Szabadidejében sietett egy balesetet szenvedett sofőr segítségére egy kézdivásárhelyi tűzoltó

Egy felborult autó sofőrjének sietett a segítségére Szabo-Ricardo Béla kézdivásárhelyi tűzoltó Brassó megyében. A szabadidejében arra járó férfi kisegítette a sérültet a járműből, biztosította a helyszínt, és a hatóságok megérkezéséig mellette maradt.

Bodor Tünde 2026. március 26., 16:502026. március 26., 16:50

A 30 éves kézdivásárhelyi tűzoltó éppen Brassó megyében közlekedett, amikor Feketehalom Vledény felőli kijáratánál

észrevett egy, az úttesten kívül felborult autót.

A baleset csak néhány perccel korábban történhetett.

Fotó: Kovászan megyei tűzoltóság

A fiatalember azonnal a bajba jutott sofőr segítségére sietett, kisegítette az autóból, majd megtette mindazt, amit ilyen helyzetben egy tűzoltónak tennie kell:

biztosította a helyszíni tűzvédelmet, és a sérült mellett maradt a kiérkező hatóságok és mentők megérkezéséig.