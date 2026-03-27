Nőttek a nyugdíjak, de továbbra is nagyok a területi különbségek

Fotó: Olti Angyalka
Tavaly átlagban 4,917 millió nyugdíjast tartottak számon Romániában, mintegy 42 ezerrel kevesebbet, mint 2024-ben; az átlagnyugdíj 13,8 százalékkal 2936 lejre nőtt egy év alatt – derül ki az Országos Statisztikai Intézet (INS) pénteken közzétett adataiból.
Az állami társadalombiztosítási rendszerhez tartozó nyugdíjasok átlagos száma 4,563 millió volt, 27 ezerrel kisebb, mint 2024-ben.
Tavaly az átlagos nettó társadalombiztosítási öregségi nyugdíj a 63,1 százaléka volt az országos nettó átlagbérnek, míg egy évvel korábban 53,9 százalék volt ez az arány.
2025-ben az állami társadalombiztosítási rendszerhez tartozó nyugdíjasok tették ki a romániai nyugdíjasok 92,98 százalékát, az állami nyugdíjrendszerben regisztrált személyek 80,2 százaléka pedig teljes öregségi nyugdíjra volt jogosult.
Az INS adatai szerint 2025-ben nyolc nyugdíjas jutott tíz munkavállalóra Romániában, ez az arány azonban nagy eltéréseket mutatott az ország különböző régióiban: míg Bukarestben és Ilfov megyében mindössze 4 nyugdíjas jutott 10 alkalmazottra, addig Teleorman megyében 14, Vaslui megyében pedig 13 a 10-hez az arány.
Míg Botoșani megyében 2228, Vrancea megyében 2266, Giurgiu megyében pedig 2279 lejes átlagnyugdíjat jegyeztek, addig Bukarestben ez 3554 lej, Hunyad megyében 3505 lej, Brassó megyében 3325 lej volt – ismerteti az adatokat az Agerpres hírügynökség.
Idén januárban és februárban 13,17 százalékkal 1091-re nőtt a fizetésképtelenné vált cégek és egyéni vállalkozók (PFA) száma 2025 első két hónapjához viszonyítva – derül ki a cégnyilvántartási hivatal (ONRC) honlapján közzétett adatokból.
Meg is betegedhetünk, ha nem megfelelő húsból fogyasztunk, ezért csak ellenőrzött helyről vásároljunk, és kerüljük az interneten hirdetett, nem ellenőrzött termékeket. Hargita megyében elkezdődtek a húsvét előtti élelmiszer-biztonsági ellenőrzések.
Imaéjszakára várják a híveket március 27-én, péntek este több erdélyi településen, ahol közösen imádkoznak a békéért és a háborúk áldozataiért.
Az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) pénteken több sárga riasztást adott ki rossz időjárás miatt, amelyek hétfő reggelig az ország több mint felét, így Székelyföldet is érintik.
A közeljövőben nem lesz szükség üzemanyag-vásárlási korlátozások bevezetésére – nyilatkozta csütörtökön Nicușor Dan, Románia elnöke.
Erdélyben mintegy 310 ezer választópolgár kapja meg a küldeményt a magyarországi országgyűlési választások előtt. A leggyakrabban felmerülő kérdésekre Dolhai István, Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusának misszióvezetője válaszol.
A húsvéti ünnepek miatt a szokásosnál korábban érkeznek az áprilisi nyugdíjak.
Nicușor Dan államfő csütörtökön azt nyilatkozta, hogy amint megkapja az alkotmánybíróság költségvetési törvénytervezettel kapcsolatos döntésének indoklását, azonnal kihirdeti a jogszabályt.
Az előző évhez képest 8 százalékkal 27 százalékra csökkent idén azoknak a romániai munkavállalóknak az aránya, akik boldognak és elégedettnek érzik magukat a munkahelyükön.
Sepsiszentgyörgy polgármesteri hivatalától senkit nem kell elbocsátani, mi több, a jelenlegi létszám messze elmarad a prefektúra által megszabottól: ha nem lenne létszámstop, még alkalmazni is lehetne embereket – derült ki a pénteki tanácsülésen.
szóljon hozzá!