Országonként másként reagálnak az üzemanyagárak növekedésére

Korlátozzák az áremeléseket és szigorítják az ellenőrzést Németországban, ahol a kutak naponta csak egyszer drágíthatnak, miközben több európai ország is beavatkozott az üzemanyagárak emelkedése miatt az utóbbi időszakban.

Székelyhon 2026. március 27., 14:10

Új szabályozás értelmében a kutak naponta csupán egyszer, délben emelhetik az árakat Németországban, ugyanakkor csökkenteni bármikor lehet. Az intézkedés célja, hogy kiszámíthatóbbá tegye az árakat, és

megkönnyítse az összehasonlítást a fogyasztók számára.

A kormány emellett szigorítja a versenyjogi előírásokat is: az olajvállalatoknak minden egyes áremelést indokolniuk kell, a hatóságok pedig gyorsabban beavatkozhatnak visszaélések esetén. A szabályokat megszegő cégeket akár 100 ezer eurós bírsággal is sújthatják – írja a Biziday. A tervek szerint az

új szabályok áprilisban lépnek életbe, és egy év után értékelik őket.

A német vezetés ugyanakkor elismeri, hogy önmagukban nem elegendők az árak jelentős csökkentéséhez. A kormány további lehetőségeket is vizsgál, köztük az energiaadó ideiglenes csökkentését, az ingázóknak járó támogatás növelését, valamint akár az üzemanyagárak plafonálását is. Felmerült továbbá a teherautók útdíjának mérséklése, illetve az olajcégek „extraprofitjának” megadóztatása is. Németországban február második felében már meghaladta a 2 eurót literenként az üzemanyag ára, az infláció pedig idén közel 3 százalékos lehet. Európa-szerte különböző megoldások Más európai országok eltérő eszközökkel reagáltak az áremelkedésre. Spanyolország például egy 5 milliárd eurós csomagot vezetett be, amelynek része az energia áfájának csökkentése és bizonyos árak plafonálása. Olaszország a többlet áfabevételekből kompenzálja a fogyasztókat, miközben

büntetik az indokolatlan áremeléseket.

Portugália ideiglenesen csökkentette a dízel adóját, amely automatikusan lép életbe egy bizonyos árküszöb felett, Franciaország inkább diplomáciai megoldásokban bízik, bár a TotalEnergies önkéntes árplafont vezetett be ideiglenesen. Számos ország ennél szigorúbb intézkedéseket választott: Ausztria heti három áremelésben korlátozza a kutakat, Magyarország pedig árplafont vezetett be – igaz, ezt csak a helyi rendszámú autókra alkalmazzák. Lengyelországban a kormány adócsökkentéssel és hatósági árakkal próbálja kordában tartani a drágulást, míg Szlovákiában

a külföldi autósoknak magasabb, literenként 2,012 eurós dízelárat kell fizetniük,