Szombaton lesz a Föld órája, sok helyszínen egy órára lekapcsolják a villanyt

Egy órára lekapcsolhatjuk a villanyt szombat este
Fotó: Kozán István
Szombaton 20:30 és 21:30 között lekapcsolják a parlament épületének belső és külső világítását a Föld órája kezdeményezéshez való csatlakozás részeként – közölte a képviselőház.
A pénteken közzétett tájékoztatás szerint a testület idén is a World Wide Fund for Nature partnereként vesz részt a legnagyobb önkéntes környezetvédelmi akció, az Earth Hour, azaz a Föld órája elnevezésű kezdeményezésben.
Célja, hogy tudatosítsa az emberekben a felelősségteljes energiahasználat fontosságát, illetve felhívja a figyelmet az energiatermelés okozta környezeti problémákra – ismerteti az Agerpres.
A Föld óráját először 2007. március 31-én rendezték meg az ausztráliai Sydneyben, ahol 2 millió ember és 2100 vállalkozás kapcsolta le egy órára a villanyt, hogy kifejezze a globális felmelegedés miatti aggodalmát.
2008-ban a Föld órája globális mozgalommá vált, és a világ több mint 30 országában 100 millió embert mozgósított. 2009-ben és 2010-ben a kampányhoz már több mint 4000 város és közel egymilliárd ember csatlakozott. Az elmúlt évek során a kampányban olyan ikonikus építmények vettek részt, mint a San Franciscó-i Golden Gate-híd, a római Colosseum, az Eiffel-torony, az egyiptomi Szfinx és a gízai piramisok. A román parlament palotája is a világ azon legjelentősebb épületei között van, amelyek már több éve csatlakoztak a környezetvédelmi kezdeményezéshez.
A tájékoztatás szerint idén, az esemény 20. kiadásán 190 ország több mint 8000 városa vesz részt az akcióban.
