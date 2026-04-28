Métereken át tolta maga előtt a személyautót a kamion a körforgalomban – videóval

Métereken át tolta maga előtt a személyautót a kamion a körforgalomban

Teherautó és személyautó ütközött Marosvásárhelyen, egy személy megsérült

Teherautó és személyautó ütközött Marosvásárhelyen, egy személy megsérült

Fotó: InfoMures24/Facebook

Térfigyelő kamera is rögzítette egy teherautó és személygépkocsi ütközését Marosvásárhely egyik legforgalmasabb útkereszteződésében.

2026. április 28., 20:552026. április 28., 20:55

2026. április 28., 20:562026. április 28., 20:56

A Maros megyei rendőrség szóvivője a Székelyhon kérdésére közölte, a baleset kedden kora délután történt a Sörház (Sinaia) utca és a Mátyás király tér kereszteződésében. Az ütközésben egy 31 éves, tordai férfi által vezetett kamion, valamint egy 42 éves, marosvásárhelyi férfi által vezetett személyautó volt érintett.

A balesetet rögzítő kamerafelvétel szerint a személyautó vezetője balra kanyarodva behajtott a teherautó elé, amely viszont előre tartva elhagyta volna a körforgalmat. Ezen a felvételen jól látható, hogy

a kamion métereken át sodorta magával a kocsit.

A rendőrség szerint a személyautó vezetője megsérült a balesetben. Mindkét járművezetőt alkoholszondával tesztelték, amelyek negatív eredményt mutattak. Az ügyben gondatlanságból elkövetett testi sértés bűncselekményének gyanúja miatt folytatják a vizsgálatot.

Marosszék Baleset Marosvásárhely Közlekedés
1 hozzászólás Hozzászólások
A rovat további cikkei

2026. április 28., kedd

A Marosnak Marosvásárhely szívében a helye

Legyen újra szerves része a városnak a Maros-folyó mottóval hirdetett nemzetközi ötletpályázatot a marosvásárhelyi városvezetés azzal a céllal, hogy összekössék a vizes élőhelyeket a meglévő parkokkal. A négymillió eurós díj részben helyben marad.

2026. április 28., kedd

2026. április 28., kedd

Tűz ütött ki egy marosvásárhelyi irodaházban

Irodaház gyulladt ki Marosvásárhelyen, kedden koradélután, a helyszínre nagy erőkkel vonultak ki a tűzoltók.

2026. április 28., kedd

2026. április 28., kedd

Nem mindennapi mentéshez riasztották a tűzoltókat Marosvásárhelyen

Rendkívüli beavatkozásra volt szükség Marosvásárhelyen, ahol egy gyermek karja szorult be egy parkban található pad fémrácsai közé. Az esethez a marosvásárhelyi hivatásos tűzoltókat riasztották.

2026. április 28., kedd

2026. április 28., kedd

Robbanás következtében történt tűzeset Marosvásárhelyen

Robbanást követő tűzhöz riasztották a tűzoltókat Marosvásárhely lakóövezeten kívüli részére, kedden hajnalban.

2026. április 28., kedd

2026. április 27., hétfő

Tragédia Erdőszentgyörgynél: hosszú perceken át küzdöttek a motoros életéért, de nem sikerült megmenteni

Személyautóval ütközött egy motoros hétfőn kora este Erdőszentgyörgy Szováta felőli kijáratánál. A balesethez több mentőegységet is riasztottak, elsődleges információk szerint nem sikerült megmenteni a motoros életét.

2026. április 27., hétfő

2026. április 27., hétfő

Súlyosan megsérült egy kisgyermek is egy Maros megyei balesetben

Többen is megsérültek egy súlyos közúti balesetben a Maros megyei Alsóbölkény község területén hétfőn délután. Egy teherautó és egy személyautó ütközött.

2026. április 27., hétfő

2026. április 27., hétfő

Jelentős mennyiségű csempészárut foglaltak le Maros megyében

Telefontartozékokat, ruhákat, valamint jelentős mennyiségű alkoholt és cigarettát koboztak el a hatóságok hétfőn Maros megyében, miután 18 helyszínen tartottak házkutatást – közölte a Maros Megyei Rendőr-főkapitányság.

2026. április 27., hétfő

2026. április 27., hétfő

Eltűnt nyárádszeredai nőt keresnek

Pénteken távozott otthonából egy 57 éves nyárádszeredai nő (Hesfelean Magdolna Marta), akit azóta sem találnak; a hatóságok az emberek segítségét kérik a megtalálásában – közli a Maros Megyei Rendőr-főkapitányság.

2026. április 27., hétfő

2026. április 26., vasárnap

Mentőkutyák: négylábú hősök a mentés élvonalában

Eltűnt személyeket keresnek, lavinák és földrengések után kutatnak túlélők után, a legnehezebb terepen is segítik az életmentők munkáját. a mentőkutyák. Ma van a mentőkutyák világnapja.

2026. április 26., vasárnap

2026. április 26., vasárnap

Több helyen is lángra kapott a száraz aljnövényzet Maros megyében

Szászrégenben a Maros parton, Marosvásárhelyen az erdő mellett, míg Dicsőszentmártonban a város szomszédságában oltották a száraz aljnövényzetet a tűzoltók vasárnap.

2026. április 26., vasárnap

