Egy kis figyelem nem árt: így kerülhető el az érvénytelen levélszavazat

Fotó: László Ildikó
Több tízezer levélszavazat vált érvénytelenné korábban apró hibák miatt, ezért fokozott figyelmet kérnek a szavazólapok helyes kitöltésére azoktól, akik részt vesznek a magyarországi országgyűlési választáson.
2026. március 24., 20:482026. március 24., 20:48
2026. március 24., 22:092026. március 24., 22:09
A Nemzeti Választási Iroda adatai szerint összesen 496 318, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár szerepel a levélben szavazók névjegyzékében, ami
a 2022-es országgyűlési választásokra regisztrált, nagyjából 456 ezres szinthez képest.
A névjegyzékbe vett 496 318 választópolgárból legtöbben romániai (206 385) értesítési címet adtak meg a regisztráció során, és ami a lakóhely szerinti besorolást illeti, szintén Románia „vezet” 310 646, névjegyzékben levő választópolgárral.
A választási iroda legutóbb azt közölte, hogy március 17-én megkezdte a 2026. évi általános országgyűlési választásra az addig regisztrált mintegy 489 ezer levélben szavazó választópolgár számára a szavazási levélcsomagok postázását. Akkor arról tájékoztattak, hogy az utolsó napokon regisztráltak számára a szavazási levélcsomagokat várhatóan március 19-én adja postára az NVI.
Már a szavazási folyamat első lépéseinél fontos a pontosság: a szavazólapot az X jel elhelyezése után a megfelelő borítékba kell tenni, majd azt lezárni. Ezt követően az azonosító nyilatkozat kitöltése következik, amelynél kiemelten fontos, hogy
A kitöltött és aláírt azonosító nyilatkozatot a kis borítékkal együtt a nagy válaszborítékba kell helyezni, majd azt is lezárni. A szavazatot ezt követően le lehet adni az Eurotrans Alapítvány vagy az RMDSZ irodáiban, legkésőbb április 11-ig.
Arra is emlékeztetnek,
A hibák elkerülése érdekében azt javasolják, hogy mindenki ellenőrizze még egyszer a kitöltött dokumentumokat, mielőtt leadja a szavazatát. Szükség esetén segítséget is lehet kérni a 0723 385 566-os telefonszámon.
A levélszavazat visszajuttatásáról ismételten jó tudni: ezt postai úton is meg lehet tenni, de a legbiztosabb a külképviseleteken (főkonzulátusokon) keresztül történő visszajuttatást, mivel így biztosan visszaér időben Budapestre a levélszavazat.
2022-ben 15 százalékos volt az érvénytelen levélszavazatok száma. 456 ezer levélben szavazóból 318 ezer küldte vissza határidőre a levélcsomagokat, melyekből 256 ezer volt érvényes.
• Videó: RMDSZ
A Kis- és Középvállalkozások Szövetségének (IMM România) elnöke, Florin Jianu kedden Zilahon a Háromoldalú Érdekegyeztető Tanács összehívását sürgette az üzemanyagár-korlátozó intézkedések kidolgozására.
Hiába csökken az Európai Unióban a halálos közúti balesetek száma, Románia továbbra is a legveszélyesebb országok között szerepel: az adatok szerint jóval az uniós átlag felett van a halálos balesetek aránya.
A halasztás oka, hogy a Gazdasági és Szociális Tanács (CES) elnapolta a üzemanyagpiaci válsághelyzet kihirdetéséről szóló sürgősségi rendelet véleményezését – tájékoztatott a kormány sajtóirodája.
Csíkszeredában tartották a XXXVII. Hevesy György Kárpát-medencei kémiaverseny romániai döntőjét a hétvégén. A megmérettetésen résztvevő 300 diákból a döntőben 26-an vettek részt.
A Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság lövészversenyén tizennyolc újságíró, illetve médiamunkatárs különböző próbákon mérhette össze tudását és lélekjelenlétét a Dakota Security által kezelt szépvízi lőtéren.
Színészkávézóval, kulisszatúrával, filmvetítéssel és a Cári Tibor Trió koncertjével várja a közönséget a Figura Stúdió Színház pénteken. A Színházi Világnapon plakátkészítésben is kipróbálhatják magukat a nézők.
Több mint 700 Hargita megyei termelőt tartanak nyilván az ökológiai gazdálkodás rendszerében, többségük tanúsított ökológiai takarmányt állít elő nagy kiterjedésű, jó minőségű legelőkön.
Az áprilisi nyugdíjakat még húsvét előtt megkapják a jogosultak, a nyugdíjasoknak szánt egyszeri támogatás kifizetése azonban késhet – jelentette ki kedden Florin Manole munkaügyi miniszter.
Alexandru Rogobete egészségügyi miniszter szerint ezután a rendszer demográfiai adatainak figyelembe vételével döntenek majd az évente meghirdetett rezidensorvosi helyek számáról.
Közzétette az Országos Meteorológiai Szolgálat a március 23. és április 5. közötti időszakra vonatkozó kéthetes időjárás-előrejelzését. Esőre most péntekig nem nagyon lehet számítani.
szóljon hozzá!