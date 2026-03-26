Kérdése van a levélszavazásról? Segítenek eligazodni

Ha valaki hibázik, az azonosító lap és a borítékok cserélhetők, a szavazólap azonban nem

Ha valaki hibázik, az azonosító lap és a borítékok cserélhetők, a szavazólap azonban nem

Fotó: László Ildikó

Erdélyben mintegy 310 ezer választópolgár kapja meg a küldeményt a magyarországi országgyűlési választások előtt. A leggyakrabban felmerülő kérdésekre Dolhai István, Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusának misszióvezetője válaszol.

2026. március 26., 20:122026. március 26., 20:12

Megkezdte a magyarországi országgyűlési választások levélszavazási csomagjainak postázását Nemzeti Választási Iroda, Erdélyben mintegy 310 ezer választópolgár kapja meg azokat – mondta Dolhai István, Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusának misszióvezetője a Rádió Gagának.

A csomagot azok kapják meg, akik korábban regisztráltak vagy már szavaztak, a regisztráció határideje március 18-án lejárt.

A küldeményeket vagy

a választók lakcímére kézbesítik, vagy a főkonzulátusra,

amennyiben valaki előzetesen ezt kérvényezte. Utóbbi esetben személyesen, igazolvány felmutatásával lehet átvenni március 28-tól, szombattól és leadni a szavazatot április 12-ig.

Mi a teendő, ha nem érkezik meg a levélcsomag?

Ha valaki nem kapja meg a levélcsomagot, a főkonzulátus felkeresését javasolják telefonon vagy személyesen. Mint Dolhai István rámutatott, az érdeklődő adatai alapján tudnak tájékoztatást adni arról, hogy a csomagot hová kézbesítették, illetve hogy milyen cím szerepel a nyilvántartásban.

Problémát jelenthet például, ha valaki időközben elköltözött, vagy nem emlékszik, hogy hová kérte a küldeményt.

Átjelentkezésre is van lehetőség

Azoknak a magyar állampolgároknak, akik rendelkeznek magyarországi lakcímmel, de

a választás napján Erdélyben tartózkodnak, át kell jelentkezniük a szavazáshoz.

Ennek határideje április 2., 16 óra – hívta fel a figyelmet a főkonzul. Az átjelentkezés történhet online, ügyfélkapun keresztül, személyesen a külképviseleteken (Csíkszeredában, Kolozsváron, Bukarestben), vagy meghatalmazással benyújtott kérelemmel.

Csíkszeredában a szavazás helyszíne a Sapientia egyetem, ahol

április 12-én 6 és 19 óra között lehet voksolni.

Sok volt az érvénytelen szavazat

A korábbi választások tapasztalatai szerint sok levélszavazat érvénytelen volt: 2022-ben több mint 40 ezer ilyen szavazat érkezett – emelte ki Dolhai István.

A hibák elkerülése érdekében fontos pontosan követni a csomagban található útmutatót. Különösen az azonosító lap helyes kitöltésére és aláírására kell figyelni.

A levélszavazás során:

  • ki kell tölteni az azonosító lapot (a magyar okmányban szereplő név, születési adatok, azonosító okmány száma szerint),

  • alá kell írni az azonosító lapot,

  • a szavazólapon egy jelölést kell tenni,

  • a szavazólapot a kis borítékba kell helyezni és lezárni,

  • majd ezt és az azonosító lapot a nagy borítékba kell tenni és lezárni.

A lezárt borítékot a választó személyesen vagy megbízott útján juttathatja el a főkonzulátusra.

Több helyen is leadható a szavazat

A szavazatok leadásában partnerszervezetek is segítenek: a választók rájuk is bízhatják a boríték eljuttatását – jegyezte meg a főkonzul.

A csíkszeredai főkonzulátus hosszabbított nyitvatartással fogadja a szavazatokat április 12-ig.

Mutatjuk, hová lehet vinni a levélszavazatot, hogy időben megérkezzen
Mutatjuk, hová lehet vinni a levélszavazatot, hogy időben megérkezzen

Székelyföld-szerte számos ponton nyújtanak segítséget a levélszavazatok pontos kitöltésében és annak leadásában. Összegyűjtöttük, a székelyföldi városokban hol adhatja le szavazatát, hogy időben célba érjen.

Kérjen segítséget, ha elakad

A csíkszeredai főkonzulátus telefonon, e-mailben és más csatornákon is segítséget nyújt a kitöltéshez. Ha valaki hibázik,

az azonosító lap és a borítékok cserélhetők, a szavazólap azonban nem

– hangsúlyozta Dolhai István.

A választókat arra biztatják, hogy ne hagyják az utolsó pillanatra a leadást, és kérjenek segítséget, ha bizonytalanok.

Egy kis figyelem nem árt: így kerülhető el az érvénytelen levélszavazat
Egy kis figyelem nem árt: így kerülhető el az érvénytelen levélszavazat

Több tízezer levélszavazat vált érvénytelenné korábban apró hibák miatt, ezért fokozott figyelmet kérnek a szavazólapok helyes kitöltésére azoktól, akik részt vesznek a magyarországi választáson.

2026. március 26., csütörtök

Korábban érkezik a nyugdíj a román húsvétnak köszönhetően

A húsvéti ünnepek miatt a szokásosnál korábban érkeznek az áprilisi nyugdíjak.

2026. március 26., csütörtök

Nemsokára kihirdeti a költségvetési törvényt Nicușor Dan

Nicușor Dan államfő csütörtökön azt nyilatkozta, hogy amint megkapja az alkotmánybíróság költségvetési törvénytervezettel kapcsolatos döntésének indoklását, azonnal kihirdeti a jogszabályt.

2026. március 26., csütörtök

Egy felmérés szerint a munkavállalók csupán 24 százaléka elégedett a munkahelyével

Az előző évhez képest 8 százalékkal 27 százalékra csökkent idén azoknak a romániai munkavállalóknak az aránya, akik boldognak és elégedettnek érzik magukat a munkahelyükön.

A sepsiszentgyörgyi önkormányzatnál nem lesznek elbocsátások

Sepsiszentgyörgy polgármesteri hivatalától senkit nem kell elbocsátani, mi több, a jelenlegi létszám messze elmarad a prefektúra által megszabottól: ha nem lenne létszámstop, még alkalmazni is lehetne embereket – derült ki a pénteki tanácsülésen.

2026. március 26., csütörtök

Átszervezi, karcsúsítja intézményeit Kovászna Megye Tanácsa

Átalakítja a hegyimentő közszolgálat működését, összevonja a közművelődési intézményeket, és táborigazgatóságot hoz létre Kovászna Megye Tanácsa. Az átszervezési kérdések mellett egy orbaiszéki útszakasz újjáépítése kapcsán is döntött a testület.

Szabadidejében sietett egy balesetet szenvedett sofőr segítségére egy kézdivásárhelyi tűzoltó

Egy felborult autó sofőrjének sietett a segítségére Szabo-Ricardo Béla kézdivásárhelyi tűzoltó Brassó megyében. A szabadidejében arra járó férfi kisegítette a sérültet a járműből, biztosította a helyszínt, és a hatóságok megérkezéséig mellette maradt.

Áprilistól péntekenként ingyenesen lehet buszozni Sepsiszentgyörgyön

Április 3-tól kezdődően minden pénteken a sepsiszentgyörgyiek és a városba látogatók is ingyenesen vehetik igénybe valamennyi városi buszjáratot. Ez egyike azon intézkedéseknek, amellyel a forgalmat csökkentené az önkormányzat.

2026. március 26., csütörtök

Szennyezés történt a Dunán – fotók

Szennyezés történt csütörtökön a Dunán, a Teleorman megyei Turnu Măgurele kikötője környéként, ahol egy hajó elsüllyedt.

Érkezik a rossz idő: szél, eső és hó is várható a hétvégén

Az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) előrejelzése szerint csütörtök délutántól hétfő 10 óráig a szél erősödése, mérsékelt csapadék, a hegyekben pedig havazás és hóréteg kialakulása várható.

Elfogadta a kormány, ennek megfelelően alakul az üzemanyag ára Romániában

Elfogadta a kormány csütörtöki ülésén az üzemanyagpiaci válsághelyzettel kapcsolatos sürgősségi rendeletet.

