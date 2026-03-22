Halálos vonatbaleset Csíkszeredában: hat személyt szállító szekeret ütött el a vonat – frissítve

• Fotó: Hargita megyei tűzoltóság

Halálos kimenetelű vasúti baleset történt Csíkszeredában a Brassói út mellett vasárnap délután: egy lovas szekérrel a vonat elé hajtottak, egy személy a helyszínen meghalt.

2026. március 22., 17:19

Többen ültek azon a szekéren, amely vasárnap délután a vonat elé került Csíkszeredában. Közülük

egy személy azonnal életét vesztette, amikor a vonat elgázolta.

A helyszínre érkező mentők már csak a halál beálltát tudták megállapítani. Amint a Hargita megyei tűzoltóság közleménye írja, a helyszínre három tűzoltóegység vonult ki a csíkszeredai tűzoltóságtól: egy tűzoltóautóval, egy műszaki mentő járművel, valamint egy több sérült szállítására alkalmas egységgel.

A Hargita megyei Mentőszolgálat két egysége is bekapcsolódott a mentésbe és

a helyszínre érkezett egy SMURD mentőhelikopter is.

Egy felnőttet kórházba szállítottak, míg további három kiskorút a helyszínen vizsgáltak meg a mentők. A hatóságok vizsgálják a baleset körülményeit.

Frissítés

Az orvosi csapatok próbálják stabilizálni az egyik kiskorú állapotát, mielőtt mentőhelikopterrel elszállítanák a helyszínről.

Frissítés

A balesettel kapcsolatban a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányságtól is tájékoztatást kaptunk. Eszerint délután 16 óra 20 perckor érkezett a bejelentés a 112-es segélyhívón keresztül, miszerint vasúti baleset történt Csíkszeredában.
A helyszínre érkező rendőrök megállapították, hogy a Brassói úton található vasúti átjárón egy hat személyt szállító szekérbe futott bele a Csíkszereda – Brassó útvonalon közlekedő Regio vonat.
Az ütközés következtében egy nő a helyszínen életét vesztette, egy férfit és három gyermeket kórházba szállítottak, egy gyermek a helyszínen kap orvosi ellátást. A rendőrség vizsgálja a baleset pontos körülményeit.

Frissítés

18 óra 10 perckor a vasúti baleset áldozatainak állapotáról érkezett új jelentés.
Eszerint egy felnőtt nő életét vesztette, egy felnőtt férfinak eltört az alkarja és több horzsolást szenvedett, egy gyermek lábsérüléssel, egy másik gyermek koponyasérüléssel került ellátásra, míg egy csecsemő intubálásra szorult és életveszélyes állapotban van. Jelenleg a mentőhelikopter még nem szállt fel. A vasúti közlekedés a baleset óta áll az érintett vonalon.

2026. március 20., péntek

Több mint száz cölöpre építették a csíkszeredai Angyalkert napközit

Három éve nyílt meg Csíkszeredában az Angyalkert napközi, amely a magyar kormány támogatásával épült meg. A létesítménybe járó 170 gyermek számára nemcsak korszerű környezetet, hanem a keresztény értékek mentén történő nevelést is biztosítanak.

2026. március 20., péntek

Márciusra tolódott az adófizetési roham Csíkszeredában

A januári bizonytalanság és tiltakozások után március közepére tetőzött az adófizetési kedv a hargitai megyeszékhelyen. A lakók március 31-ig élhetnek a 10 százalékos kedvezménnyel, ami a jelentős adóemelések mellett némi megtakarítást jelenthet.

2026. március 19., csütörtök

Folytatódik a Tusnádfürdőt ellátó vízvezeték építése

A tavaly decemberi leállás után folytatja a kivitelező a Tusnádfürdőt ellátó új vízvezeték építését. Idén nemcsak a hálózatot, hanem a vízszolgáltatáshoz szükséges létesítményeket is szeretnék elkészíteni, hogy tudják beüzemelni az új rendszert.

2026. március 19., csütörtök

Nemzetközi szimpóziumot szerveznek pedagógusoknak Csíkszeredában

Nemzetközi szimpóziumra várják a pedagógusokat március 21-én, szombaton Csíkszeredában, ahol a gyermekek jóllétéhez kapcsolódó innovatív oktatási megoldások kerülnek fókuszba.

2026. március 19., csütörtök

Intervenciós kardiológia Csíkszeredában – életmentés helyben

A szívinfarktusos betegek ellátása mellett lehetőség van szívritmusszabályzó eszközök beültetésére, illetve cerebrovaszkuláris beavatkozásokra is Csíkszeredában, a magyar kormány támogatásával létrehozott intervenciós kardiológiai központban.

2026. március 18., szerda

Feloldják a látogatási tilalmat a csíkszeredai kórházban

A felső légúti megbetegedések számának csökkenését követően, csütörtöktől ismét lehet látogatni a pácienseket a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház legtöbb osztályán.

2026. március 18., szerda

Újraindul az Ezüst Akadémia Csíkszeredában

Újraindul az Ezüst Akadémia Csíkszeredában, amely a hatvan év feletti korosztály számára kínál értékes, érdekes és közérthető előadásokat. Az első prezentációt március 31-én, kedden tartják.

2026. március 18., szerda

A 12 dühös ember című drámát mutatja be a Csíki Játékszín

A Csíki Játékszín először tűzi műsorára Reginald Rose 12 dühös ember című drámáját, Vladimir Anton rendezésében. A produkció olyan témákat állít középpontba, amelyek napjaink társadalmi megosztottságában különösen aktuálisak.

2026. március 16., hétfő

Részegen borultak fel az autóval, eleinte az sem volt világos, hogy ki vezetett

Egy Csíkszentsimon községben, a 123A jelzésű megyei úton felborult jármű miatt értesítették a rendőrséget vasárnap; mindkét férfi részeg volt, akiket az autó mellett találtak – közölte a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság.

2026. március 15., vasárnap

Székelyföldön hangot adtak egységnek, tiszteletnek, múltnak és jövőnek – videó

Huszárokkal, zászlókkal és kokárdákkal, tánccal és énekkel, időnként pedig elcsendesedve ünnepelték március 15-ét Csíkszeredában, Gyergyószentmiklóson, Kézdivásárhelyen, Marosvásárhelyen, a Nyergestetőn, Sepsiszentgyörgyön és Székelyudvarhelyen.

