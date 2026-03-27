Országonként másként reagálnak az üzemanyagárak növekedésére

Korlátozzák az áremeléseket és szigorítják az ellenőrzést Németországban, ahol a kutak naponta csak egyszer drágíthatnak, miközben több európai ország is beavatkozott az üzemanyagárak emelkedése miatt az utóbbi időszakban.

2026. március 27., 14:10

Új szabályozás értelmében a kutak naponta csupán egyszer, délben emelhetik az árakat Németországban, ugyanakkor csökkenteni bármikor lehet. Az intézkedés célja, hogy kiszámíthatóbbá tegye az árakat, és

megkönnyítse az összehasonlítást a fogyasztók számára.

A kormány emellett szigorítja a versenyjogi előírásokat is: az olajvállalatoknak minden egyes áremelést indokolniuk kell, a hatóságok pedig gyorsabban beavatkozhatnak visszaélések esetén. A szabályokat megszegő cégeket akár 100 ezer eurós bírsággal is sújthatják – írja a Biziday.

A tervek szerint az

új szabályok áprilisban lépnek életbe, és egy év után értékelik őket.

A német vezetés ugyanakkor elismeri, hogy önmagukban nem elegendők az árak jelentős csökkentéséhez.

A kormány további lehetőségeket is vizsgál, köztük az energiaadó ideiglenes csökkentését, az ingázóknak járó támogatás növelését, valamint akár az üzemanyagárak plafonálását is. Felmerült továbbá a teherautók útdíjának mérséklése, illetve az olajcégek „extraprofitjának” megadóztatása is.

Németországban február második felében már meghaladta a 2 eurót literenként az üzemanyag ára, az infláció pedig idén közel 3 százalékos lehet.

Európa-szerte különböző megoldások

Más európai országok eltérő eszközökkel reagáltak az áremelkedésre. Spanyolország például egy 5 milliárd eurós csomagot vezetett be, amelynek része az energia áfájának csökkentése és bizonyos árak plafonálása. Olaszország a többlet áfabevételekből kompenzálja a fogyasztókat, miközben

büntetik az indokolatlan áremeléseket.

Portugália ideiglenesen csökkentette a dízel adóját, amely automatikusan lép életbe egy bizonyos árküszöb felett, Franciaország inkább diplomáciai megoldásokban bízik, bár a TotalEnergies önkéntes árplafont vezetett be ideiglenesen.

Számos ország ennél szigorúbb intézkedéseket választott: Ausztria heti három áremelésben korlátozza a kutakat, Magyarország pedig árplafont vezetett be – igaz, ezt csak a helyi rendszámú autókra alkalmazzák.

Lengyelországban a kormány adócsökkentéssel és hatósági árakkal próbálja kordában tartani a drágulást, míg Szlovákiában

a külföldi autósoknak magasabb, literenként 2,012 eurós dízelárat kell fizetniük,

ami mintegy 30%-kal több a helyiekhez képest – annak ellenére, hogy az Európai Bizottság ezt a gyakorlatot jogsértőnek tartja.

Ahogy arról beszámoltunk, Romániában csütörtökön a sürgősségi kormányrendelet szerint a gyártók és kereskedők nem alkalmazhatnak a tavalyi átlagnál nagyobb árrést az üzemanyag adásvétele során, valamint korlátozást vezetnek be az üzemanyag-export terén.

A szabályozások az április 1-je és június 30-a közötti időszakra szólnak, hatályát szükség esetén meghosszabbíthatják a kőolajpiac alakulásának függvényében.

Elfogadta a kormány, ennek megfelelően alakul az üzemanyag ára Romániában
Elfogadta a kormány csütörtöki ülésén az üzemanyagpiaci válsághelyzettel kapcsolatos sürgősségi rendeletet.

Ezek is érdekelhetik

Szabadidejében sietett egy balesetet szenvedett sofőr segítségére egy kézdivásárhelyi tűzoltó
Korábban érkezik a nyugdíj a román húsvétnak köszönhetően
Egy félidőt éltek a román remények, lemaradtak a világbajnokságról
Trágyaszag keseríti meg egy erdélyi és egy partiumi város lakóinak életét
Még gólt sem kapott, kiegyenlített a GYHK
Mesés harmónia, több száz éves házak
Szabadidejében sietett egy balesetet szenvedett sofőr segítségére egy kézdivásárhelyi tűzoltó
Székelyhon

Szabadidejében sietett egy balesetet szenvedett sofőr segítségére egy kézdivásárhelyi tűzoltó
Korábban érkezik a nyugdíj a román húsvétnak köszönhetően
Székelyhon

Korábban érkezik a nyugdíj a román húsvétnak köszönhetően
Egy félidőt éltek a román remények, lemaradtak a világbajnokságról
Székely Sport

Egy félidőt éltek a román remények, lemaradtak a világbajnokságról
Trágyaszag keseríti meg egy erdélyi és egy partiumi város lakóinak életét
Krónika

Trágyaszag keseríti meg egy erdélyi és egy partiumi város lakóinak életét
Még gólt sem kapott, kiegyenlített a GYHK
Székely Sport

Még gólt sem kapott, kiegyenlített a GYHK
Mesés harmónia, több száz éves házak
Nőileg

Mesés harmónia, több száz éves házak
A rovat további cikkei

Kétszer több cég vált fizetésképtelenné idén év elején Hargita megyében, mint tavaly ugyanekkor

Idén januárban és februárban 13,17 százalékkal 1091-re nőtt a fizetésképtelenné vált cégek és egyéni vállalkozók (PFA) száma 2025 első két hónapjához viszonyítva – derül ki a cégnyilvántartási hivatal (ONRC) honlapján közzétett adatokból.

Csak ellenőrzött helyről vásároljunk húst

Meg is betegedhetünk, ha nem megfelelő húsból fogyasztunk, ezért csak ellenőrzött helyről vásároljunk, és kerüljük az interneten hirdetett, nem ellenőrzött termékeket. Hargita megyében elkezdődtek a húsvét előtti élelmiszer-biztonsági ellenőrzések.

Nőttek a nyugdíjak, de továbbra is nagyok a területi különbségek

Tavaly átlagban 4,917 millió nyugdíjast tartottak számon Romániában, mintegy 42 ezerrel kevesebbet, mint 2024-ben; az átlagnyugdíj 13,8 százalékkal 2936 lejre nőtt egy év alatt – derül ki az Országos Statisztikai Intézet pénteken közzétett adataiból.

Több településen szerveznek imaéjszakát a békéért és a háborús áldozatokért

Imaéjszakára várják a híveket március 27-én, péntek este több erdélyi településen, ahol közösen imádkoznak a békéért és a háborúk áldozataiért.

Zord hétvége elé nézünk: erős széllel és kiadós csapadékkal érkezik a lehűlés

Az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) pénteken több sárga riasztást adott ki rossz időjárás miatt, amelyek hétfő reggelig az ország több mint felét, így Székelyföldet is érintik.

Románia elnöke szerint a közeljövőben nem lesz szükség üzemanyag-vásárlási korlátozások bevezetésére

A közeljövőben nem lesz szükség üzemanyag-vásárlási korlátozások bevezetésére – nyilatkozta csütörtökön Nicușor Dan, Románia elnöke.

Kérdése van a levélszavazásról? Segítenek eligazodni

Erdélyben mintegy 310 ezer választópolgár kapja meg a küldeményt a magyarországi országgyűlési választások előtt. A leggyakrabban felmerülő kérdésekre Dolhai István, Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusának misszióvezetője válaszol.

Korábban érkezik a nyugdíj a román húsvétnak köszönhetően

A húsvéti ünnepek miatt a szokásosnál korábban érkeznek az áprilisi nyugdíjak.

Nemsokára kihirdeti a költségvetési törvényt Nicușor Dan

Nicușor Dan államfő csütörtökön azt nyilatkozta, hogy amint megkapja az alkotmánybíróság költségvetési törvénytervezettel kapcsolatos döntésének indoklását, azonnal kihirdeti a jogszabályt.

Egy felmérés szerint a munkavállalók csupán 24 százaléka elégedett a munkahelyével

Az előző évhez képest 8 százalékkal 27 százalékra csökkent idén azoknak a romániai munkavállalóknak az aránya, akik boldognak és elégedettnek érzik magukat a munkahelyükön.

