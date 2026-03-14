Megvan, hogy milyen szavazólapot kapunk levélben a magyarországi választásokra

A levélben kiküldött szavazólap pecsét nélkül érvényes. Itt a pecsét helyénél a „levélben szavazás szavazólapja" felirat szerepel

A levélben kiküldött szavazólap pecsét nélkül érvényes. Itt a pecsét helyénél a „levélben szavazás szavazólapja” felirat szerepel

Fotó: MTI/Bodnár Boglárka

Jóváhagyta az országos pártlistás szavazólapok mintáit a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) pénteki ülésén. Az NVB kétfajta szavazólapot hagyott jóvá: az egyik a magyarországi szavazásra, a másik a levélben szavazásra készül. A szavazólapokon öt pártlista neve szerepel.

Székelyhon

2026. március 14., 11:432026. március 14., 11:43

Az NVB feladata a szavazólapok adattartamának jóváhagyása, ez az úgynevezett imprimálás azt jelenti, hogy az NVB elfogadja a szavazólap „képét”, azt, hogy helyesen szerepelnek-e rajta a jelölőszervezetek, valamint a listákon lévő jelöltek neve – írja az MTI. A jogszabály szerint

a szavazólap a pártlisták nevét az NVB által március 7-én kisorsolt sorrendben tartalmazza:

Magyar Kétfarkú Kutya Párt, Tisztelet és Szabadság Párt, Mi Hazánk Mozgalom, Demokratikus Koalíció, Fidesz-Magyar Polgári Szövetség - Kereszténydemokrata Néppárt.

Az NVB által pénteken elfogadott országos pártlistás szavazólapon egymás mellett szerepelnek a listák. A szavazólap A4-es méretű.

Külön szavazólapot hagyott jóvá az NVB a magyarországi lakóhellyel rendelkezők szavazásához (ezen szerepel a bal felső sarokban egy karika a bélyegzőlenyomatnak is), és külön szavazólapot a levélben szavazóknak, ez pecsét nélkül érvényes. Ezen a pecsét helyénél a „levélben szavazás szavazólapja” felirat szerepel. A szavazólapon feltüntették azt is, hogy

csak egy listára lehet érvényesen szavazni.

Tartalmazza a szavazólap a lista sorszámát (egytől induló, folyamatos sorszámozással), alatta a jelölőszervezet logóját (a jelölőszervezetek logóját egy 20 milliméter magas, 40 milliméter széles területen kell feltüntetni), a szavazásra szolgáló kört – ez mindkét szavazólap esetében zöld színű –, alatta a pártlista rövid nevét, majd a jelölőszervezet, illetve közös lista esetén a jelölőszervezetek teljes nevét és a lista első öt jelöltjének a nevét.

A szavazólapon tájékoztatás is olvasható arról, hogy érvényesen szavazni csak egy listára, a lista neve feletti körbe tollal írt két, egymást metsző vonallal lehet.

Az NVB-nek a szavazólap adattartalmának jóváhagyásával kapcsolatos határozata ellen – egynapos jogorvoslati határidővel – felülvizsgálati kérelmet lehet benyújtani a Kúriához. A szavazólapok véglegesítését követően a Nemzeti Választási Iroda gondoskodik a szavazólapok előállításáról, valamint a választások lebonyolításához szükséges nyomtatványok és eszközök biztosításáról – írták.

Magyarország
szóljon hozzá! Hozzászólások
2026. március 14., szombat

Tűz ütött ki egy lakóházban, két ember szorult a mentősök segítségére

Lakástűzhöz riasztották a tűzoltókat a Maroshévízhez közeli Nyágra (Neagra) településen. A mentőegység két személyt látott el a helyszínen, de egyikük sem igényelt kórházi ellátást.

Tűz ütött ki egy lakóházban, két ember szorult a mentősök segítségére
Tűz ütött ki egy lakóházban, két ember szorult a mentősök segítségére
