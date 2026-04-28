Százával büntettek a vasúti átjáróknál

A rendőrség egyetlen nap alatt közel 400 szabálysértést állapított meg a vasúti átjáróknál – idézi a Román Rendőrség közleményét az Agerpres.
A sorompó nélküli vasúti átjárók környékén a közúti balesetek megelőzése érdekében végzett akciót a rendőrség csütörtökön, amely során összesen 5078 járművet ellenőriztek és 2873 szabálysértési bírságot szabtak ki.
A közlekedési rendőrök
Az akció során bevonták 148 gépkocsivezető jogosítványát (16-ot a vasúti átjárónál érvényes közlekedési szabályok megsértése miatt) és 161 gépkocsi forgalmi engedélyét. Ugyanakkor megállapítottak 20 bűncselekményt.
Az év első három hónapjában országos szinten a vasúti átjáróknál érvényes közlekedési szabályok be nem tartása miatt 17 súlyos közúti baleset történt, amelyek következtében 17 ember meghalt, 8-an súlyosan és 8-an könnyebben megsérültek – írják.
