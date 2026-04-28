Piknik helyett vacogás: szokatlanul hideg lesz az idei majális

A hőmérséklet szerdától országszerte csökkenni fog, csütörtökön és pénteken pedig az évszakhoz képest szokatlanul hideg idő várható, a hőmérsékleti értékek 8–12 fokkal alacsonyabbak lesznek a többéves átlagnál – közölte kedden az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM).

2026. április 28., 17:10

Az előrejelzés szerint elszórtan az északi országrészben és helyenként máshol is deresek lesznek az éjszakák.

Szerda reggeltől szombat délelőttig esőre lehet számítani főként a déli és keleti országrészben.

A leeső csapadék mennyisége elérheti a 10–15, elszigetelten meghaladhatja a 20 litert négyzetméterenként.

A hegyekben, de futólag Erdély keleti és délkeleti részében, illetve a moldvai dombvidéken számítani lehet vegyes csapadékra (esőre, havas esőre és havazásra). Az 1400 méter fölötti térségekben fokozatosan átvált teljes havazásra, és

újabb, 5–8 centiméteres hóréteg rakódik le.

Az ország túlnyomó részén szeles lesz az idő a következő napokban, a széllökések sebessége elérheti a 40–45 kilométert óránként, a hegyekben pedig meghaladhatja a 60–70 kilométert is – ismerteti az előrejelzést az Agerpres.

A rovat további cikkei

2026. április 28., kedd

Elfogadták Hargita Megye Tanácsának költségvetését

Kompromisszumos költségvetést fogadott el Hargita Megye Tanácsa keddi, áprilisi ülésén. Bevételi oldalon 828 millió lejjel, kiadási oldalon 907 millió lejjel számolnak. A két összeg közötti különbség egyensúlyba hozása még számos tényezőtől függ.

2026. április 28., kedd

2026. április 28., kedd

251 aláírással benyújtották a bizalmatlansági indítványt a Bolojan-kormány ellen

A Szociáldemokrata Párt (PSD), a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) és a Béke – Románia az első frakciói kedden benyújtották a parlamentben a bizalmatlansági indítványt.

2026. április 28., kedd

2026. április 28., kedd

Tánczos Barna szerint megbukhat a kormány

A Szociáldemokrata Párt (PSD) és a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) közös bizalmatlansági indítványát nagy valószínűséggel megszavazza majd a parlament, és a kormány megbukik – jelentette ki Tánczos Barna kormányfőhelyettes.

2026. április 28., kedd

2026. április 28., kedd

Tarr Zoltán lesz a kultúráért felelős, Tanács Zoltán pedig a technológiai miniszter a Tisza-kormányban

Tarr Zoltánt, a Tisza Párt alelnökét és európai parlamenti delegációvezetőjét a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium irányítására kérte fel Magyar Péter.

2026. április 28., kedd

2026. április 28., kedd

Tánczos Barna: Romániában nincs gázolajhiány

Romániában nincs gázolajhiány, a helyenként jelentkező ellátási zavarokért az üzemanyag-forgalmazók a felelősek, mivel nekik kell biztosítaniuk a megfelelő logisztikát és az időben történő szállítást.

2026. április 28., kedd

2026. április 28., kedd

Százával büntettek a vasúti átjáróknál

A rendőrség egyetlen nap alatt közel 400 szabálysértést állapított meg a vasúti átjáróknál – idézi a Román Rendőrség közleményét az Agerpres.

2026. április 28., kedd

2026. április 28., kedd

Új ifjúsági lakásokat építenének a Csereháton

Egy csereháti terület megvásárlását kezdeményezte soros ülésén a székelyudvarhelyi önkormányzat, ahol ifjúsági lakásokat építenének a közeljövőben. Emellett az Eötvös József Szakközépiskola felújításával kapcsolatban is történt némi előrelépés.

2026. április 28., kedd

2026. április 28., kedd

Már ma benyújthatja a bizalmatlansági indítványt a PSD és az AUR

Politikai források szerint a Szociáldemokrata Párt (PSD) és a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) még kedden beterjeszti a parlamentbe az Ilie Bolojan vezette kormány elleni közös bizalmatlansági indítványát.

2026. április 28., kedd

2026. április 28., kedd

Felháborodást váltott ki az új bértörvénytervezet a tanügyben

Lecsökken a kezdő és a tapasztalt pedagógusok bére közti különbség, és éppen a nagy pályarégiséggel rendelkezők járnak rosszul, ha jelenlegi formájában véglegesítik az új egységes bértörvénytervezetet. Az érdekvédelem általános sztrájkra készül.

2026. április 28., kedd

2026. április 28., kedd

Bolojan szerint a PSD szétrobbantotta a kormányzást, megszegte a megállapodásokat

Ilie Bolojan hétfő este azzal vádolta a Szociáldemokrata Pártot (PSD), hogy felrúgta a közösen kialkudott megállapodásokat, és „szétrobbantotta a kormányzást”.

2026. április 28., kedd

