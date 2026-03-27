Több településen szerveznek imaéjszakát a békéért és a háborús áldozatokért

Imaéjszakára várják a híveket március 27-én, péntek este több erdélyi településen, ahol közösen imádkoznak a békéért és a háborúk áldozataiért.

Az alkalom 21 órakor kezdődik, többek között Sepsiszentgyörgyön és Marosvásárhelyen a vártemplomokban, de számos más helyszínen is csatlakozni lehet az eseményhez: köztük Brassó több gyülekezete, Erzsébetváros, Küküllőalmás, Árkos, Székelykeresztúr, Nagygalambfalva, valamint Maros és Kolozs megye több közössége is.

Az esemény online is követhető lesz az Erdélyi Református Egyházkerület Nőszövetsége Facebook-oldalán.