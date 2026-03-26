Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Egy felmérés szerint a munkavállalók csupán 24 százaléka elégedett a munkahelyével

Képünk illusztráció • Fotó: Pixabay

Képünk illusztráció

Fotó: Pixabay

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Az előző évhez képest 8 százalékkal 27 százalékra csökkent idén azoknak a romániai munkavállalóknak az aránya, akik boldognak és elégedettnek érzik magukat a munkahelyükön.

Székelyhon

2026. március 26., 18:132026. március 26., 18:13

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A válaszadók több mint fele (55 százalék) azt állítja, hogy nem kap elegendő támogatást a munkáltatójától – derül ki egy csütörtökön közzétett felmérésből, amelyet az Agerpres szemlézett.

Hirdetés

A Reveal Marketing Research által összesített adatok szerint a válaszadók kétharmada (66 százalék) szerint

az elmúlt év gazdasági, társadalmi és politikai változásai növelték a munkahelyi stresszt.

Ugyanakkor a pénzügyi nehézségek nagyobb mértékben befolyásolják a munkavállalók stresszszintjét (41 százalék, szemben a 2025-ös 29 százalékkal), és a munkahelyváltás egyre népszerűbb megoldásként jelenik meg (29 százalék, szemben a 2025-ös 21 százalékkal).

A felmérés adatai szerint a munkavállalók csupán 27 százaléka érzi magát boldognak és elégedettnek a munkahelyén, míg több mint a fele (57 százalék) úgy értékeli, hogy a tavalyi évhez képest stresszesebb a munkahelye.

A munkahelyi stressz szintje a 25 és 34 év közötti munkavállalók körében a legmagasabb, 72 százalék.

A munkahelyi stressz szintjét leginkább befolyásoló tényezők a következők: a megélhetési költségek emelkedése (62 százalék), a vásárlóerő csökkenése (56 százalék), a gazdasági bizonytalanság és a munkahely elvesztésétől való félelem (44 százalék), valamint a jövővel kapcsolatos bizonytalanság (36 százalék). Ebben a helyzetben

a munkavállalók 55 százaléka véli úgy, hogy a munkáltatójuk nem nyújt elegendő támogatást.

A felmérés eredményei rámutatnak, hogy a munkahelyi magas stresszszint leküzdésének legfőbb stratégiái továbbra is a pihenőnapok (52 százalék) és a szabadidőben végzett pihentető tevékenységek (47 százalék). Ugyanakkor csupán

a munkavállalók 52 százaléka hoz intézkedéseket a munkahelyi stressz és kiégés megelőzésére, szemben a tavalyi 60 százalékkal.

A romániai munkavállalók 29 százaléka a munkahelyváltásban látja a megoldást a stressz növekvő szintjének kezelésére, míg 2025-ben csak 21 százalék választotta volna ezt a stratégiát.

A Reveal Marketing Research felmérése 2026. március 9. és 13. között zajlott online, ezer válaszadó bevonásával; a hibahatár +/-3,1 százalék.

Belföld
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. március 26., csütörtök

A sepsiszentgyörgyi önkormányzatnál nem lesznek elbocsátások

Sepsiszentgyörgy polgármesteri hivatalától senkit nem kell elbocsátani, mi több, a jelenlegi létszám messze elmarad a prefektúra által megszabottól: ha nem lenne létszámstop, még alkalmazni is lehetne embereket – derült ki a pénteki tanácsülésen.

2026. március 26., csütörtök

Hirdetés
2026. március 26., csütörtök

Átszervezi, karcsúsítja intézményeit Kovászna Megye Tanácsa

Átalakítja a hegyimentő közszolgálat működését, összevonja a közművelődési intézményeket, és táborigazgatóságot hoz létre Kovászna Megye Tanácsa. Az átszervezési kérdések mellett egy orbaiszéki útszakasz újjáépítése kapcsán is döntött a testület.

2026. március 26., csütörtök

2026. március 26., csütörtök

Szabadidejében sietett egy balesetet szenvedett sofőr segítségére egy kézdivásárhelyi tűzoltó

Egy felborult autó sofőrjének sietett a segítségére Szabo-Ricardo Béla kézdivásárhelyi tűzoltó Brassó megyében. A szabadidejében arra járó férfi kisegítette a sérültet a járműből, biztosította a helyszínt, és a hatóságok megérkezéséig mellette maradt.

2026. március 26., csütörtök

2026. március 26., csütörtök

Áprilistól péntekenként ingyenesen lehet buszozni Sepsiszentgyörgyön

Április 3-tól kezdődően minden pénteken a sepsiszentgyörgyiek és a városba látogatók is ingyenesen vehetik igénybe valamennyi városi buszjáratot. Ez egyike azon intézkedéseknek, amellyel a forgalmat csökkentené az önkormányzat.

2026. március 26., csütörtök

Hirdetés
2026. március 26., csütörtök

Szennyezés történt a Dunán – fotók

Szennyezés történt csütörtökön a Dunán, a Teleorman megyei Turnu Măgurele kikötője környéként, ahol egy hajó elsüllyedt.

2026. március 26., csütörtök

2026. március 26., csütörtök

Érkezik a rossz idő: szél, eső és hó is várható a hétvégén

Az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) előrejelzése szerint csütörtök délutántól hétfő 10 óráig a szél erősödése, mérsékelt csapadék, a hegyekben pedig havazás és hóréteg kialakulása várható.

2026. március 26., csütörtök

2026. március 26., csütörtök

Elfogadta a kormány, ennek megfelelően alakul az üzemanyag ára Romániában

Elfogadta a kormány csütörtöki ülésén az üzemanyagpiaci válsághelyzettel kapcsolatos sürgősségi rendeletet.

2026. március 26., csütörtök

Hirdetés
2026. március 26., csütörtök

Elutasították az AUR beadványát, alkotmányos a költségvetési törvény

Az alkotmánybíróság csütörtökön elutasította a 2026-os állami költségvetésről és a társadalombiztosítási költségvetésről szóló törvénytervezetekkel kapcsolatos beadványt – értesült hivatalos forrásokból az Agerpres.

2026. március 26., csütörtök

2026. március 26., csütörtök

Kitisztítatlan, rosszul szigetelt kémények okoztak tüzeket Hargita megyében

Több tűzesethez is riasztották szerdán a Hargita megyei tűzoltókat: Lóvészen rosszul szigetelt, Maroshévízen kitisztítatlan kémény, Székelyudvarhelyen pedig meghibásodott elektromos vezeték okozott tüzet.

2026. március 26., csütörtök

2026. március 26., csütörtök

Túl korán érte el a 10 lejes küszöböt a gázolaj ára a szakértő szerint

A gázolaj literenkénti ára átlépte a 10 lejt, ami nemcsak a korábbi előrejelzések beigazolódását jelzi, hanem azt is, hogy a piacra ható gazdasági és geopolitikai tényezők egyre erőteljesebben érvényesülnek – állapította meg Dumitru Chisăliță.

2026. március 26., csütörtök

Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!