Mutatjuk, hová lehet vinni a levélszavazatot, hogy időben megérkezzen

• Fotó: László Ildikó

Fotó: László Ildikó

Székelyföld-szerte számos ponton nyújtanak segítséget a levélszavazatok pontos kitöltésében és annak leadásában. Összegyűjtöttük, a székelyföldi városokban hol adhatja le szavazatát, hogy időben célba érjen.

Székelyhon

2026. március 25., 21:072026. március 25., 21:07

A levélszavazatok kitöltésében, illetve azok leadásában is segítik azokat a választókat, akik részt vesznek a magyarországi országgyűlési választáson. Az RMDSZ és az Eurotrans Alapítvány munkatársai közreműködnek abban is, hogy a borítékok

biztonságosan és időben eljussanak a főkonzulátusokra.

Március 23-tól az RMDSZ-irodák hosszabbított nyitvatartással működnek: hétköznapokon és bizonyos településeken hétvégén – húsvét kivételével – egyaránt fogadják az érdeklődőket. A levélszavazatok leadási határideje április 11-e az Eurotrans-gyűjtőpontokon vagy az RMDSZ-irodákban.

Hirdetés

Azok, akik állandó magyarországi lakcímmel rendelkeznek, április 2-ig nyújthatják be átjelentkezési kérelmüket a csíkszeredai főkonzulátushoz. Ebben az esetben április 12-én, a választás napján 6 és 19 óra között szavazhatnak Csíkszeredában.

Egy kis figyelem nem árt: így kerülhető el az érvénytelen levélszavazat
Egy kis figyelem nem árt: így kerülhető el az érvénytelen levélszavazat

Több tízezer levélszavazat vált érvénytelenné korábban apró hibák miatt, ezért fokozott figyelmet kérnek a szavazólapok helyes kitöltésére azoktól, akik részt vesznek a magyarországi választáson.

Arra is felhívják a figyelmet, hogy a dokumentumokat pontosan töltsék ki, és ne hagyják az utolsó pillanatra a szavazat leadását, mivel

a levélszavazatoknak legkésőbb április 12-én 19 óráig meg kell érkezniük a főkonzulátusokra.

  • Székelyudvarhelyen hétköznap 8 és 18 óra között két helyszínen lehet leadni a levélszavazatot:

  • a Székelyudvarhelyi RMDSZ KözTér irodájában (Kisköved utca 21. szám)

  • a Bocskai Házban (Tamási Áron út 1. szám).

  • Csíkszeredában hétköznap 8 és 19 óra között várják a szavazókat:

  • az RMDSZ Csíki Területi Szervezet Irodájába (Mihai Eminescu utca 2/A szám), vagy

  • a Magyar Ügyek Házába (Petőfi Sándor utca 36. szám).

  • Gyergyószentmiklóson a RMDSZ Területi Irodában fogadják az érdeklődőket (Szabadság tér, 23. szám).

  • Szentegyházán is van lehetőség a levélcsomag leadására, a helyi RMDSZ-irodában (Gábor Áron utca 4. szám) hétfőtől péntekig 9 és 16 óra között.

  • Székelykeresztúron az Erdélyi Magyar Szövetség irodájában adhatják át levélszavazataikat a szavazatgyűjtő ládába (Szabadság tér 22. szám).

AZ RMDSZ-irodák Háromszéken hétköznap 8 és 18 óra között vannak nyitva:

  • Sepsiszentgyörgyön (Martinovics Ignác utca 2. szám)

  • Kézdivásárhelyen (Apafi Mihály utca 1. szám)

  • Baróton (Szabadság utca 19. szám, 4B lépcsőház)

  • Kovásznán (Szabadság utca 12. szám)

Sepsiszentgyörgyön az RMDSZ-irodán kívül további gyűjtőpont is elérhető, ahol leadhatják a levélszavazatokat:

  • Regisztrációs Központ (Bánki Dónáth utca 36.szám),

  • volt OSK-iroda (Stadion utca 5. szám),

  • Szemerjai Református Egyház,

  • Belvárosi Református Egyház,

  • Krisztus Király Plébánia (Gyár utca 16. szám),

  • Szent Benedek Plébánia (Állomás utca 9. szám),

  • Szent Gellért Plébánia (Csíki utca 88. szám),

  • Irisz ház (Gyöngyvirág utca 5. szám),

  • Vártemplomi Református Egyház (Vár utca 1. szám),

  • Szotyor (kultúrotthon),

  • Kilyén (kultúrotthon).

Marosvásárhelyen a város négy piacán kialakított konténerirodákban, valamint a helyi RMDSZ-szervezet irodájában állnak az igénylők rendelkezésére 9 és 18 óra között, valamint hétvégén 9 és 15 óra között:

  • Cuza Vodă piac,

  • Gyémánt piac,

  • November 7. negyedi piac,

  • Kövesdombi piac,

  • a városi RMDSZ-szervezet székházában (Dózsa György utca 9. szám első emeletén).

Maros megye további városaiban is van lehetőség a levélcsomagok leadására az Eurotrans Alapítvány irodáiban:

  • Nyárádszeredában (Trandafirilor utca, 91. szám),

  • Szászrégenben (Mihai Viteazul utca, 5. szám),

  • Dicsőszentmártonban (Iskola utca, 1. szám, 1. emelet, 10. lakrész),

  • Szovátán (Fő utca, 133. szám).

Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés

Hirdetés

Történelmi nap a benzinkutaknál
Székelyhon

Történelmi nap a benzinkutaknál
Széllel és esővel jön a lehűlés, a hegyekben havazás is várható
Székelyhon

Széllel és esővel jön a lehűlés, a hegyekben havazás is várható
Ritka jelenet a megyei focibajnokságban, szurkolói busszal kísérik el a Szentegyházi Vasast
Székely Sport

Ritka jelenet a megyei focibajnokságban, szurkolói busszal kísérik el a Szentegyházi Vasast
„Az ember több a sorsnál”. Magyar állami kitüntetéseket adtak át Kolozsváron
Krónika

„Az ember több a sorsnál”. Magyar állami kitüntetéseket adtak át Kolozsváron
Az FK Csíkszeredának fel kellett nőnie az élvonalhoz – Helyzetbe hozunk!
Székely Sport

Az FK Csíkszeredának fel kellett nőnie az élvonalhoz – Helyzetbe hozunk!
Mesés harmónia, több száz éves házak
Nőileg

Mesés harmónia, több száz éves házak
Hirdetés

2026. március 25., szerda

Ilyen lesz a karácsonykor érkező Harry Potter-sorozat – videó

Kijött az első előzetes a Warner-nél készülő Harry Potter-sorozathoz, ami J. K. Rowling világhírű varázslótanoncos regényeit dolgozza fel újra, a 2000-es években készült filmek után.

Ilyen lesz a karácsonykor érkező Harry Potter-sorozat – videó
Ilyen lesz a karácsonykor érkező Harry Potter-sorozat – videó
2026. március 25., szerda

Ilyen lesz a karácsonykor érkező Harry Potter-sorozat – videó
Hirdetés
2026. március 25., szerda

Bölcsődét avattak, a legkisebbekről is gondoskodhatnak Korondon

Negyven férőhelyes, konyhával és egészségügyi helyiséggel is rendelkező bölcsődét adtak át a közösségnek szerdán délután Korondon. A felszólalók a „legkisebbek” biztonságos nevelésének fontosságát hangsúlyozták, ami a megmaradásunk alapja.

Bölcsődét avattak, a legkisebbekről is gondoskodhatnak Korondon
Bölcsődét avattak, a legkisebbekről is gondoskodhatnak Korondon
2026. március 25., szerda

Bölcsődét avattak, a legkisebbekről is gondoskodhatnak Korondon
2026. március 25., szerda

Pénzügyminiszter: több mint 10 százalékkal nőttek az áfabevételek

Az Országos Adóhatóság (ANAF) kézzelfogható eredményeket ért el az adócsalás elleni küzdelemben és a költségvetési tartozások behajtásában, amit az áfabevételek 12,9 százalékos növekedése is jelez – jelentette ki a pénzügyminiszter.

Pénzügyminiszter: több mint 10 százalékkal nőttek az áfabevételek
Pénzügyminiszter: több mint 10 százalékkal nőttek az áfabevételek
2026. március 25., szerda

Pénzügyminiszter: több mint 10 százalékkal nőttek az áfabevételek
2026. március 25., szerda

A szakszervezeti tömb szerint a kormánynak a tavalyi szintre kellene csökkentenie az üzemanyagok jövedéki adóját

Az üzemanyagpiaci válsághelyzet kihirdetéséről szóló sürgősségirendelet-tervezet nem a lakosságot, hanem a válságon nyerészkedő gazdasági szereplőket védi – állapította meg szerdai közleményében az Országos Szakszervezeti Tömb (BNS).

A szakszervezeti tömb szerint a kormánynak a tavalyi szintre kellene csökkentenie az üzemanyagok jövedéki adóját
A szakszervezeti tömb szerint a kormánynak a tavalyi szintre kellene csökkentenie az üzemanyagok jövedéki adóját
2026. március 25., szerda

A szakszervezeti tömb szerint a kormánynak a tavalyi szintre kellene csökkentenie az üzemanyagok jövedéki adóját
Hirdetés
2026. március 25., szerda

Kelemen Hunor: nincs életképes alternatíva a jelenlegi kormánykoalíció helyett

Kelemen Hunor szerint nincs alternatívája a PSD, PNL, USR, RMDSZ és a nemzeti kisebbségek alkotta jelenlegi kormánykoalíciónak.

Kelemen Hunor: nincs életképes alternatíva a jelenlegi kormánykoalíció helyett
Kelemen Hunor: nincs életképes alternatíva a jelenlegi kormánykoalíció helyett
2026. március 25., szerda

Kelemen Hunor: nincs életképes alternatíva a jelenlegi kormánykoalíció helyett
2026. március 25., szerda

A pénzügyminisztérium adataira kell alapozni az üzemanyagár-mérsékelését a PSD elnöke szerint

Sorin Grindeanu, a képviselőház elnöke szerdán kijelentette, hogy a kormánynak mielőbb mérsékelnie kell az üzemanyagár-emelkedés hatásait.

A pénzügyminisztérium adataira kell alapozni az üzemanyagár-mérsékelését a PSD elnöke szerint
A pénzügyminisztérium adataira kell alapozni az üzemanyagár-mérsékelését a PSD elnöke szerint
2026. március 25., szerda

A pénzügyminisztérium adataira kell alapozni az üzemanyagár-mérsékelését a PSD elnöke szerint
2026. március 25., szerda

Közvitára bocsátják a kórházi alkalmazottak munkaidejéről rendelkező módosító rendeletet

Alexandru Rogobete egészségügyi miniszter szerdán bejelentette, hogy jövő héten közvitára bocsátják a kórházi alkalmazottak munkaidejének megszervezését szabályozó miniszteri rendelet módosítását.

Közvitára bocsátják a kórházi alkalmazottak munkaidejéről rendelkező módosító rendeletet
Közvitára bocsátják a kórházi alkalmazottak munkaidejéről rendelkező módosító rendeletet
2026. március 25., szerda

Közvitára bocsátják a kórházi alkalmazottak munkaidejéről rendelkező módosító rendeletet
Hirdetés
2026. március 25., szerda

Üzemanyagárak: ha már történelem, nézzük csak, hogyan jutottunk ide

Tíz lej fölé emelkedett szinte minden kútnál a gázolaj literenként ára szerdán, ennek apropóján lapoztuk fel a fotóarchívumunkat, hogy milyen árak kerülnek elő a múltból.

Üzemanyagárak: ha már történelem, nézzük csak, hogyan jutottunk ide
Üzemanyagárak: ha már történelem, nézzük csak, hogyan jutottunk ide
2026. március 25., szerda

Üzemanyagárak: ha már történelem, nézzük csak, hogyan jutottunk ide
2026. március 25., szerda

A szakszervezetek szerint már minden eldőlt, nem nagyon lehet beleszólni az üzemanyagárat szabályozó tervezetbe

A szakszervezetek szerint a kormány csak „mímeli” a társadalmi partnerekkel való konzultációt az energiaválság ügyében, ezért nem vesznek részt a Háromoldalú Érdekegyeztető Tanács szerdára meghirdetett ülésén.

A szakszervezetek szerint már minden eldőlt, nem nagyon lehet beleszólni az üzemanyagárat szabályozó tervezetbe
A szakszervezetek szerint már minden eldőlt, nem nagyon lehet beleszólni az üzemanyagárat szabályozó tervezetbe
2026. március 25., szerda

A szakszervezetek szerint már minden eldőlt, nem nagyon lehet beleszólni az üzemanyagárat szabályozó tervezetbe
2026. március 25., szerda

Szinte egyhangúlag fogadta el a képviselőház a nőgyilkosság elleni törvényt

A képviselőház szerdán döntő házként megszavazta a nőgyilkosságok megelőzését és visszaszorítását célzó törvénytervezetet.

Szinte egyhangúlag fogadta el a képviselőház a nőgyilkosság elleni törvényt
Szinte egyhangúlag fogadta el a képviselőház a nőgyilkosság elleni törvényt
2026. március 25., szerda

Szinte egyhangúlag fogadta el a képviselőház a nőgyilkosság elleni törvényt
Hirdetés
