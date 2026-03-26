Kérdése van a levélszavazásról? Segítenek eligazodni

Ha valaki hibázik, az azonosító lap és a borítékok cserélhetők, a szavazólap azonban nem
Fotó: László Ildikó
Erdélyben mintegy 310 ezer választópolgár kapja meg a küldeményt a magyarországi országgyűlési választások előtt. A leggyakrabban felmerülő kérdésekre Dolhai István, Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusának misszióvezetője válaszol.
Megkezdte a magyarországi országgyűlési választások levélszavazási csomagjainak postázását Nemzeti Választási Iroda, Erdélyben mintegy 310 ezer választópolgár kapja meg azokat – mondta Dolhai István, Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusának misszióvezetője a Rádió Gagának.
A csomagot azok kapják meg, akik korábban regisztráltak vagy már szavaztak, a regisztráció határideje március 18-án lejárt.
A küldeményeket vagy
amennyiben valaki előzetesen ezt kérvényezte. Utóbbi esetben személyesen, igazolvány felmutatásával lehet átvenni március 28-tól, szombattól és leadni a szavazatot április 12-ig.
Ha valaki nem kapja meg a levélcsomagot, a főkonzulátus felkeresését javasolják telefonon vagy személyesen. Mint Dolhai István rámutatott, az érdeklődő adatai alapján tudnak tájékoztatást adni arról, hogy a csomagot hová kézbesítették, illetve hogy milyen cím szerepel a nyilvántartásban.
Problémát jelenthet például, ha valaki időközben elköltözött, vagy nem emlékszik, hogy hová kérte a küldeményt.
Azoknak a magyar állampolgároknak, akik rendelkeznek magyarországi lakcímmel, de
Ennek határideje április 2., 16 óra – hívta fel a figyelmet a főkonzul. Az átjelentkezés történhet online, ügyfélkapun keresztül, személyesen a külképviseleteken (Csíkszeredában, Kolozsváron, Bukarestben), vagy meghatalmazással benyújtott kérelemmel.
Csíkszeredában a szavazás helyszíne a Sapientia egyetem, ahol
A korábbi választások tapasztalatai szerint sok levélszavazat érvénytelen volt: 2022-ben több mint 40 ezer ilyen szavazat érkezett – emelte ki Dolhai István.
A hibák elkerülése érdekében fontos pontosan követni a csomagban található útmutatót. Különösen az azonosító lap helyes kitöltésére és aláírására kell figyelni.
A levélszavazás során:
ki kell tölteni az azonosító lapot (a magyar okmányban szereplő név, születési adatok, azonosító okmány száma szerint),
alá kell írni az azonosító lapot,
a szavazólapon egy jelölést kell tenni,
a szavazólapot a kis borítékba kell helyezni és lezárni,
majd ezt és az azonosító lapot a nagy borítékba kell tenni és lezárni.
A lezárt borítékot a választó személyesen vagy megbízott útján juttathatja el a főkonzulátusra.
A szavazatok leadásában partnerszervezetek is segítenek: a választók rájuk is bízhatják a boríték eljuttatását – jegyezte meg a főkonzul.
A csíkszeredai főkonzulátus hosszabbított nyitvatartással fogadja a szavazatokat április 12-ig.
Székelyföld-szerte számos ponton nyújtanak segítséget a levélszavazatok pontos kitöltésében és annak leadásában. Összegyűjtöttük, a székelyföldi városokban hol adhatja le szavazatát, hogy időben célba érjen.
A csíkszeredai főkonzulátus telefonon, e-mailben és más csatornákon is segítséget nyújt a kitöltéshez. Ha valaki hibázik,
– hangsúlyozta Dolhai István.
A választókat arra biztatják, hogy ne hagyják az utolsó pillanatra a leadást, és kérjenek segítséget, ha bizonytalanok.
Több tízezer levélszavazat vált érvénytelenné korábban apró hibák miatt, ezért fokozott figyelmet kérnek a szavazólapok helyes kitöltésére azoktól, akik részt vesznek a magyarországi választáson.
