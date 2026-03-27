Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Nőttek a nyugdíjak, de továbbra is nagyok a területi különbségek

• Fotó: Olti Angyalka

Fotó: Olti Angyalka

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Tavaly átlagban 4,917 millió nyugdíjast tartottak számon Romániában, mintegy 42 ezerrel kevesebbet, mint 2024-ben; az átlagnyugdíj 13,8 százalékkal 2936 lejre nőtt egy év alatt – derül ki az Országos Statisztikai Intézet (INS) pénteken közzétett adataiból.

Székelyhon

2026. március 27., 12:05

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Az állami társadalombiztosítási rendszerhez tartozó nyugdíjasok átlagos száma 4,563 millió volt, 27 ezerrel kisebb, mint 2024-ben.

Az átlagnyugdíj ebben a kategóriában 2814 lej volt, 14,4 százalékkal nagyobb, mint egy évvel korábban.

Tavaly az átlagos nettó társadalombiztosítási öregségi nyugdíj a 63,1 százaléka volt az országos nettó átlagbérnek, míg egy évvel korábban 53,9 százalék volt ez az arány.

2025-ben az állami társadalombiztosítási rendszerhez tartozó nyugdíjasok tették ki a romániai nyugdíjasok 92,98 százalékát, az állami nyugdíjrendszerben regisztrált személyek 80,2 százaléka pedig teljes öregségi nyugdíjra volt jogosult.

Az INS adatai szerint 2025-ben nyolc nyugdíjas jutott tíz munkavállalóra Romániában, ez az arány azonban nagy eltéréseket mutatott az ország különböző régióiban: míg Bukarestben és Ilfov megyében mindössze 4 nyugdíjas jutott 10 alkalmazottra, addig Teleorman megyében 14, Vaslui megyében pedig 13 a 10-hez az arány.

A legkisebb és legnagyobb állami átlagnyugdíj között 1326 lej volt a különbség 2025-ben.

Míg Botoșani megyében 2228, Vrancea megyében 2266, Giurgiu megyében pedig 2279 lejes átlagnyugdíjat jegyeztek, addig Bukarestben ez 3554 lej, Hunyad megyében 3505 lej, Brassó megyében 3325 lej volt – ismerteti az adatokat az Agerpres hírügynökség.

Belföld Társadalom
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
szóljon hozzá! Hozzászólások
Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. március 27., péntek

Kétszer több cég vált fizetésképtelenné idén év elején Hargita megyében, mint tavaly ugyanekkor

Idén januárban és februárban 13,17 százalékkal 1091-re nőtt a fizetésképtelenné vált cégek és egyéni vállalkozók (PFA) száma 2025 első két hónapjához viszonyítva – derül ki a cégnyilvántartási hivatal (ONRC) honlapján közzétett adatokból.

2026. március 27., péntek

2026. március 27., péntek

Csak ellenőrzött helyről vásároljunk húst

Meg is betegedhetünk, ha nem megfelelő húsból fogyasztunk, ezért csak ellenőrzött helyről vásároljunk, és kerüljük az interneten hirdetett, nem ellenőrzött termékeket. Hargita megyében elkezdődtek a húsvét előtti élelmiszer-biztonsági ellenőrzések.

2026. március 27., péntek

Több településen szerveznek imaéjszakát a békéért és a háborús áldozatokért

Imaéjszakára várják a híveket március 27-én, péntek este több erdélyi településen, ahol közösen imádkoznak a békéért és a háborúk áldozataiért.

2026. március 27., péntek

Zord hétvége elé nézünk: erős széllel és kiadós csapadékkal érkezik a lehűlés

Az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) pénteken több sárga riasztást adott ki rossz időjárás miatt, amelyek hétfő reggelig az ország több mint felét, így Székelyföldet is érintik.

2026. március 27., péntek

2026. március 26., csütörtök

Románia elnöke szerint a közeljövőben nem lesz szükség üzemanyag-vásárlási korlátozások bevezetésére

A közeljövőben nem lesz szükség üzemanyag-vásárlási korlátozások bevezetésére – nyilatkozta csütörtökön Nicușor Dan, Románia elnöke.

2026. március 26., csütörtök

Kérdése van a levélszavazásról? Segítenek eligazodni

Erdélyben mintegy 310 ezer választópolgár kapja meg a küldeményt a magyarországi országgyűlési választások előtt. A leggyakrabban felmerülő kérdésekre Dolhai István, Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusának misszióvezetője válaszol.

2026. március 26., csütörtök

Korábban érkezik a nyugdíj a román húsvétnak köszönhetően

A húsvéti ünnepek miatt a szokásosnál korábban érkeznek az áprilisi nyugdíjak.

2026. március 26., csütörtök

2026. március 26., csütörtök

Nemsokára kihirdeti a költségvetési törvényt Nicușor Dan

Nicușor Dan államfő csütörtökön azt nyilatkozta, hogy amint megkapja az alkotmánybíróság költségvetési törvénytervezettel kapcsolatos döntésének indoklását, azonnal kihirdeti a jogszabályt.

2026. március 26., csütörtök

Egy felmérés szerint a munkavállalók csupán 24 százaléka elégedett a munkahelyével

Az előző évhez képest 8 százalékkal 27 százalékra csökkent idén azoknak a romániai munkavállalóknak az aránya, akik boldognak és elégedettnek érzik magukat a munkahelyükön.

2026. március 26., csütörtök

A sepsiszentgyörgyi önkormányzatnál nem lesznek elbocsátások

Sepsiszentgyörgy polgármesteri hivatalától senkit nem kell elbocsátani, mi több, a jelenlegi létszám messze elmarad a prefektúra által megszabottól: ha nem lenne létszámstop, még alkalmazni is lehetne embereket – derült ki a pénteki tanácsülésen.

2026. március 26., csütörtök

Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!