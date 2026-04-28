Tánczos Barna szerint megbukhat a kormány

• Fotó: Tuchiluș Alex

Fotó: Tuchiluș Alex

A Szociáldemokrata Párt (PSD) és a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) közös bizalmatlansági indítványát nagy valószínűséggel megszavazza majd a parlament, és a kormány megbukik – jelentette ki keddi sajtótájékoztatóján Tánczos Barna kormányfőhelyettes.

Székelyhon

2026. április 28., 14:102026. április 28., 14:10

Az RMDSZ politikus elmondta, hogy a Bolojan-kabinet elleni bizalmatlansági indítvány nagy valószínűséggel sikeres lesz, mivel a két legnagyobb parlamenti párt nyújtja be.

A kormány bukása után pedig elkezdődnek a tárgyalások egy új parlamenti többségről.

Ez lehet a PSD-AUR többség, amely megbuktatta a Bolojan-kormányt, vagy lehet egy másik – részletezte.

„Nagyon sok múlik azon, mennyi idő telik el a bizalmatlansági indítvány elfogadásától a többséget biztosító koalíció kialakulásáig, vagy egy kisebbségi kormány – mint politikai megoldás – felállásáig. Úgy vélem, jelenleg minden lehetőség nyitott, és minden forgatókönyv elképzelhető. Meglátjuk, mi fog történni a jövő héten” – idézi Tánczos Barnát az Agerpres.

Az ügyvivő mezőgazdasági miniszteri mandátumáról Tánczos elmondta, körülbelül másfél hónap alatt sok mindent el lehet végezni, de

ő most a legsürgetőbb teendőkre fog fókuszálni.

Marian Neacșu volt miniszterelnök-helyettes hétfő reggel jelentette be, hogy a PSD és az AUR közös bizalmatlansági indítványt tervez az Ilie Bolojan vezette kormány ellen.

Később a PSD elnöke, Sorin Grindeanu közölte: a párt központi vezetősége és a területi szervezetek elnökei egyhangúlag úgy döntöttek, hogy a PSD parlamenti frakciói aláírják és megszavazzák az indítványt, a szociáldemokraták javaslatára kinevezett államtitkárokat és prefektusokat pedig lemondásra szólította fel.

Belföld
A rovat további cikkei

2026. április 28., kedd

Tarr Zoltán lesz a kultúráért felelős, Tanács Zoltán pedig a technológiai miniszter a Tisza-kormányban

Tarr Zoltánt, a Tisza Párt alelnökét és európai parlamenti delegációvezetőjét a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium irányítására kérte fel Magyar Péter.

2026. április 28., kedd

2026. április 28., kedd

Tánczos Barna: Romániában nincs gázolajhiány

Romániában nincs gázolajhiány, a helyenként jelentkező ellátási zavarokért az üzemanyag-forgalmazók a felelősek, mivel nekik kell biztosítaniuk a megfelelő logisztikát és az időben történő szállítást.

2026. április 28., kedd

2026. április 28., kedd

Százával büntettek a vasúti átjáróknál

A rendőrség egyetlen nap alatt közel 400 szabálysértést állapított meg a vasúti átjáróknál – idézi a Román Rendőrség közleményét az Agerpres.

2026. április 28., kedd

2026. április 28., kedd

Új ifjúsági lakásokat építenének a Csereháton

Egy csereháti terület megvásárlását kezdeményezte soros ülésén a székelyudvarhelyi önkormányzat, ahol ifjúsági lakásokat építenének a közeljövőben. Emellett az Eötvös József Szakközépiskola felújításával kapcsolatban is történt némi előrelépés.

2026. április 28., kedd

2026. április 28., kedd

Már ma benyújthatja a bizalmatlansági indítványt a PSD és az AUR

Politikai források szerint a Szociáldemokrata Párt (PSD) és a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) még kedden beterjeszti a parlamentbe az Ilie Bolojan vezette kormány elleni közös bizalmatlansági indítványát.

2026. április 28., kedd

2026. április 28., kedd

Felháborodást váltott ki az új bértörvénytervezet a tanügyben

Lecsökken a kezdő és a tapasztalt pedagógusok bére közti különbség, és éppen a nagy pályarégiséggel rendelkezők járnak rosszul, ha jelenlegi formájában véglegesítik az új egységes bértörvénytervezetet. Az érdekvédelem általános sztrájkra készül.

2026. április 28., kedd

2026. április 28., kedd

Bolojan szerint a PSD szétrobbantotta a kormányzást, megszegte a megállapodásokat

Ilie Bolojan hétfő este azzal vádolta a Szociáldemokrata Pártot (PSD), hogy felrúgta a közösen kialkudott megállapodásokat, és „szétrobbantotta a kormányzást”.

2026. április 28., kedd

2026. április 28., kedd

Nem elég hogy hiány merült fel, tovább drágul az üzemanyag

Tovább emelkedik az üzemanyagok ára ismét drágított az OMV Petrom és a Rompetrol.

2026. április 28., kedd

2026. április 28., kedd

Meghalt Edith Eva Eger pszichológus, holokauszt-túlélő

98 éves korában elhunyt Edith Eva Eger magyar zsidó származású pszichológus, író, holokauszt-túlélő, A döntés című bestseller szerzője.

2026. április 28., kedd

2026. április 28., kedd

Nem lesz ott a Szent Korona az eskütételnél az ülésteremben

A Szent Korona Testület nem szavazta meg azt a javaslatot, amely szerint az országgyűlési képviselők hivatali esküjéhez a Szent Koronát az Országház plenáris ülésteremébe mozgassák át – közölte a Sándor-palota hétfő este az MTI-vel.

2026. április 28., kedd

