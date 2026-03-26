Szabadidejében sietett egy balesetet szenvedett sofőr segítségére egy kézdivásárhelyi tűzoltó

Szabó-Ricardo Béla a kézdivásárhelyi tűzoltóság kötelékében dolgozik
Fotó: Kovászan megyei tűzoltóság
Egy felborult autó sofőrjének sietett a segítségére Szabo-Ricardo Béla kézdivásárhelyi tűzoltó Brassó megyében. A szabadidejében arra járó férfi kisegítette a sérültet a járműből, biztosította a helyszínt, és a hatóságok megérkezéséig mellette maradt.
A 30 éves kézdivásárhelyi tűzoltó éppen Brassó megyében közlekedett, amikor Feketehalom Vledény felőli kijáratánál
A baleset csak néhány perccel korábban történhetett.
A fiatalember azonnal a bajba jutott sofőr segítségére sietett, kisegítette az autóból, majd megtette mindazt, amit ilyen helyzetben egy tűzoltónak tennie kell:
A Kovászna Megyei Rendőr-főkapitányság közleménye szerint Szabo-Ricardo Béla hat éve dolgozik a Kovászna megyei Készenléti Felügyelőségnél csoportvezetőként és járművezetőként.
A hegyi túrák, a biciklizés és a sízés rajongója, a történtek pedig ezúttal is megmutatták, hogy mindenekelőtt segítőkész ember.
