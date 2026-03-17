Postázzák a szavazási levélcsomagokat, megvannak a fontos tudnivalók

A Nemzeti Választási Iroda (NVI) megkezdte az áprilisi országgyűlési választásra keddig regisztrált mintegy 489 ezer levélben szavazó választópolgár számára a szavazási levélcsomagok postázását.
Az NVI a honlapján azt írta, amennyiben a választópolgár április 5-ig nem kapja meg a kérelmében megjelölt postacímre a szavazási levélcsomagot, bármely külképviseleten vagy bármely országgyűlési egyéni választókerületi választási irodában személyesen kérheti annak pótlását.
Emlékeztettek rá, hogy a magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárok a névjegyzékbe történő regisztrációkor kérhetik a szavazási levélcsomag postai kézbesítést vagy személyes átvételt.
Annak, aki a postai kézbesítést jelölte meg, az NVI postai úton juttatja el a szavazási levélcsomagokat a regisztrációkor megadott címre – írja az MTI.
Azok, akik a szavazási levélcsomag személyes átvételét kérték, a magyarországi szavazást megelőző tizenötödik naptól, azaz március 28-tól kezdve, akár még a választás napján is átvehetik azt a regisztrációkor megjelölt országgyűlési egyéni választókerületi székhely település választási irodájában, külképviseleten, vagy egyéb település választási irodájában.
A csomag tartalmazza
az országos pártlistás szavazólapot,
az azonosító nyilatkozatot,
valamint a szavazás és a visszaküldés lebonyolításához szükséges borítékokat
és tájékoztatót.
A Nemzeti Választási Iroda arra kérte a levélben szavazó választópolgárokat, hogy
A magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárok március 18-a 16 óráig regisztrálhatnak, az utolsó napokon regisztráltak számára a szavazási levélcsomagokat várhatóan csütörtökön, március 19-én adja postára az NVI.
