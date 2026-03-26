Románia elnöke szerint a közeljövőben nem lesz szükség üzemanyag-vásárlási korlátozások bevezetésére

Képünk illusztráció
Fotó: Borbély Fanni
A közeljövőben nem lesz szükség üzemanyag-vásárlási korlátozások bevezetésére – nyilatkozta csütörtökön Nicușor Dan, Románia elnöke.
2026. március 26., 20:252026. március 26., 20:25
Az államfő a Román Orvosi Kamara gálaestjére érkezésekor beszélt erről.
Mint az Agerpres beszámolója szerint kifejtette:
Ha mégsem kerül sor erre néhány héten belül, a kormány ismét egyeztetni fog a fontosabb piaci szereplőkkel,
– tette hozzá Nicușor Dan.
A kormány csütörtöki ülésén jóváhagyta az üzemanyagpiaci válsághelyzet kihirdetéséről szóló sürgősségi rendeletet.
E szerint a következő három hónapban korlátozzák a benzin és a gázolaj kereskedelmi árrését, és engedélyhez kötik az üzemanyagok exportját
Erdélyben mintegy 310 ezer választópolgár kapja meg a küldeményt a magyarországi országgyűlési választások előtt. A leggyakrabban felmerülő kérdésekre Dolhai István, Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusának misszióvezetője válaszol.
A húsvéti ünnepek miatt a szokásosnál korábban érkeznek az áprilisi nyugdíjak.
Nicușor Dan államfő csütörtökön azt nyilatkozta, hogy amint megkapja az alkotmánybíróság költségvetési törvénytervezettel kapcsolatos döntésének indoklását, azonnal kihirdeti a jogszabályt.
Az előző évhez képest 8 százalékkal 27 százalékra csökkent idén azoknak a romániai munkavállalóknak az aránya, akik boldognak és elégedettnek érzik magukat a munkahelyükön.
Sepsiszentgyörgy polgármesteri hivatalától senkit nem kell elbocsátani, mi több, a jelenlegi létszám messze elmarad a prefektúra által megszabottól: ha nem lenne létszámstop, még alkalmazni is lehetne embereket – derült ki a pénteki tanácsülésen.
Átalakítja a hegyimentő közszolgálat működését, összevonja a közművelődési intézményeket, és táborigazgatóságot hoz létre Kovászna Megye Tanácsa. Az átszervezési kérdések mellett egy orbaiszéki útszakasz újjáépítése kapcsán is döntött a testület.
Egy felborult autó sofőrjének sietett a segítségére Szabo-Ricardo Béla kézdivásárhelyi tűzoltó Brassó megyében. A szabadidejében arra járó férfi kisegítette a sérültet a járműből, biztosította a helyszínt, és a hatóságok megérkezéséig mellette maradt.
Április 3-tól kezdődően minden pénteken a sepsiszentgyörgyiek és a városba látogatók is ingyenesen vehetik igénybe valamennyi városi buszjáratot. Ez egyike azon intézkedéseknek, amellyel a forgalmat csökkentené az önkormányzat.
Szennyezés történt csütörtökön a Dunán, a Teleorman megyei Turnu Măgurele kikötője környéként, ahol egy hajó elsüllyedt.
Az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) előrejelzése szerint csütörtök délutántól hétfő 10 óráig a szél erősödése, mérsékelt csapadék, a hegyekben pedig havazás és hóréteg kialakulása várható.
