Több mint 72 órán át küzdöttek a marosludasi tűzzel

Fotó: László Ildikó
Pénteken délutánra sikerült teljesen eloltani a maroludasi hulladéklerakónál kedden délben keletkezett tüzet. A területet továbbra is megfigyelés alatt tartják.
2026. március 27., 17:41
72 órával a tűz kitörésének jelzése után sikerült teljesen eloltani a tüzet a marosludasi hulladéktározónál – erősítették meg a dicsőszentmártoni tűzoltók, a ludasi önkéntes tűzoltóság valamint a helyi hatóságok.
Több mint két napja dolgoznak a tűzoltók a ludasi hulladéklerakónál keletkezett tűz megfékezésén. A lángokat már eloltották, de a területen továbbra is vannak tűzfészkek, amelyek folyamatos felügyeletet igényelnek.
A Maros megyei tűzoltóság közlése szerint a következő időszakban továbbra is figyelik a területet, hogy megakadályozzák az esetleges újragyulladást.
A beavatkozás rendkívül nehéz körülmények között zajlott, a tűzoltók folyamatosan dolgoztak, az oltási munkálatokba a helyi önkormányzat erői is bekapcsolódtak.
