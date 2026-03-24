Egy kis figyelem nem árt: így kerülhető el az érvénytelen levélszavazat

Több tízezer levélszavazat vált érvénytelenné korábban apró hibák miatt, ezért fokozott figyelmet kérnek a szavazólapok helyes kitöltésére azoktól, akik részt vesznek a magyarországi országgyűlési választáson.

Székelyhon 2026. március 24.

A Nemzeti Választási Iroda adatai szerint összesen 496 318, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár szerepel a levélben szavazók névjegyzékében, ami

bő 40 ezres növekedést jelent

a 2022-es országgyűlési választásokra regisztrált, nagyjából 456 ezres szinthez képest. A névjegyzékbe vett 496 318 választópolgárból legtöbben romániai (206 385) értesítési címet adtak meg a regisztráció során, és ami a lakóhely szerinti besorolást illeti, szintén Románia „vezet” 310 646, névjegyzékben levő választópolgárral. Érkeznek a szavazási levélcsomagok A választási iroda legutóbb azt közölte, hogy március 17-én megkezdte a 2026. évi általános országgyűlési választásra az addig regisztrált mintegy 489 ezer levélben szavazó választópolgár számára a szavazási levélcsomagok postázását. Akkor arról tájékoztattak, hogy az utolsó napokon regisztráltak számára a szavazási levélcsomagokat várhatóan március 19-én adja postára az NVI.

Több olvasónk is jelezte, hogy már meg is kapták a napokban a választási levélcsomagot.

Erre figyeljen az, aki már megkapta a levélcsomagot Már a szavazási folyamat első lépéseinél fontos a pontosság: a szavazólapot az X jel elhelyezése után a megfelelő borítékba kell tenni, majd azt lezárni. Ezt követően az azonosító nyilatkozat kitöltése következik, amelynél kiemelten fontos, hogy

a magyar iratokban szereplő adatokkal egyezően töltsék ki.

A kitöltött és aláírt azonosító nyilatkozatot a kis borítékkal együtt a nagy válaszborítékba kell helyezni, majd azt is lezárni. A szavazatot ezt követően le lehet adni az Eurotrans Alapítvány vagy az RMDSZ irodáiban, legkésőbb április 11-ig. Hirdetés Arra is emlékeztetnek,

ha valaki április 5-ig nem kapja meg a levélcsomagot, érdemes érdeklődnie a magyar külképviseleteken, például Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusán.

A hibák elkerülése érdekében azt javasolják, hogy mindenki ellenőrizze még egyszer a kitöltött dokumentumokat, mielőtt leadja a szavazatát. Szükség esetén segítséget is lehet kérni a 0723 385 566-os telefonszámon. A levélszavazat visszajuttatásáról ismételten jó tudni: ezt postai úton is meg lehet tenni, de a legbiztosabb a külképviseleteken (főkonzulátusokon) keresztül történő visszajuttatást, mivel így biztosan visszaér időben Budapestre a levélszavazat.

2022-ben 15 százalékos volt az érvénytelen levélszavazatok száma. 456 ezer levélben szavazóból 318 ezer küldte vissza határidőre a levélcsomagokat, melyekből 256 ezer volt érvényes.