Már több mint két napja küzdenek a tűzzel a ludasi hulladéklerakónál

Több mint két napja dolgoznak a tűzoltók a ludasi hulladéklerakónál keletkezett tűz megfékezésén. A lángokat már eloltották, de a területen továbbra is vannak tűzfészkek, amelyek folyamatos felügyeletet igényelnek.

Bodor Tünde 2026. március 26., 15:142026. március 26., 15:14 2026. március 26., 15:152026. március 26., 15:15

A tüzet kedden délben észlelték, akkor a szemétdomb mintegy 30 áras területen lángolt, és körülbelül 4 tonna különböző típusú hulladék égett nagy lánggal, sűrű füst kíséretében. A keletkező füst miatt a hatóságok négy Ro-Alert riasztást küldtek ki a lakosságnak.

A szél erősödésével a tűz átterjedt a közelben lévő száraz növényzetre is,

és már 400 négyzetméteres területet borított be. A beavatkozáshoz Dicsőszentmártonból egy vízzel és habbal oltó tűzoltóautó érkezett, Sármásról egy ciszternát vezényeltek a helyszínre, a helyi önkéntes tűzoltók pedig egy víztartályt vittek ki. Egy másik víztartályt, valamint két homlokrakodót a ludasi önkormányzat biztosított a szemétdombhoz, ahol

a tűzoltók 10–12 órás váltásokban dolgoznak.