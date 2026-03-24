Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Egy kis figyelem nem árt: így kerülhető el az érvénytelen levélszavazat

Fotó: László Ildikó

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Több tízezer levélszavazat vált érvénytelenné korábban apró hibák miatt, ezért fokozott figyelmet kérnek a szavazólapok helyes kitöltésére azoktól, akik részt vesznek a magyarországi országgyűlési választáson.

Székelyhon

2026. március 24., 20:48

2026. március 24., 22:092026. március 24., 22:09

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A Nemzeti Választási Iroda adatai szerint összesen 496 318, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár szerepel a levélben szavazók névjegyzékében, ami

bő 40 ezres növekedést jelent

a 2022-es országgyűlési választásokra regisztrált, nagyjából 456 ezres szinthez képest.

A névjegyzékbe vett 496 318 választópolgárból legtöbben romániai (206 385) értesítési címet adtak meg a regisztráció során, és ami a lakóhely szerinti besorolást illeti, szintén Románia „vezet” 310 646, névjegyzékben levő választópolgárral.

Érkeznek a szavazási levélcsomagok

A választási iroda legutóbb azt közölte, hogy március 17-én megkezdte a 2026. évi általános országgyűlési választásra az addig regisztrált mintegy 489 ezer levélben szavazó választópolgár számára a szavazási levélcsomagok postázását. Akkor arról tájékoztattak, hogy az utolsó napokon regisztráltak számára a szavazási levélcsomagokat várhatóan március 19-én adja postára az NVI.

Több olvasónk is jelezte, hogy már meg is kapták a napokban a választási levélcsomagot.

Erre figyeljen az, aki már megkapta a levélcsomagot

Már a szavazási folyamat első lépéseinél fontos a pontosság: a szavazólapot az X jel elhelyezése után a megfelelő borítékba kell tenni, majd azt lezárni. Ezt követően az azonosító nyilatkozat kitöltése következik, amelynél kiemelten fontos, hogy

a magyar iratokban szereplő adatokkal egyezően töltsék ki.

A kitöltött és aláírt azonosító nyilatkozatot a kis borítékkal együtt a nagy válaszborítékba kell helyezni, majd azt is lezárni. A szavazatot ezt követően le lehet adni az Eurotrans Alapítvány vagy az RMDSZ irodáiban, legkésőbb április 11-ig.

Hirdetés

Arra is emlékeztetnek,

ha valaki április 5-ig nem kapja meg a levélcsomagot, érdemes érdeklődnie a magyar külképviseleteken, például Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusán.

A hibák elkerülése érdekében azt javasolják, hogy mindenki ellenőrizze még egyszer a kitöltött dokumentumokat, mielőtt leadja a szavazatát. Szükség esetén segítséget is lehet kérni a 0723 385 566-os telefonszámon.

A levélszavazat visszajuttatásáról ismételten jó tudni: ezt postai úton is meg lehet tenni, de a legbiztosabb a külképviseleteken (főkonzulátusokon) keresztül történő visszajuttatást, mivel így biztosan visszaér időben Budapestre a levélszavazat.

2022-ben 15 százalékos volt az érvénytelen levélszavazatok száma. 456 ezer levélben szavazóból 318 ezer küldte vissza határidőre a levélcsomagokat, melyekből 256 ezer volt érvényes.

Videó: RMDSZ

Külföld Belföld
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Hirdetés

Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. március 24., kedd

Egyeztetést sürget egy vállalkozói egyesület az üzemanyaghelyzet miatt

A Kis- és Középvállalkozások Szövetségének (IMM România) elnöke, Florin Jianu kedden Zilahon a Háromoldalú Érdekegyeztető Tanács összehívását sürgette az üzemanyagár-korlátozó intézkedések kidolgozására.

Hirdetés
2026. március 24., kedd

Jóval az uniós átlag felett van a halálos balesetek aránya Romániában

Hiába csökken az Európai Unióban a halálos közúti balesetek száma, Románia továbbra is a legveszélyesebb országok között szerepel: az adatok szerint jóval az uniós átlag felett van a halálos balesetek aránya.

2026. március 24., kedd

Nem lesz még beavatkozás, elhalasztották a kedd délutáni kormányülést az üzemanyagpiaci válsághelyzet kihirdetéséről

A halasztás oka, hogy a Gazdasági és Szociális Tanács (CES) elnapolta a üzemanyagpiaci válsághelyzet kihirdetéséről szóló sürgősségi rendelet véleményezését – tájékoztatott a kormány sajtóirodája.

2026. március 24., kedd

Több mint 300 diákból 26-an jutottak a kémiaverseny romániai döntőjébe

Csíkszeredában tartották a XXXVII. Hevesy György Kárpát-medencei kémiaverseny romániai döntőjét a hétvégén. A megmérettetésen résztvevő 300 diákból a döntőben 26-an vettek részt.

Hirdetés
2026. március 24., kedd

Adrenalinfűtött helyzetben találtuk magunkat

A Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság lövészversenyén tizennyolc újságíró, illetve médiamunkatárs különböző próbákon mérhette össze tudását és lélekjelenlétét a Dakota Security által kezelt szépvízi lőtéren.

2026. március 24., kedd

Különleges programokkal készül a Figura a Színház Világnapjára

Színészkávézóval, kulisszatúrával, filmvetítéssel és a Cári Tibor Trió koncertjével várja a közönséget a Figura Stúdió Színház pénteken. A Színházi Világnapon plakátkészítésben is kipróbálhatják magukat a nézők. 

2026. március 24., kedd

Ökogazdálkodás Hargita megyében: megvan, hogy általában mekkora területen válik jövedelmezővé

Több mint 700 Hargita megyei termelőt tartanak nyilván az ökológiai gazdálkodás rendszerében, többségük tanúsított ökológiai takarmányt állít elő nagy kiterjedésű, jó minőségű legelőkön.

Hirdetés
2026. március 24., kedd

Húsvét előtt jön a nyugdíj, de az egyszeri támogatás késhet

Az áprilisi nyugdíjakat még húsvét előtt megkapják a jogosultak, a nyugdíjasoknak szánt egyszeri támogatás kifizetése azonban késhet – jelentette ki kedden Florin Manole munkaügyi miniszter.

2026. március 24., kedd

Átalakul a rezidensképzés: figyelembe veszik, hány orvos megy nyugdíjba

Alexandru Rogobete egészségügyi miniszter szerint ezután a rendszer demográfiai adatainak figyelembe vételével döntenek majd az évente meghirdetett rezidensorvosi helyek számáról.

2026. március 24., kedd

Kéthetes időjárás-előrejelzés: nagyhéten még havazhat is

Közzétette az Országos Meteorológiai Szolgálat a március 23. és április 5. közötti időszakra vonatkozó kéthetes időjárás-előrejelzését. Esőre most péntekig nem nagyon lehet számítani.

Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!