esetén egy későbbi időpontban akár hivatalos rekorddöntéssé is válhat.

Gyergyószék Gyergyóremete
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
szóljon hozzá! Hozzászólások
Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
A rovat további cikkei

2026. március 27., péntek

Szombaton lesz a Föld órája, sok helyszínen egy órára lekapcsolják a villanyt

Szombaton 20:30 és 21:30 között lekapcsolják a parlament épületének belső és külső világítását a Föld órája kezdeményezéshez való csatlakozás részeként – közölte a képviselőház.

2026. március 27., péntek

2026. március 27., péntek

Virágvasárnapi passió Marosvásárhelyen – közös lelki élményre hívnak a szervezők

Idén is megrendezik Marosvásárhelyen a Virágvasárnapi passió előadást, amelyen a résztvevők együtt élhetik át Jézus Krisztus szenvedéstörténetét. Az érdeklődőket vasárnap 17 órára várják a Nyári Színpadhoz.

2026. március 27., péntek

2026. március 27., péntek

Perelni készül a kormányt a legfelsőbb bíróság

A legfelsőbb bíróság perelni készül a kormányt a bírák és ügyészek számára bírósági döntéssel megítélt bértartozások kifizetésének elhalasztása miatt, és első lépésként előzetes panaszt nyújtott be a kormányhoz és a pénzügyminisztériumhoz.

2026. március 27., péntek

2026. március 27., péntek

Kihirdette a költségvetésről szóló törvényeket Románia elnöke

Nicușor Dan államelnök pénteken kihirdette a 2026-os állami költségvetésről és a társadalombiztosítási költségvetésről szóló törvényeket.

2026. március 27., péntek

2026. március 27., péntek

Tűz ütött ki egy marosvásárhelyi tömbházlakásban

A marosvásárhelyi tűzoltók egy lakástűzhöz vonultak ki pénteken délután, amely egy tömbház legfelső emeletén keletkezett.

2026. március 27., péntek

2026. március 27., péntek

Balul „sült el” a halsütés Udvarhelyen

Nem mindennapi tűzesethez riasztották a hatóságokat Székelyudvarhelyen, péntek délután: valaki a plázánál levő lakópark mögött egy betonkerítés tövében akart halat sütni. Azonban a lángok elharapóztak.

2026. március 27., péntek

2026. március 27., péntek

Ha jön a fagy, hogyan védjük a gyümölcsfákat?

Az utóbbi években ismétlődő jelenség Székelyföldön, hogy a márciusi-áprilisi felmelegedést hirtelen visszatérő fagyok váltják. Ezek komoly károkat okozhatnak a gyümölcsösökben, teljesen el is veszhet az adott évi termés.

2026. március 27., péntek

2026. március 27., péntek

Több mint 72 órán át küzdöttek a marosludasi tűzzel

Pénteken délutánra sikerült teljesen eloltani a maroludasi hulladéklerakónál kedden délben keletkezett tüzet. A területet továbbra is megfigyelés alatt tartják.

2026. március 27., péntek

2026. március 27., péntek

Országonként másként reagálnak az üzemanyagárak növekedésére

Korlátozzák az áremeléseket és szigorítják az ellenőrzést Németországban, ahol a kutak naponta csak egyszer drágíthatnak, miközben több európai ország is beavatkozott az üzemanyagárak emelkedése miatt az utóbbi időszakban.

2026. március 27., péntek

2026. március 27., péntek

Kétszer több cég vált fizetésképtelenné idén év elején Hargita megyében, mint tavaly ugyanekkor

Idén januárban és februárban 13,17 százalékkal 1091-re nőtt a fizetésképtelenné vált cégek és egyéni vállalkozók (PFA) száma 2025 első két hónapjához viszonyítva – derül ki a cégnyilvántartási hivatal (ONRC) honlapján közzétett adatokból.

2026. március 27., péntek

Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!