Métereken át tolta maga előtt a személyautót a kamion a körforgalomban – videóval

Teherautó és személyautó ütközött Marosvásárhelyen, egy személy megsérült
Fotó: InfoMures24/Facebook
Térfigyelő kamera is rögzítette egy teherautó és személygépkocsi ütközését Marosvásárhely egyik legforgalmasabb útkereszteződésében.
2026. április 28., 20:552026. április 28., 20:55
2026. április 28., 20:562026. április 28., 20:56
A Maros megyei rendőrség szóvivője a Székelyhon kérdésére közölte, a baleset kedden kora délután történt a Sörház (Sinaia) utca és a Mátyás király tér kereszteződésében. Az ütközésben egy 31 éves, tordai férfi által vezetett kamion, valamint egy 42 éves, marosvásárhelyi férfi által vezetett személyautó volt érintett.
A balesetet rögzítő kamerafelvétel szerint a személyautó vezetője balra kanyarodva behajtott a teherautó elé, amely viszont előre tartva elhagyta volna a körforgalmat. Ezen a felvételen jól látható, hogy
A rendőrség szerint a személyautó vezetője megsérült a balesetben. Mindkét járművezetőt alkoholszondával tesztelték, amelyek negatív eredményt mutattak. Az ügyben gondatlanságból elkövetett testi sértés bűncselekményének gyanúja miatt folytatják a vizsgálatot.
