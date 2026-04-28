Tánczos Barna szerint megbukhat a kormány

A Szociáldemokrata Párt (PSD) és a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) közös bizalmatlansági indítványát nagy valószínűséggel megszavazza majd a parlament, és a kormány megbukik – jelentette ki keddi sajtótájékoztatóján Tánczos Barna kormányfőhelyettes.

Az RMDSZ politikus elmondta, hogy a Bolojan-kabinet elleni bizalmatlansági indítvány nagy valószínűséggel sikeres lesz, mivel a két legnagyobb parlamenti párt nyújtja be.

A kormány bukása után pedig elkezdődnek a tárgyalások egy új parlamenti többségről.

Ez lehet a PSD-AUR többség, amely megbuktatta a Bolojan-kormányt, vagy lehet egy másik – részletezte.

„Nagyon sok múlik azon, mennyi idő telik el a bizalmatlansági indítvány elfogadásától a többséget biztosító koalíció kialakulásáig, vagy egy kisebbségi kormány – mint politikai megoldás – felállásáig. Úgy vélem, jelenleg minden lehetőség nyitott, és minden forgatókönyv elképzelhető. Meglátjuk, mi fog történni a jövő héten” – idézi Tánczos Barnát az Agerpres.

Az ügyvivő mezőgazdasági miniszteri mandátumáról Tánczos elmondta, körülbelül másfél hónap alatt sok mindent el lehet végezni, de