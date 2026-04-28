Piknik helyett vacogás: szokatlanul hideg lesz az idei majális

A hőmérséklet szerdától országszerte csökkenni fog, csütörtökön és pénteken pedig az évszakhoz képest szokatlanul hideg idő várható, a hőmérsékleti értékek 8–12 fokkal alacsonyabbak lesznek a többéves átlagnál – közölte kedden az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM).

Az előrejelzés szerint elszórtan az északi országrészben és helyenként máshol is deresek lesznek az éjszakák.

Szerda reggeltől szombat délelőttig esőre lehet számítani főként a déli és keleti országrészben.

A leeső csapadék mennyisége elérheti a 10–15, elszigetelten meghaladhatja a 20 litert négyzetméterenként. A hegyekben, de futólag Erdély keleti és délkeleti részében, illetve a moldvai dombvidéken számítani lehet vegyes csapadékra (esőre, havas esőre és havazásra). Az 1400 méter fölötti térségekben fokozatosan átvált teljes havazásra, és

újabb, 5–8 centiméteres hóréteg rakódik le.