Országonként másként reagálnak az üzemanyagárak növekedésére

Képünk illusztráció
Korlátozzák az áremeléseket és szigorítják az ellenőrzést Németországban, ahol a kutak naponta csak egyszer drágíthatnak, miközben több európai ország is beavatkozott az üzemanyagárak emelkedése miatt az utóbbi időszakban.
2026. március 27., 14:14
Új szabályozás értelmében a kutak naponta csupán egyszer, délben emelhetik az árakat Németországban, ugyanakkor csökkenteni bármikor lehet. Az intézkedés célja, hogy kiszámíthatóbbá tegye az árakat, és
A kormány emellett szigorítja a versenyjogi előírásokat is: az olajvállalatoknak minden egyes áremelést indokolniuk kell, a hatóságok pedig gyorsabban beavatkozhatnak visszaélések esetén. A szabályokat megszegő cégeket akár 100 ezer eurós bírsággal is sújthatják – írja a Biziday.
A tervek szerint az
A német vezetés ugyanakkor elismeri, hogy önmagukban nem elegendők az árak jelentős csökkentéséhez.
A kormány további lehetőségeket is vizsgál, köztük az energiaadó ideiglenes csökkentését, az ingázóknak járó támogatás növelését, valamint akár az üzemanyagárak plafonálását is. Felmerült továbbá a teherautók útdíjának mérséklése, illetve az olajcégek „extraprofitjának” megadóztatása is.
Németországban február második felében már meghaladta a 2 eurót literenként az üzemanyag ára, az infláció pedig idén közel 3 százalékos lehet.
Más európai országok eltérő eszközökkel reagáltak az áremelkedésre. Spanyolország például egy 5 milliárd eurós csomagot vezetett be, amelynek része az energia áfájának csökkentése és bizonyos árak plafonálása. Olaszország a többlet áfabevételekből kompenzálja a fogyasztókat, miközben
Portugália ideiglenesen csökkentette a dízel adóját, amely automatikusan lép életbe egy bizonyos árküszöb felett, Franciaország inkább diplomáciai megoldásokban bízik, bár a TotalEnergies önkéntes árplafont vezetett be ideiglenesen.
Számos ország ennél szigorúbb intézkedéseket választott: Ausztria heti három áremelésben korlátozza a kutakat, Magyarország pedig árplafont vezetett be – igaz, ezt csak a helyi rendszámú autókra alkalmazzák.
Lengyelországban a kormány adócsökkentéssel és hatósági árakkal próbálja kordában tartani a drágulást, míg Szlovákiában
ami mintegy 30%-kal több a helyiekhez képest – annak ellenére, hogy az Európai Bizottság ezt a gyakorlatot jogsértőnek tartja.
Ahogy arról beszámoltunk, Romániában csütörtökön a sürgősségi kormányrendelet szerint a gyártók és kereskedők nem alkalmazhatnak a tavalyi átlagnál nagyobb árrést az üzemanyag adásvétele során, valamint korlátozást vezetnek be az üzemanyag-export terén.
A szabályozások az április 1-je és június 30-a közötti időszakra szólnak, hatályát szükség esetén meghosszabbíthatják a kőolajpiac alakulásának függvényében.
Elfogadta a kormány csütörtöki ülésén az üzemanyagpiaci válsághelyzettel kapcsolatos sürgősségi rendeletet.
