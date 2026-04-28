Százával büntettek a vasúti átjáróknál

A rendőrség egyetlen nap alatt közel 400 szabálysértést állapított meg a vasúti átjáróknál – idézi a Román Rendőrség közleményét az Agerpres.

Székelyhon 2026. április 28., 13:162026. április 28., 13:16

A sorompó nélküli vasúti átjárók környékén a közúti balesetek megelőzése érdekében végzett akciót a rendőrség csütörtökön, amely során összesen 5078 járművet ellenőriztek és 2873 szabálysértési bírságot szabtak ki. A közlekedési rendőrök

385 szankciót szabtak ki a vasúti átjáróknál érvényes szabályok megsértése, 26-ot pedig szabálytalan előzés miatt.