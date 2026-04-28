Már ma benyújthatja a bizalmatlansági indítványt a PSD és az AUR

Képünk illusztráció
Fotó: Kozán István
Politikai források szerint a Szociáldemokrata Párt (PSD) és a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) még kedden beterjeszti a parlamentbe az Ilie Bolojan vezette kormány elleni közös bizalmatlansági indítványát.
2026. április 28., 12:092026. április 28., 12:09
2026. április 28., 12:122026. április 28., 12:12
Szerintük az indítvány szövege készen van, és 233 támogató aláírás gyűlt össze a PSD, az AUR, a Béke – Románia az első, az SOS Románia, a Fiatal Emberek Pártja (POT) parlamenti képviselőinek és a független törvényhozók részéről – ismerteti az Agerpres.
Az indítványt közösen szövegezték meg a PSD, az AUR és a Béke – Románia az első törvényhozói.
A PSD és az AUR vezetői egy 11 óra 30 perckor kezdődő ülésen beszélik meg az utolsó részleteket és szögezik le az indítvány benyújtásának időpontját.
Ilie Bolojan hétfő este azzal vádolta a Szociáldemokrata Pártot (PSD), hogy felrúgta a közösen kialkudott megállapodásokat, és „szétrobbantotta a kormányzást”.
Kelemen Hunor RMDSZ-elnök hétfőn azt nyilatkozta, hogy jövő héten várhatóan megbukik a jelenlegi kormány, ami nem jó az országnak.
