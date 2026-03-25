Mutatjuk, hová lehet vinni a levélszavazatot, hogy időben megérkezzen

Székelyföld-szerte számos ponton nyújtanak segítséget a levélszavazatok pontos kitöltésében és annak leadásában. Összegyűjtöttük, a székelyföldi városokban hol adhatja le szavazatát, hogy időben célba érjen.

A levélszavazatok kitöltésében, illetve azok leadásában is segítik azokat a választókat, akik részt vesznek a magyarországi országgyűlési választáson. Az RMDSZ és az Eurotrans Alapítvány munkatársai közreműködnek abban is, hogy a borítékok

Március 23-tól az RMDSZ-irodák hosszabbított nyitvatartással működnek: hétköznapokon és bizonyos településeken hétvégén – húsvét kivételével – egyaránt fogadják az érdeklődőket. A levélszavazatok leadási határideje április 11-e az Eurotrans-gyűjtőpontokon vagy az RMDSZ-irodákban.

Hirdetés

Azok, akik állandó magyarországi lakcímmel rendelkeznek, április 2-ig nyújthatják be átjelentkezési kérelmüket a csíkszeredai főkonzulátushoz. Ebben az esetben április 12-én, a választás napján 6 és 19 óra között szavazhatnak Csíkszeredában.

Arra is felhívják a figyelmet, hogy a dokumentumokat pontosan töltsék ki, és ne hagyják az utolsó pillanatra a szavazat leadását, mivel