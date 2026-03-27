Szombaton lesz a Föld órája, sok helyszínen egy órára lekapcsolják a villanyt

Egy órára lekapcsolhatjuk a villanyt szombat este

Egy órára lekapcsolhatjuk a villanyt szombat este

Fotó: Kozán István

Szombaton 20:30 és 21:30 között lekapcsolják a parlament épületének belső és külső világítását a Föld órája kezdeményezéshez való csatlakozás részeként – közölte a képviselőház.

2026. március 27., 20:212026. március 27., 20:21

A pénteken közzétett tájékoztatás szerint a testület idén is a World Wide Fund for Nature partnereként vesz részt a legnagyobb önkéntes környezetvédelmi akció, az Earth Hour, azaz a Föld órája elnevezésű kezdeményezésben.

A Föld órája (Earth Hour) nemzetközi akció minden év márciusának utolsó szombatján zajlik.

Célja, hogy tudatosítsa az emberekben a felelősségteljes energiahasználat fontosságát, illetve felhívja a figyelmet az energiatermelés okozta környezeti problémákra – ismerteti az Agerpres.

A Föld óráját először 2007. március 31-én rendezték meg az ausztráliai Sydneyben, ahol 2 millió ember és 2100 vállalkozás kapcsolta le egy órára a villanyt, hogy kifejezze a globális felmelegedés miatti aggodalmát.

2008-ban a Föld órája globális mozgalommá vált, és a világ több mint 30 országában 100 millió embert mozgósított. 2009-ben és 2010-ben a kampányhoz már több mint 4000 város és közel egymilliárd ember csatlakozott. Az elmúlt évek során a kampányban olyan ikonikus építmények vettek részt, mint a San Franciscó-i Golden Gate-híd, a római Colosseum, az Eiffel-torony, az egyiptomi Szfinx és a gízai piramisok. A román parlament palotája is a világ azon legjelentősebb épületei között van, amelyek már több éve csatlakoztak a környezetvédelmi kezdeményezéshez.

A tájékoztatás szerint idén, az esemény 20. kiadásán 190 ország több mint 8000 városa vesz részt az akcióban.

Faforgáccsal teli raktár gyúlt ki Szentegyházán, vízhiány és a szél nehezítette az oltást – frissítve
Nőttek a nyugdíjak, de továbbra is nagyok a területi különbségek
A román szövetségi kapitány megtalálta a bűnbakot a vereségért
RO-Alert üzenetet kaphatnak az állampolgárok energiafogyasztásuk állásáról
Motorsport és válogatott meccsek – pénteken a képernyőn
Mesés harmónia, több száz éves házak
2026. március 27., péntek

Virágvasárnapi passió Marosvásárhelyen – közös lelki élményre hívnak a szervezők

Idén is megrendezik Marosvásárhelyen a Virágvasárnapi passió előadást, amelyen a résztvevők együtt élhetik át Jézus Krisztus szenvedéstörténetét. Az érdeklődőket vasárnap 17 órára várják a Nyári Színpadhoz.

Perelni készül a kormányt a legfelsőbb bíróság

A legfelsőbb bíróság perelni készül a kormányt a bírák és ügyészek számára bírósági döntéssel megítélt bértartozások kifizetésének elhalasztása miatt, és első lépésként előzetes panaszt nyújtott be a kormányhoz és a pénzügyminisztériumhoz.

Kihirdette a költségvetésről szóló törvényeket Románia elnöke

Nicușor Dan államelnök pénteken kihirdette a 2026-os állami költségvetésről és a társadalombiztosítási költségvetésről szóló törvényeket.

Rekordkísérlettel avatják fel a gyergyóremetei bicikliutat

Ünnepélyes keretek között adják át szombaton Gyergyóremetén az új bicikliutat. Az esemény nem csupán egy hivatalos átadó lesz: a szervezők egy különleges rekordkísérlettel is készülnek.

Tűz ütött ki egy marosvásárhelyi tömbházlakásban

A marosvásárhelyi tűzoltók egy lakástűzhöz vonultak ki pénteken délután, amely egy tömbház legfelső emeletén keletkezett.

Balul „sült el” a halsütés Udvarhelyen

Nem mindennapi tűzesethez riasztották a hatóságokat Székelyudvarhelyen, péntek délután: valaki a plázánál levő lakópark mögött egy betonkerítés tövében akart halat sütni. Azonban a lángok elharapóztak.

Ha jön a fagy, hogyan védjük a gyümölcsfákat?

Az utóbbi években ismétlődő jelenség Székelyföldön, hogy a márciusi-áprilisi felmelegedést hirtelen visszatérő fagyok váltják. Ezek komoly károkat okozhatnak a gyümölcsösökben, teljesen el is veszhet az adott évi termés.

Több mint 72 órán át küzdöttek a marosludasi tűzzel

Pénteken délutánra sikerült teljesen eloltani a maroludasi hulladéklerakónál kedden délben keletkezett tüzet. A területet továbbra is megfigyelés alatt tartják.

Országonként másként reagálnak az üzemanyagárak növekedésére

Korlátozzák az áremeléseket és szigorítják az ellenőrzést Németországban, ahol a kutak naponta csak egyszer drágíthatnak, miközben több európai ország is beavatkozott az üzemanyagárak emelkedése miatt az utóbbi időszakban.

Kétszer több cég vált fizetésképtelenné idén év elején Hargita megyében, mint tavaly ugyanekkor

Idén januárban és februárban 13,17 százalékkal 1091-re nőtt a fizetésképtelenné vált cégek és egyéni vállalkozók (PFA) száma 2025 első két hónapjához viszonyítva – derül ki a cégnyilvántartási hivatal (ONRC) honlapján közzétett adatokból.

