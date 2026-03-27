Balul „sült el” a halsütés Udvarhelyen

Nem mindennapi tűzesethez riasztották a hatóságokat Székelyudvarhelyen, péntek délután: valaki a plázánál levő lakópark mögött egy betonkerítés tövében akart halat sütni. Azonban a lángok elharapóztak.

A rögtönzött „kerti sütögetés” során a tűz kicsúszott az irányítás alól, és a száraz növényzet meggyulladt.

A lángok rövid idő alatt kisebb területet perzseltek fel, mielőtt sikerült volna megfékezni őket

A helyszínre érkező Székelyudvarhelyi Helyi Rendőrség gyors beavatkozásának köszönhetően a tüzet még a továbbterjedés előtt sikerült eloltani, így komolyabb károk nem keletkeztek.

Az eset jól mutatja, hogy a szabadtéri tűzgyújtás nem játék, és könnyen veszélyes helyzetet idézhet elő.