Halálos vonatbaleset Csíkszeredában: hat személyt szállító szekeret ütött el a vonat – frissítve

Fotó: Hargita megyei tűzoltóság
Halálos kimenetelű vasúti baleset történt Csíkszeredában a Brassói út mellett vasárnap délután: egy lovas szekérrel a vonat elé hajtottak, egy személy a helyszínen meghalt.
2026. március 22., 17:19
2026. március 22., 18:17
Többen ültek azon a szekéren, amely vasárnap délután a vonat elé került Csíkszeredában. Közülük
A helyszínre érkező mentők már csak a halál beálltát tudták megállapítani. Amint a Hargita megyei tűzoltóság közleménye írja, a helyszínre három tűzoltóegység vonult ki a csíkszeredai tűzoltóságtól: egy tűzoltóautóval, egy műszaki mentő járművel, valamint egy több sérült szállítására alkalmas egységgel.
A Hargita megyei Mentőszolgálat két egysége is bekapcsolódott a mentésbe és
Egy felnőttet kórházba szállítottak, míg további három kiskorút a helyszínen vizsgáltak meg a mentők. A hatóságok vizsgálják a baleset körülményeit.
Az orvosi csapatok próbálják stabilizálni az egyik kiskorú állapotát, mielőtt mentőhelikopterrel elszállítanák a helyszínről.
A balesettel kapcsolatban a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányságtól is tájékoztatást kaptunk. Eszerint délután 16 óra 20 perckor érkezett a bejelentés a 112-es segélyhívón keresztül, miszerint vasúti baleset történt Csíkszeredában.
A helyszínre érkező rendőrök megállapították, hogy a Brassói úton található vasúti átjárón egy hat személyt szállító szekérbe futott bele a Csíkszereda – Brassó útvonalon közlekedő Regio vonat.
Az ütközés következtében egy nő a helyszínen életét vesztette, egy férfit és három gyermeket kórházba szállítottak, egy gyermek a helyszínen kap orvosi ellátást. A rendőrség vizsgálja a baleset pontos körülményeit.
18 óra 10 perckor a vasúti baleset áldozatainak állapotáról érkezett új jelentés.
Eszerint egy felnőtt nő életét vesztette, egy felnőtt férfinak eltört az alkarja és több horzsolást szenvedett, egy gyermek lábsérüléssel, egy másik gyermek koponyasérüléssel került ellátásra, míg egy csecsemő intubálásra szorult és életveszélyes állapotban van. Jelenleg a mentőhelikopter még nem szállt fel. A vasúti közlekedés a baleset óta áll az érintett vonalon.
