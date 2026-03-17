Postázzák a szavazási levélcsomagokat, megvannak a fontos tudnivalók

2022-ben ilyen borítékokat kaptunk. Archív • Fotó: Pinti Attila

2022-ben ilyen borítékokat kaptunk. Archív

Fotó: Pinti Attila

A Nemzeti Választási Iroda (NVI) megkezdte az áprilisi országgyűlési választásra keddig regisztrált mintegy 489 ezer levélben szavazó választópolgár számára a szavazási levélcsomagok postázását.

2026. március 17., 18:142026. március 17., 18:14

2026. március 17., 18:162026. március 17., 18:16

Az NVI a honlapján azt írta, amennyiben a választópolgár április 5-ig nem kapja meg a kérelmében megjelölt postacímre a szavazási levélcsomagot, bármely külképviseleten vagy bármely országgyűlési egyéni választókerületi választási irodában személyesen kérheti annak pótlását.

Emlékeztettek rá, hogy a magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárok a névjegyzékbe történő regisztrációkor kérhetik a szavazási levélcsomag postai kézbesítést vagy személyes átvételt.

Annak, aki a postai kézbesítést jelölte meg, az NVI postai úton juttatja el a szavazási levélcsomagokat a regisztrációkor megadott címre – írja az MTI.

Azok, akik a szavazási levélcsomag személyes átvételét kérték, a magyarországi szavazást megelőző tizenötödik naptól, azaz március 28-tól kezdve, akár még a választás napján is átvehetik azt a regisztrációkor megjelölt országgyűlési egyéni választókerületi székhely település választási irodájában, külképviseleten, vagy egyéb település választási irodájában.

A csomag tartalmazza

  1. az országos pártlistás szavazólapot,

  2. az azonosító nyilatkozatot,

  3. valamint a szavazás és a visszaküldés lebonyolításához szükséges borítékokat

  4. és tájékoztatót.

A Nemzeti Választási Iroda arra kérte a levélben szavazó választópolgárokat, hogy

figyelmesen kövessék az útmutatóban szereplő lépéseket a szavazat érvényes leadása érdekében, az azonosító nyilatkozatot pedig ne feledjék aláírni.

A magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárok március 18-a 16 óráig regisztrálhatnak, az utolsó napokon regisztráltak számára a szavazási levélcsomagokat várhatóan csütörtökön, március 19-én adja postára az NVI.

korábban írtuk

Megvan, hogy milyen szavazólapot kapunk levélben a magyarországi választásokra
Megvan, hogy milyen szavazólapot kapunk levélben a magyarországi választásokra

Jóváhagyta az országos pártlistás szavazólapok mintáit a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) pénteki ülésén. Az NVB kétfajta szavazólapot hagyott jóvá: az egyik a magyarországi szavazásra, a másik a levélben szavazásra készül.

Magyarország Társadalom
szóljon hozzá! Hozzászólások
Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
A rovat további cikkei

2026. március 17., kedd

Tanügyminiszter: a bojkott nem veszélyezteti az országos vizsgák megszervezését

Nem áll fenn annak a veszélye, hogy a pedagógusok bojkottja miatt idén elmaradjanak az országos vizsgák – jelentette ki kedden Mihai Dimian oktatási és kutatási miniszter.

Tanügyminiszter: a bojkott nem veszélyezteti az országos vizsgák megszervezését
Tanügyminiszter: a bojkott nem veszélyezteti az országos vizsgák megszervezését
2026. március 17., kedd

Tanügyminiszter: a bojkott nem veszélyezteti az országos vizsgák megszervezését
2026. március 17., kedd

Még a próba-képességvizsgán is megpróbáltak csalni

Több mint 144 300 nyolcadikos vett részt kedden a matematika próba-képességvizsgán – tájékoztatott az oktatási minisztérium.

Még a próba-képességvizsgán is megpróbáltak csalni
Még a próba-képességvizsgán is megpróbáltak csalni
2026. március 17., kedd

Még a próba-képességvizsgán is megpróbáltak csalni
2026. március 17., kedd

Idén is megmarad a 100 ezer forintos támogatás a Szülőföldön Magyarul Programban

Újra meghirdeti a nemzetpolitikai államtitkárság a Szülőföldön Magyarul Programot, amelyre keddtől lehet jelentkezni – mondta Nacsa Lőrinc a Facebook-oldalán közzétett videóban.

Idén is megmarad a 100 ezer forintos támogatás a Szülőföldön Magyarul Programban
Idén is megmarad a 100 ezer forintos támogatás a Szülőföldön Magyarul Programban
2026. március 17., kedd

Idén is megmarad a 100 ezer forintos támogatás a Szülőföldön Magyarul Programban
2026. március 17., kedd

Védelmi miniszter: Románia képes kivédeni egy esetleges iráni rakétatámadást

Románia képes kivédeni egy esetleges iráni rakétatámadást – jelentette ki kedden Radu Miruță védelmi miniszter.

Védelmi miniszter: Románia képes kivédeni egy esetleges iráni rakétatámadást
Védelmi miniszter: Románia képes kivédeni egy esetleges iráni rakétatámadást
2026. március 17., kedd

Védelmi miniszter: Románia képes kivédeni egy esetleges iráni rakétatámadást
2026. március 17., kedd

Sepsiszentgyörgyre, majd Csíkszeredába érkezik a Székely menyasszony tárlat

Székelyföldre érkezik a Székely menyasszony című kiállítás, amely március 20-tól lesz látogatható Sepsiszentgyörgyön, majd április 29-től Csíkszeredában.

Sepsiszentgyörgyre, majd Csíkszeredába érkezik a Székely menyasszony tárlat
Sepsiszentgyörgyre, majd Csíkszeredába érkezik a Székely menyasszony tárlat
2026. március 17., kedd

Sepsiszentgyörgyre, majd Csíkszeredába érkezik a Székely menyasszony tárlat
2026. március 17., kedd

Közvitára bocsátotta az oktatási minisztérium a bölcsődei és óvodai beiratkozások rendjét

Közvitára bocsátotta kedden az oktatási minisztérium a 2026-2027-es tanévre vonatkozó bölcsődei és óvodai beiratkozások rendjét.

Közvitára bocsátotta az oktatási minisztérium a bölcsődei és óvodai beiratkozások rendjét
Közvitára bocsátotta az oktatási minisztérium a bölcsődei és óvodai beiratkozások rendjét
2026. március 17., kedd

Közvitára bocsátotta az oktatási minisztérium a bölcsődei és óvodai beiratkozások rendjét
2026. március 17., kedd

A pénzügyminiszter szerint is lépni kellene az üzemanyag további drágulásának megelőzéséért

A pénzügyminisztérium elkészítette az üzemanyagárakkal kapcsolatos elemzését, és a kormány „a következő napokban” várhatóan dönteni fog a következő lépésekről – nyilatkozta egy keddi sajtóeseményen Alexandru Nazare pénzügyminiszter.

A pénzügyminiszter szerint is lépni kellene az üzemanyag további drágulásának megelőzéséért
A pénzügyminiszter szerint is lépni kellene az üzemanyag további drágulásának megelőzéséért
2026. március 17., kedd

A pénzügyminiszter szerint is lépni kellene az üzemanyag további drágulásának megelőzéséért
2026. március 17., kedd

Szijjártó Péter: mondjanak véleményt a nemzet jövőjéről

Sok százezer határon túli magyar állampolgár levélben adhatja le szavazatát az április 12-i magyar országgyűlési választásokra. „Éljenek a lehetőséggel” – erre biztat minden érintettet Szijjártó Péter.

Szijjártó Péter: mondjanak véleményt a nemzet jövőjéről
Szijjártó Péter: mondjanak véleményt a nemzet jövőjéről
2026. március 17., kedd

Szijjártó Péter: mondjanak véleményt a nemzet jövőjéről
2026. március 17., kedd

Csíkszereda volt az ország leghidegebb lakott települése kedden hajnalban

Bár az elmúlt hetekben egyre inkább tavasziasra fordult az időjárás, a fagyok még nem értek véget. Kedden hajnalban Székelyföld teljes területén fagypont alá süllyedt a hőmérők higanyszála.

Csíkszereda volt az ország leghidegebb lakott települése kedden hajnalban
Csíkszereda volt az ország leghidegebb lakott települése kedden hajnalban
2026. március 17., kedd

Csíkszereda volt az ország leghidegebb lakott települése kedden hajnalban
2026. március 17., kedd

F-16-osokat riasztottak: dróndarabok hullottak le a román határnál

Újabb dróntámadásokat intézett a román határ közelében lévő ukrán civil infrastruktúra ellen Oroszország keddre virradóra, a Tulcea megyei Plauru térségében lehulló dróndarabokat észleltek.

F-16-osokat riasztottak: dróndarabok hullottak le a román határnál
F-16-osokat riasztottak: dróndarabok hullottak le a román határnál
2026. március 17., kedd

F-16-osokat riasztottak: dróndarabok hullottak le a román határnál
