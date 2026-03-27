Nőttek a nyugdíjak, de továbbra is nagyok a területi különbségek

Tavaly átlagban 4,917 millió nyugdíjast tartottak számon Romániában, mintegy 42 ezerrel kevesebbet, mint 2024-ben; az átlagnyugdíj 13,8 százalékkal 2936 lejre nőtt egy év alatt – derül ki az Országos Statisztikai Intézet (INS) pénteken közzétett adataiból.

Az állami társadalombiztosítási rendszerhez tartozó nyugdíjasok átlagos száma 4,563 millió volt, 27 ezerrel kisebb, mint 2024-ben.

Az átlagnyugdíj ebben a kategóriában 2814 lej volt, 14,4 százalékkal nagyobb, mint egy évvel korábban.

Tavaly az átlagos nettó társadalombiztosítási öregségi nyugdíj a 63,1 százaléka volt az országos nettó átlagbérnek, míg egy évvel korábban 53,9 százalék volt ez az arány.

2025-ben az állami társadalombiztosítási rendszerhez tartozó nyugdíjasok tették ki a romániai nyugdíjasok 92,98 százalékát, az állami nyugdíjrendszerben regisztrált személyek 80,2 százaléka pedig teljes öregségi nyugdíjra volt jogosult.

Az INS adatai szerint 2025-ben nyolc nyugdíjas jutott tíz munkavállalóra Romániában, ez az arány azonban nagy eltéréseket mutatott az ország különböző régióiban: míg Bukarestben és Ilfov megyében mindössze 4 nyugdíjas jutott 10 alkalmazottra, addig Teleorman megyében 14, Vaslui megyében pedig 13 a 10-hez az arány.