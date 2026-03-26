Kérdése van a levélszavazásról? Segítenek eligazodni

Erdélyben mintegy 310 ezer választópolgár kapja meg a küldeményt a magyarországi országgyűlési választások előtt. A leggyakrabban felmerülő kérdésekre Dolhai István, Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusának misszióvezetője válaszol.

Székelyhon 2026. március 26., 20:122026. március 26., 20:12

Megkezdte a magyarországi országgyűlési választások levélszavazási csomagjainak postázását Nemzeti Választási Iroda, Erdélyben mintegy 310 ezer választópolgár kapja meg azokat – mondta Dolhai István, Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusának misszióvezetője a Rádió Gagának. A csomagot azok kapják meg, akik korábban regisztráltak vagy már szavaztak, a regisztráció határideje március 18-án lejárt. A küldeményeket vagy

a választók lakcímére kézbesítik, vagy a főkonzulátusra,

amennyiben valaki előzetesen ezt kérvényezte. Utóbbi esetben személyesen, igazolvány felmutatásával lehet átvenni március 28-tól, szombattól és leadni a szavazatot április 12-ig. Mi a teendő, ha nem érkezik meg a levélcsomag? Ha valaki nem kapja meg a levélcsomagot, a főkonzulátus felkeresését javasolják telefonon vagy személyesen. Mint Dolhai István rámutatott, az érdeklődő adatai alapján tudnak tájékoztatást adni arról, hogy a csomagot hová kézbesítették, illetve hogy milyen cím szerepel a nyilvántartásban. Problémát jelenthet például, ha valaki időközben elköltözött, vagy nem emlékszik, hogy hová kérte a küldeményt. Átjelentkezésre is van lehetőség Azoknak a magyar állampolgároknak, akik rendelkeznek magyarországi lakcímmel, de

a választás napján Erdélyben tartózkodnak, át kell jelentkezniük a szavazáshoz.

Ennek határideje április 2., 16 óra – hívta fel a figyelmet a főkonzul. Az átjelentkezés történhet online, ügyfélkapun keresztül, személyesen a külképviseleteken (Csíkszeredában, Kolozsváron, Bukarestben), vagy meghatalmazással benyújtott kérelemmel. Csíkszeredában a szavazás helyszíne a Sapientia egyetem, ahol

április 12-én 6 és 19 óra között lehet voksolni.

Sok volt az érvénytelen szavazat A korábbi választások tapasztalatai szerint sok levélszavazat érvénytelen volt: 2022-ben több mint 40 ezer ilyen szavazat érkezett – emelte ki Dolhai István. A hibák elkerülése érdekében fontos pontosan követni a csomagban található útmutatót. Különösen az azonosító lap helyes kitöltésére és aláírására kell figyelni. A levélszavazás során: ki kell tölteni az azonosító lapot (a magyar okmányban szereplő név, születési adatok, azonosító okmány száma szerint),

alá kell írni az azonosító lapot,

a szavazólapon egy jelölést kell tenni,

a szavazólapot a kis borítékba kell helyezni és lezárni,

majd ezt és az azonosító lapot a nagy borítékba kell tenni és lezárni. A lezárt borítékot a választó személyesen vagy megbízott útján juttathatja el a főkonzulátusra. Több helyen is leadható a szavazat A szavazatok leadásában partnerszervezetek is segítenek: a választók rájuk is bízhatják a boríték eljuttatását – jegyezte meg a főkonzul. A csíkszeredai főkonzulátus hosszabbított nyitvatartással fogadja a szavazatokat április 12-ig. Kérjen segítséget, ha elakad A csíkszeredai főkonzulátus telefonon, e-mailben és más csatornákon is segítséget nyújt a kitöltéshez. Ha valaki hibázik,

az azonosító lap és a borítékok cserélhetők, a szavazólap azonban nem

– hangsúlyozta Dolhai István. A választókat arra biztatják, hogy ne hagyják az utolsó pillanatra a leadást, és kérjenek segítséget, ha bizonytalanok.