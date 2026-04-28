Métereken át tolta maga előtt a személyautót a kamion a körforgalomban – videóval

Térfigyelő kamera is rögzítette egy teherautó és személygépkocsi ütközését Marosvásárhely egyik legforgalmasabb útkereszteződésében.

A Maros megyei rendőrség szóvivője a Székelyhon kérdésére közölte, a baleset kedden kora délután történt a Sörház (Sinaia) utca és a Mátyás király tér kereszteződésében. Az ütközésben egy 31 éves, tordai férfi által vezetett kamion, valamint egy 42 éves, marosvásárhelyi férfi által vezetett személyautó volt érintett.

A balesetet rögzítő kamerafelvétel szerint a személyautó vezetője balra kanyarodva behajtott a teherautó elé, amely viszont előre tartva elhagyta volna a körforgalmat. Ezen a felvételen jól látható, hogy