Egy felmérés szerint a munkavállalók csupán 24 százaléka elégedett a munkahelyével

Az előző évhez képest 8 százalékkal 27 százalékra csökkent idén azoknak a romániai munkavállalóknak az aránya, akik boldognak és elégedettnek érzik magukat a munkahelyükön.

Székelyhon 2026. március 26., 18:132026. március 26., 18:13

A válaszadók több mint fele (55 százalék) azt állítja, hogy nem kap elegendő támogatást a munkáltatójától – derül ki egy csütörtökön közzétett felmérésből, amelyet az Agerpres szemlézett. A Reveal Marketing Research által összesített adatok szerint a válaszadók kétharmada (66 százalék) szerint

az elmúlt év gazdasági, társadalmi és politikai változásai növelték a munkahelyi stresszt.

Ugyanakkor a pénzügyi nehézségek nagyobb mértékben befolyásolják a munkavállalók stresszszintjét (41 százalék, szemben a 2025-ös 29 százalékkal), és a munkahelyváltás egyre népszerűbb megoldásként jelenik meg (29 százalék, szemben a 2025-ös 21 százalékkal). A felmérés adatai szerint a munkavállalók csupán 27 százaléka érzi magát boldognak és elégedettnek a munkahelyén, míg több mint a fele (57 százalék) úgy értékeli, hogy a tavalyi évhez képest stresszesebb a munkahelye.

A munkahelyi stressz szintje a 25 és 34 év közötti munkavállalók körében a legmagasabb, 72 százalék.

A munkahelyi stressz szintjét leginkább befolyásoló tényezők a következők: a megélhetési költségek emelkedése (62 százalék), a vásárlóerő csökkenése (56 százalék), a gazdasági bizonytalanság és a munkahely elvesztésétől való félelem (44 százalék), valamint a jövővel kapcsolatos bizonytalanság (36 százalék). Ebben a helyzetben

a munkavállalók 55 százaléka véli úgy, hogy a munkáltatójuk nem nyújt elegendő támogatást.

A felmérés eredményei rámutatnak, hogy a munkahelyi magas stresszszint leküzdésének legfőbb stratégiái továbbra is a pihenőnapok (52 százalék) és a szabadidőben végzett pihentető tevékenységek (47 százalék). Ugyanakkor csupán

a munkavállalók 52 százaléka hoz intézkedéseket a munkahelyi stressz és kiégés megelőzésére, szemben a tavalyi 60 százalékkal.