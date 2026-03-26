Már több mint két napja küzdenek a tűzzel a ludasi hulladéklerakónál

Az erős szél jelentősen megnehezíti a tűzoltók munkáját
Fotó: Maros megyei tűzoltóság
Több mint két napja dolgoznak a tűzoltók a ludasi hulladéklerakónál keletkezett tűz megfékezésén. A lángokat már eloltották, de a területen továbbra is vannak tűzfészkek, amelyek folyamatos felügyeletet igényelnek.
2026. március 26., 15:15
A tüzet kedden délben észlelték, akkor a szemétdomb mintegy 30 áras területen lángolt, és körülbelül 4 tonna különböző típusú hulladék égett nagy lánggal, sűrű füst kíséretében.
A keletkező füst miatt a hatóságok négy Ro-Alert riasztást küldtek ki a lakosságnak.
és már 400 négyzetméteres területet borított be.
A beavatkozáshoz Dicsőszentmártonból egy vízzel és habbal oltó tűzoltóautó érkezett, Sármásról egy ciszternát vezényeltek a helyszínre, a helyi önkéntes tűzoltók pedig egy víztartályt vittek ki. Egy másik víztartályt, valamint két homlokrakodót a ludasi önkormányzat biztosított a szemétdombhoz, ahol
A híradás idején a lángokat már eloltották, de még mindig vannak tűzfészkek, amelyek további felügyeletet igényelnek. A tűzoltók célja a tűz teljes felszámolása és a füst forrásának megszüntetése – tájékoztatott a Maros Megyei Katasztrófavédelmi Felügyelőség.
Nagy területen kapott lángra a hulladék Marosludason, a tűz a száraz növényzetre is átterjedt – adja hírül a Maros megyei tűzoltóság.
