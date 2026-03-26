Románia elnöke szerint a közeljövőben nem lesz szükség üzemanyag-vásárlási korlátozások bevezetésére

A közeljövőben nem lesz szükség üzemanyag-vásárlási korlátozások bevezetésére – nyilatkozta csütörtökön Nicușor Dan, Románia elnöke.

Az államfő a Román Orvosi Kamara gálaestjére érkezésekor beszélt erről. Mint az Agerpres beszámolója szerint kifejtette:

bíznak benne, hogy hamarosan helyreáll a forgalom a Hormuzi-szorosban, és ezzel a kőolajpiac helyzete is rendeződik.

Ha mégsem kerül sor erre néhány héten belül, a kormány ismét egyeztetni fog a fontosabb piaci szereplőkkel,

és újabb intézkedésekkel áll elő