Több mint 72 órán át küzdöttek a marosludasi tűzzel

Pénteken délutánra sikerült teljesen eloltani a maroludasi hulladéklerakónál kedden délben keletkezett tüzet. A területet továbbra is megfigyelés alatt tartják.

72 órával a tűz kitörésének jelzése után sikerült teljesen eloltani a tüzet a marosludasi hulladéktározónál – erősítették meg a dicsőszentmártoni tűzoltók, a ludasi önkéntes tűzoltóság valamint a helyi hatóságok.

A Maros megyei tűzoltóság közlése szerint a következő időszakban továbbra is figyelik a területet, hogy megakadályozzák az esetleges újragyulladást.

A beavatkozás rendkívül nehéz körülmények között zajlott, a tűzoltók folyamatosan dolgoztak, az oltási munkálatokba a helyi önkormányzat erői is bekapcsolódtak.