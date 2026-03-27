Ismét fogyasztható a csíksomlyói borvíz

Fotó: Borbély Fanni

Újból iható a csíksomlyói borvíz az elvégzett laborvizsgálatok alapján – jelentette be Bors Béla, Csíkszereda alpolgármestere közösségi oldalán.

Székelyhon

2026. március 27., 15:002026. március 27., 15:00

Mint ismert, a borvízforrást múlt héten lezárták és figyelmeztető táblát is kihelyeztek, ugyanis Coliform baktériumok jelenlétét mutatták ki vízben. Az alpolgármester szerint vélhetően a tavaszi hóolvadás miatt romlott a forrásvíz minősége.

Ahogy az várható volt, a korábban észlelt baktériumok jelenlétét az e heti vizsgálatok már nem mutatták ki, a víz kitisztult, így már fogyasztható a lakosság számára.

Coliform baktériumokat találtak a csíksomlyói borvízben, egyelőre nem ajánlott inni belőle
Lezárták a csíksomlyói borvízforrás környékét egy szalaggal miután a laborvizsgálatok Coliform baktériumok jelenlétét mutatták ki vízben. Feltehetően a forrás magától kitisztul és napokon belül újra iható lesz a vize.

Csíkszék Csíkszereda
2026. március 27., péntek

Modern gépekkel és szerszámokkal bővültek a csíkszeredai szakközépiskolák műhelyei

Több mint másfél millió lejes európai uniós támogatásból modern gépekkel és szerszámokkal korszerűsítették Csíkszereda négy szakközépiskolájának tanműhelyeit. Az új felszereléseket csütörtökön mutatták be a taplocai iskolaközpontban.

Ősszel állnak forgalomba az elektromos buszok Csíkszéken

Folyamatos a csíkszéki tömegközlekedés átalakítását szolgáló elektromos buszok gyártása, amelyeket néhány hónapon belül le kell szállítania a megbízott nagybányai cégnek. Az elektromos töltőállomásokat is telepíteni kell a forgalomba helyezés előtt.

2026. március 26., csütörtök

Új sporteszközökkel bővült a Petőfi Sándor Általános Iskola Csíkszeredában

Új sporteszközöket adtak át a csíkszeredai Petőfi Sándor Általános Iskolának a tavaly novemberben tartott a tizenkettedik Jótékonysági Katalin-bál bevételéből.

2026. március 26., csütörtök

A feszültségingadozás a múlté lesz Csíkmadarason

Korszerűsítik Csíkmadarason az elektromos hálózatot, amely már régóta nem felel meg a szükségleteknek, a feszültségingadozás nagyon sok problémát okozott a fogyasztóknak. Új trafóállomások is lesznek a hálózaton.

Előkészületben a piricskei víz- és szennyvízhálózat építése

A tavalyi megtorpanás után nemsokára aláírhatják a finanszírozási szerződést, és ki lehet írni a közbeszerzési eljárást a piricskei víz- és szennyvízhálózat tervezésére és kiépítésére. A beruházást az Anghel Saligny program támogatja.

2026. március 24., kedd

Tűz ütött ki egy csíkszentléleki lakóházban

Kigyulladt egy lakóház terasza Csíkszentléleken kedden hajnalban, a tűzben egy idős férfi megsérült – adja hírül a Hargita megyei tűzoltóság.

2026. március 23., hétfő

Határidőn belül cserélni kell a mozgássérültek parkolási igazolványát Csíkszeredában

Adatfirssítés miatt cserélik a mozgássérülteknek kibocsátott parkolási igazolványokat Csíkszeredában.

Építik a bölcsődét Csíkszentsimonban, június végére be kellene fejezni a munkát

Versenyt futnak az idővel Csíkszentsimonban, ahol a bölcsőde építését június végére be kellene fejezni. De mivel különböző okok hátráltatták a munka elkezdését, arra számítanak, hogy kapnak egy kis haladékot a finanszírozótól.

2026. március 23., hétfő

Helikopterrel vitték Marosvásárhelyre a vasúti balesetben súlyosan megsérült csecsemőt

Marosvásárhelyre szállították vasárnap este SMURD-helikopterrel a csíkszeredai megyei kórházból a vasúti balesetben megsérült csecsemőt, a másik három sérültet továbbra is a megyei kórházban ápolják.

2026. március 22., vasárnap

Halálos vonatbaleset Csíkszeredában: hat személyt szállító szekeret ütött el a vonat – frissítve

Halálos kimenetelű vasúti baleset történt Csíkszeredában a Brassói út mellett vasárnap délután: egy lovas szekérrel a vonat elé hajtottak, egy személy a helyszínen meghalt.

