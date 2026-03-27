Ismét fogyasztható a csíksomlyói borvíz

Újból iható a csíksomlyói borvíz az elvégzett laborvizsgálatok alapján – jelentette be Bors Béla, Csíkszereda alpolgármestere közösségi oldalán .

Mint ismert, a borvízforrást múlt héten lezárták és figyelmeztető táblát is kihelyeztek, ugyanis Coliform baktériumok jelenlétét mutatták ki vízben. Az alpolgármester szerint vélhetően a tavaszi hóolvadás miatt romlott a forrásvíz minősége.

Ahogy az várható volt, a korábban észlelt baktériumok jelenlétét az e heti vizsgálatok már nem mutatták ki, a víz kitisztult, így már fogyasztható a lakosság számára.