Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Már több mint két napja küzdenek a tűzzel a ludasi hulladéklerakónál

Az erős szél jelentősen megnehezíti a tűzoltók munkáját • Fotó: Maros megyei tűzoltóság

Az erős szél jelentősen megnehezíti a tűzoltók munkáját

Fotó: Maros megyei tűzoltóság

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Több mint két napja dolgoznak a tűzoltók a ludasi hulladéklerakónál keletkezett tűz megfékezésén. A lángokat már eloltották, de a területen továbbra is vannak tűzfészkek, amelyek folyamatos felügyeletet igényelnek.

Bodor Tünde

2026. március 26., 15:142026. március 26., 15:14

2026. március 26., 15:15

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A tüzet kedden délben észlelték, akkor a szemétdomb mintegy 30 áras területen lángolt, és körülbelül 4 tonna különböző típusú hulladék égett nagy lánggal, sűrű füst kíséretében.

A keletkező füst miatt a hatóságok négy Ro-Alert riasztást küldtek ki a lakosságnak.

A szél erősödésével a tűz átterjedt a közelben lévő száraz növényzetre is,

és már 400 négyzetméteres területet borított be.

Hirdetés

A beavatkozáshoz Dicsőszentmártonból egy vízzel és habbal oltó tűzoltóautó érkezett, Sármásról egy ciszternát vezényeltek a helyszínre, a helyi önkéntes tűzoltók pedig egy víztartályt vittek ki. Egy másik víztartályt, valamint két homlokrakodót a ludasi önkormányzat biztosított a szemétdombhoz, ahol

a tűzoltók 10–12 órás váltásokban dolgoznak.

A híradás idején a lángokat már eloltották, de még mindig vannak tűzfészkek, amelyek további felügyeletet igényelnek. A tűzoltók célja a tűz teljes felszámolása és a füst forrásának megszüntetése – tájékoztatott a Maros Megyei Katasztrófavédelmi Felügyelőség.

Marosszék Tűzoltóság Tűzeset
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. március 26., csütörtök

Óriáskivetítőn a román válogatott sorsdöntő mérkőzése Marosvásárhelyen

Óriáskivetítőn lesz megtekinthető csütörtök este a világbajnoki pótselejtező elődöntője a marosvásárhelyi várban.

Hirdetés
2026. március 25., szerda

Héjjasfalván is átadták a „zsiráfos” bölcsődét

Átadták szerdán Héjjasfalván az országos bölcsődeépítési program keretében felhúzott legújabb intézményt – ez már az 55. „zsiráfos” bölcsőde, amely jellegzetes arculatához tartozik egy foltos hosszúnyakú is a bejáratnál.

2026. március 24., kedd

Rosszul bánt a kutyájával, ezért megbírságolták és elvették tőle az állatot

Hivatalból indítottak eljárást egy közösségi médiában megjelent bejelentés nyomán a Maros megyei rendőrök március 24-én, amely szerint egy segesvári férfi nem megfelelő körülmények között tartja kutyáját.

2026. március 24., kedd

Rákóczi 350 – egész napos ünnepség lesz Marosvásárhelyen

II. Rákóczi Ferenc születésének 350. évfordulója alkalmából március 27-én, pénteken egész napos rendezvénysorozattal emlékeznek meg a fejedelemről Marosvásárhelyen.

Hirdetés
2026. március 24., kedd

Több száz pornográf felvételt gyűjtött és évekig zsarolta áldozatát

Őrizetbe vettek, majd előzetes letartóztatásba helyeztek egy 22 éves férfit, akit kiskorúval kapcsolatos pornográfia és zsarolás miatt vizsgálnak.

2026. március 24., kedd

Március végi hajrá az adóhivatalban: naponta mintegy ezerötszázan fizetik be adójukat Marosvásárhelyen

Marosvásárhelyen is kihasználják az adókedvezményt a helyiek, hiszen látványosan megnőtt márciusban az adófizetések száma, bár elmarad a tavaly ilyenkor tapasztalt befizetésektől. Idén eddig több mint ötvenezren törlesztették az adóikat.

2026. március 24., kedd

Hulladék és száraz aljnövényzet ég Marosludason

Nagy területen kapott lángra a hulladék Marosludason, a tűz a száraz növényzetre is átterjedt – adja hírül a Maros megyei tűzoltóság.

Hirdetés
2026. március 24., kedd

Már idén nyáron átadhatják a súlyos égési sérülteket kezelő központot Marosvásárhelyen

Alexandru Rogobete egészségügyi miniszter szerint vélhetően már idén nyáron használatba vehető lesz a súlyos égési sérülteket kezelő marosvásárhelyi és temesvári központ.

2026. március 22., vasárnap

Tűzesetek Maros megye számos pontján

Mozgalmas napjuk volt vasárnap a Maros megyei tűzoltóknak, akik több településen is beavatkozásra kényszerültek különböző tüzek miatt.

2026. március 22., vasárnap

Ég a növényzet Szászrégen közelében – lakóövezetet fenyegetnek a lángok

Száraz növényzet kapott lángra Szászrégenben, a Nordenlor cég telephelyének közelében. A szél segíti a lángok terjedését a közeli városrész felé.

Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!