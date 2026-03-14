Megvan, hogy milyen szavazólapot kapunk levélben a magyarországi választásokra

A levélben kiküldött szavazólap pecsét nélkül érvényes. Itt a pecsét helyénél a „levélben szavazás szavazólapja” felirat szerepel
Fotó: MTI/Bodnár Boglárka
Jóváhagyta az országos pártlistás szavazólapok mintáit a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) pénteki ülésén. Az NVB kétfajta szavazólapot hagyott jóvá: az egyik a magyarországi szavazásra, a másik a levélben szavazásra készül. A szavazólapokon öt pártlista neve szerepel.
Az NVB feladata a szavazólapok adattartamának jóváhagyása, ez az úgynevezett imprimálás azt jelenti, hogy az NVB elfogadja a szavazólap „képét”, azt, hogy helyesen szerepelnek-e rajta a jelölőszervezetek, valamint a listákon lévő jelöltek neve – írja az MTI. A jogszabály szerint
Magyar Kétfarkú Kutya Párt, Tisztelet és Szabadság Párt, Mi Hazánk Mozgalom, Demokratikus Koalíció, Fidesz-Magyar Polgári Szövetség - Kereszténydemokrata Néppárt.
Az NVB által pénteken elfogadott országos pártlistás szavazólapon egymás mellett szerepelnek a listák. A szavazólap A4-es méretű.
Külön szavazólapot hagyott jóvá az NVB a magyarországi lakóhellyel rendelkezők szavazásához (ezen szerepel a bal felső sarokban egy karika a bélyegzőlenyomatnak is), és külön szavazólapot a levélben szavazóknak, ez pecsét nélkül érvényes. Ezen a pecsét helyénél a „levélben szavazás szavazólapja” felirat szerepel. A szavazólapon feltüntették azt is, hogy
Tartalmazza a szavazólap a lista sorszámát (egytől induló, folyamatos sorszámozással), alatta a jelölőszervezet logóját (a jelölőszervezetek logóját egy 20 milliméter magas, 40 milliméter széles területen kell feltüntetni), a szavazásra szolgáló kört – ez mindkét szavazólap esetében zöld színű –, alatta a pártlista rövid nevét, majd a jelölőszervezet, illetve közös lista esetén a jelölőszervezetek teljes nevét és a lista első öt jelöltjének a nevét.
A szavazólapon tájékoztatás is olvasható arról, hogy érvényesen szavazni csak egy listára, a lista neve feletti körbe tollal írt két, egymást metsző vonallal lehet.
Az NVB-nek a szavazólap adattartalmának jóváhagyásával kapcsolatos határozata ellen – egynapos jogorvoslati határidővel – felülvizsgálati kérelmet lehet benyújtani a Kúriához. A szavazólapok véglegesítését követően a Nemzeti Választási Iroda gondoskodik a szavazólapok előállításáról, valamint a választások lebonyolításához szükséges nyomtatványok és eszközök biztosításáról – írták.
Lakástűzhöz riasztották a tűzoltókat a Maroshévízhez közeli Nyágra (Neagra) településen. A mentőegység két személyt látott el a helyszínen, de egyikük sem igényelt kórházi ellátást.
Előzetes letartóztatásba helyeztek egy férfit, aki a gyanú szerint ingatlanügynöknek adta ki magát, és egy tranzakció ürügyén, amikor az összeget ellenőrizték, 128 ezer eurónyi valódi pénzt cserélt ki játékpénzre.
Együttműködési megállapodást írt alá pénteken Csíkszeredai Városháza és a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem. A dokumentumot Sógor Enikő alpolgármester és Pap Levente dékán látta el kézjegyével.
Lezárult az Erdélyi Mentorprogram negyedik évada, pénteken díjazták azokat az erdélyi vállalkozókat, akik részt vettek benne. A cél az volt, hogy az elmúlt egy évben a tapasztalt erdélyi magyar nagyvállakozók átadják a tudást a kezdő vállalkozóknak.
A parlament csütörtökön szavaz a 2026-os büdzsétervezetről.
A kézdivásárhelyi tanács pénteken rendkívüli tanácsülésen megszavazta a helyi adók és illetékek módosítását, amelynek értelmében több adótípus csökkenhet. Az önkormányzat a fogyatékkal élő személyek terheit is igyekszik enyhíteni.
Ilie Bolojan miniszterelnök pénteken kijelentette, hogy a kormány figyelemmel kíséri az üzemanyagárak alakulását, hogy „bizonyos módon enyhítse azok hatását”, de hangsúlyozta, hogy az áremelkedést nem áll módjában szabályozni.
Ambrus Pál birkózóbajnok és aranydiplomás ügyvéd szobrát leplezték le szülővárosában, Szentegyházán pénteken. A felszólalók a jeles személyiség eredményeit, tartását, küzdeni akarását és becsületét méltatták.
Állami kitüntetéseket és művészeti díjakat adott át pénteken a Pesti Vigadóban Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter a március 15., a nemzeti ünnep alkalmából.
A március 15-i ünnepségsorozat zavartalan lebonyolítása okán útlezárásra és forgalomkorlátozásra számíthatunk Csíkszeredában és Sepsiszentgyörgyön.
