Kétszer több cég vált fizetésképtelenné idén év elején Hargita megyében, mint tavaly ugyanekkor

Idén januárban és februárban 13,17 százalékkal 1091-re nőtt a fizetésképtelenné vált cégek és egyéni vállalkozók (PFA) száma 2025 első két hónapjához viszonyítva – derül ki a cégnyilvántartási hivatal (ONRC) honlapján közzétett adatokból.

A legtöbb fizetésképtelenné vált cég és PFA Bukarestben volt a vizsgált időszakban, összesen 222, ami 8,64 százalékkal kevesebb a 2025 januárjában és februárjában jegyzettnél. A további sorrend: Kolozs megye (71 fizetésképtelenné vált cég és PFA, 18,33 százalékos növekedés), Bihar megye (64, 12,33 százalékos csökkenés), Temes megye (40, 2,56 százalékos növekedés) és Prahova megye (39, 18,18 százalékos növekedés).

A legkevesebb fizetésképtelenséget Krassó-Szörény (4, mínusz 50 százalék), Kovászna (5, mínusz 16,67 százalék), Fehér (6, mínusz 53,85 százalék), Botoșani (8, mínusz 20 százalék) és Hargita (8, a tavalyi duplája) megyében regisztrálták.

Tevékenységi ágazatok szerinti bontásban a legtöbb fizetésképtelenséget a nagy- és kiskereskedelem, gépjármű- és motorkerékpár-javítás terén (185, mínusz 26,29 százalék 2025-höz mérten), az építőiparban (166, mínusz 9,29 százalék), a feldolgozóiparban (97, mínusz 18,49 százalék), valamint a szállítás és raktározás (84, mínusz 26,32 százalék) terén jegyezték.

Februárban országszerte 562 cég vált fizetésképtelenné, a legtöbb a fővárosban (114) – derül ki az Agerpres által szemlézett adatokból.