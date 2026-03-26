Románia elnöke szerint a közeljövőben nem lesz szükség üzemanyag-vásárlási korlátozások bevezetésére

Képünk illusztráció

Képünk illusztráció

Fotó: Borbély Fanni

A közeljövőben nem lesz szükség üzemanyag-vásárlási korlátozások bevezetésére – nyilatkozta csütörtökön Nicușor Dan, Románia elnöke.

2026. március 26., 20:24

2026. március 26., 20:252026. március 26., 20:25

Az államfő a Román Orvosi Kamara gálaestjére érkezésekor beszélt erről.

Mint az Agerpres beszámolója szerint kifejtette:

bíznak benne, hogy hamarosan helyreáll a forgalom a Hormuzi-szorosban, és ezzel a kőolajpiac helyzete is rendeződik.

Ha mégsem kerül sor erre néhány héten belül, a kormány ismét egyeztetni fog a fontosabb piaci szereplőkkel,

és újabb intézkedésekkel áll elő

– tette hozzá Nicușor Dan.

Elfogadta a kormány, ennek megfelelően alakul az üzemanyag ára Romániában
Elfogadta a kormány, ennek megfelelően alakul az üzemanyag ára Romániában

Elfogadta a kormány csütörtöki ülésén az üzemanyagpiaci válsághelyzettel kapcsolatos sürgősségi rendeletet.

A kormány csütörtöki ülésén jóváhagyta az üzemanyagpiaci válsághelyzet kihirdetéséről szóló sürgősségi rendeletet.

E szerint a következő három hónapban korlátozzák a benzin és a gázolaj kereskedelmi árrését, és engedélyhez kötik az üzemanyagok exportját

szóljon hozzá! Hozzászólások
Elfogadta a kormány, ennek megfelelően alakul az üzemanyag ára Romániában
Szabadidejében sietett egy balesetet szenvedett sofőr segítségére egy kézdivásárhelyi tűzoltó
Óriási a tét Isztambulban – életben tartaná világbajnoki álmait a román válogatott
Szakorvosi rendelés is lesz a Nagyváradon magyar állami támogatással tető alá hozott „református laborban”
Jégre írt győzelmi sorozat: Nagy-Rozsnyai Lotti megállíthatatlan
Mesés harmónia, több száz éves házak
Elfogadta a kormány, ennek megfelelően alakul az üzemanyag ára Romániában
Székelyhon

Elfogadta a kormány, ennek megfelelően alakul az üzemanyag ára Romániában
Szabadidejében sietett egy balesetet szenvedett sofőr segítségére egy kézdivásárhelyi tűzoltó
Székelyhon

Szabadidejében sietett egy balesetet szenvedett sofőr segítségére egy kézdivásárhelyi tűzoltó
Óriási a tét Isztambulban – életben tartaná világbajnoki álmait a román válogatott
Székely Sport

Óriási a tét Isztambulban – életben tartaná világbajnoki álmait a román válogatott
Szakorvosi rendelés is lesz a Nagyváradon magyar állami támogatással tető alá hozott „református laborban”
Krónika

Szakorvosi rendelés is lesz a Nagyváradon magyar állami támogatással tető alá hozott „református laborban”
Jégre írt győzelmi sorozat: Nagy-Rozsnyai Lotti megállíthatatlan
Székely Sport

Jégre írt győzelmi sorozat: Nagy-Rozsnyai Lotti megállíthatatlan
Mesés harmónia, több száz éves házak
Nőileg

Mesés harmónia, több száz éves házak
2026. március 26., csütörtök

Kérdése van a levélszavazásról? Segítenek eligazodni

Erdélyben mintegy 310 ezer választópolgár kapja meg a küldeményt a magyarországi országgyűlési választások előtt. A leggyakrabban felmerülő kérdésekre Dolhai István, Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusának misszióvezetője válaszol.

Kérdése van a levélszavazásról? Segítenek eligazodni
Kérdése van a levélszavazásról? Segítenek eligazodni
2026. március 26., csütörtök

Kérdése van a levélszavazásról? Segítenek eligazodni
2026. március 26., csütörtök

Korábban érkezik a nyugdíj a román húsvétnak köszönhetően

A húsvéti ünnepek miatt a szokásosnál korábban érkeznek az áprilisi nyugdíjak.

Korábban érkezik a nyugdíj a román húsvétnak köszönhetően
Korábban érkezik a nyugdíj a román húsvétnak köszönhetően
2026. március 26., csütörtök

Korábban érkezik a nyugdíj a román húsvétnak köszönhetően
2026. március 26., csütörtök

Nemsokára kihirdeti a költségvetési törvényt Nicușor Dan

Nicușor Dan államfő csütörtökön azt nyilatkozta, hogy amint megkapja az alkotmánybíróság költségvetési törvénytervezettel kapcsolatos döntésének indoklását, azonnal kihirdeti a jogszabályt.

Nemsokára kihirdeti a költségvetési törvényt Nicușor Dan
Nemsokára kihirdeti a költségvetési törvényt Nicușor Dan
2026. március 26., csütörtök

Nemsokára kihirdeti a költségvetési törvényt Nicușor Dan
2026. március 26., csütörtök

Egy felmérés szerint a munkavállalók csupán 24 százaléka elégedett a munkahelyével

Az előző évhez képest 8 százalékkal 27 százalékra csökkent idén azoknak a romániai munkavállalóknak az aránya, akik boldognak és elégedettnek érzik magukat a munkahelyükön.

Egy felmérés szerint a munkavállalók csupán 24 százaléka elégedett a munkahelyével
Egy felmérés szerint a munkavállalók csupán 24 százaléka elégedett a munkahelyével
2026. március 26., csütörtök

Egy felmérés szerint a munkavállalók csupán 24 százaléka elégedett a munkahelyével
2026. március 26., csütörtök

A sepsiszentgyörgyi önkormányzatnál nem lesznek elbocsátások

Sepsiszentgyörgy polgármesteri hivatalától senkit nem kell elbocsátani, mi több, a jelenlegi létszám messze elmarad a prefektúra által megszabottól: ha nem lenne létszámstop, még alkalmazni is lehetne embereket – derült ki a pénteki tanácsülésen.

A sepsiszentgyörgyi önkormányzatnál nem lesznek elbocsátások
A sepsiszentgyörgyi önkormányzatnál nem lesznek elbocsátások
2026. március 26., csütörtök

A sepsiszentgyörgyi önkormányzatnál nem lesznek elbocsátások
2026. március 26., csütörtök

Átszervezi, karcsúsítja intézményeit Kovászna Megye Tanácsa

Átalakítja a hegyimentő közszolgálat működését, összevonja a közművelődési intézményeket, és táborigazgatóságot hoz létre Kovászna Megye Tanácsa. Az átszervezési kérdések mellett egy orbaiszéki útszakasz újjáépítése kapcsán is döntött a testület.

Átszervezi, karcsúsítja intézményeit Kovászna Megye Tanácsa
Átszervezi, karcsúsítja intézményeit Kovászna Megye Tanácsa
2026. március 26., csütörtök

Átszervezi, karcsúsítja intézményeit Kovászna Megye Tanácsa
2026. március 26., csütörtök

Szabadidejében sietett egy balesetet szenvedett sofőr segítségére egy kézdivásárhelyi tűzoltó

Egy felborult autó sofőrjének sietett a segítségére Szabo-Ricardo Béla kézdivásárhelyi tűzoltó Brassó megyében. A szabadidejében arra járó férfi kisegítette a sérültet a járműből, biztosította a helyszínt, és a hatóságok megérkezéséig mellette maradt.

Szabadidejében sietett egy balesetet szenvedett sofőr segítségére egy kézdivásárhelyi tűzoltó
Szabadidejében sietett egy balesetet szenvedett sofőr segítségére egy kézdivásárhelyi tűzoltó
2026. március 26., csütörtök

Szabadidejében sietett egy balesetet szenvedett sofőr segítségére egy kézdivásárhelyi tűzoltó
2026. március 26., csütörtök

Áprilistól péntekenként ingyenesen lehet buszozni Sepsiszentgyörgyön

Április 3-tól kezdődően minden pénteken a sepsiszentgyörgyiek és a városba látogatók is ingyenesen vehetik igénybe valamennyi városi buszjáratot. Ez egyike azon intézkedéseknek, amellyel a forgalmat csökkentené az önkormányzat.

Áprilistól péntekenként ingyenesen lehet buszozni Sepsiszentgyörgyön
Áprilistól péntekenként ingyenesen lehet buszozni Sepsiszentgyörgyön
2026. március 26., csütörtök

Áprilistól péntekenként ingyenesen lehet buszozni Sepsiszentgyörgyön
2026. március 26., csütörtök

Szennyezés történt a Dunán – fotók

Szennyezés történt csütörtökön a Dunán, a Teleorman megyei Turnu Măgurele kikötője környéként, ahol egy hajó elsüllyedt.

Szennyezés történt a Dunán – fotók
Szennyezés történt a Dunán – fotók
2026. március 26., csütörtök

Szennyezés történt a Dunán – fotók
2026. március 26., csütörtök

Érkezik a rossz idő: szél, eső és hó is várható a hétvégén

Az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) előrejelzése szerint csütörtök délutántól hétfő 10 óráig a szél erősödése, mérsékelt csapadék, a hegyekben pedig havazás és hóréteg kialakulása várható.

Érkezik a rossz idő: szél, eső és hó is várható a hétvégén
Érkezik a rossz idő: szél, eső és hó is várható a hétvégén
2026. március 26., csütörtök

Érkezik a rossz idő: szél, eső és hó is várható a hétvégén
