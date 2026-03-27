Szombaton lesz a Föld órája, sok helyszínen egy órára lekapcsolják a villanyt

Szombaton 20:30 és 21:30 között lekapcsolják a parlament épületének belső és külső világítását a Föld órája kezdeményezéshez való csatlakozás részeként – közölte a képviselőház.

A pénteken közzétett tájékoztatás szerint a testület idén is a World Wide Fund for Nature partnereként vesz részt a legnagyobb önkéntes környezetvédelmi akció, az Earth Hour, azaz a Föld órája elnevezésű kezdeményezésben.

A Föld órája (Earth Hour) nemzetközi akció minden év márciusának utolsó szombatján zajlik.

Célja, hogy tudatosítsa az emberekben a felelősségteljes energiahasználat fontosságát, illetve felhívja a figyelmet az energiatermelés okozta környezeti problémákra – ismerteti az Agerpres.

Hirdetés

A Föld óráját először 2007. március 31-én rendezték meg az ausztráliai Sydneyben, ahol 2 millió ember és 2100 vállalkozás kapcsolta le egy órára a villanyt, hogy kifejezze a globális felmelegedés miatti aggodalmát.