Mutatjuk, hová lehet vinni a levélszavazatot, hogy időben megérkezzen

Fotó: László Ildikó
Székelyföld-szerte számos ponton nyújtanak segítséget a levélszavazatok pontos kitöltésében és annak leadásában. Összegyűjtöttük, a székelyföldi városokban hol adhatja le szavazatát, hogy időben célba érjen.
A levélszavazatok kitöltésében, illetve azok leadásában is segítik azokat a választókat, akik részt vesznek a magyarországi országgyűlési választáson. Az RMDSZ és az Eurotrans Alapítvány munkatársai közreműködnek abban is, hogy a borítékok
Március 23-tól az RMDSZ-irodák hosszabbított nyitvatartással működnek: hétköznapokon és bizonyos településeken hétvégén – húsvét kivételével – egyaránt fogadják az érdeklődőket. A levélszavazatok leadási határideje április 11-e az Eurotrans-gyűjtőpontokon vagy az RMDSZ-irodákban.
Azok, akik állandó magyarországi lakcímmel rendelkeznek, április 2-ig nyújthatják be átjelentkezési kérelmüket a csíkszeredai főkonzulátushoz. Ebben az esetben április 12-én, a választás napján 6 és 19 óra között szavazhatnak Csíkszeredában.
Több tízezer levélszavazat vált érvénytelenné korábban apró hibák miatt, ezért fokozott figyelmet kérnek a szavazólapok helyes kitöltésére azoktól, akik részt vesznek a magyarországi választáson.
Arra is felhívják a figyelmet, hogy a dokumentumokat pontosan töltsék ki, és ne hagyják az utolsó pillanatra a szavazat leadását, mivel
Székelyudvarhelyen hétköznap 8 és 18 óra között két helyszínen lehet leadni a levélszavazatot:
a Székelyudvarhelyi RMDSZ KözTér irodájában (Kisköved utca 21. szám)
a Bocskai Házban (Tamási Áron út 1. szám).
Csíkszeredában hétköznap 8 és 19 óra között várják a szavazókat:
az RMDSZ Csíki Területi Szervezet Irodájába (Mihai Eminescu utca 2/A szám), vagy
a Magyar Ügyek Házába (Petőfi Sándor utca 36. szám).
Gyergyószentmiklóson a RMDSZ Területi Irodában fogadják az érdeklődőket (Szabadság tér, 23. szám).
Szentegyházán is van lehetőség a levélcsomag leadására, a helyi RMDSZ-irodában (Gábor Áron utca 4. szám) hétfőtől péntekig 9 és 16 óra között.
Székelykeresztúron az Erdélyi Magyar Szövetség irodájában adhatják át levélszavazataikat a szavazatgyűjtő ládába (Szabadság tér 22. szám).
AZ RMDSZ-irodák Háromszéken hétköznap 8 és 18 óra között vannak nyitva:
Sepsiszentgyörgyön (Martinovics Ignác utca 2. szám)
Kézdivásárhelyen (Apafi Mihály utca 1. szám)
Baróton (Szabadság utca 19. szám, 4B lépcsőház)
Kovásznán (Szabadság utca 12. szám)
Sepsiszentgyörgyön az RMDSZ-irodán kívül további gyűjtőpont is elérhető, ahol leadhatják a levélszavazatokat:
Regisztrációs Központ (Bánki Dónáth utca 36.szám),
volt OSK-iroda (Stadion utca 5. szám),
Szemerjai Református Egyház,
Belvárosi Református Egyház,
Krisztus Király Plébánia (Gyár utca 16. szám),
Szent Benedek Plébánia (Állomás utca 9. szám),
Szent Gellért Plébánia (Csíki utca 88. szám),
Irisz ház (Gyöngyvirág utca 5. szám),
Vártemplomi Református Egyház (Vár utca 1. szám),
Szotyor (kultúrotthon),
Kilyén (kultúrotthon).
Marosvásárhelyen a város négy piacán kialakított konténerirodákban, valamint a helyi RMDSZ-szervezet irodájában állnak az igénylők rendelkezésére 9 és 18 óra között, valamint hétvégén 9 és 15 óra között:
Cuza Vodă piac,
Gyémánt piac,
November 7. negyedi piac,
Kövesdombi piac,
a városi RMDSZ-szervezet székházában (Dózsa György utca 9. szám első emeletén).
Maros megye további városaiban is van lehetőség a levélcsomagok leadására az Eurotrans Alapítvány irodáiban:
Nyárádszeredában (Trandafirilor utca, 91. szám),
Szászrégenben (Mihai Viteazul utca, 5. szám),
Dicsőszentmártonban (Iskola utca, 1. szám, 1. emelet, 10. lakrész),
Szovátán (Fő utca, 133. szám).
• Videó: RMDSZ
szóljon hozzá!