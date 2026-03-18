Coliform baktériumokat találtak a csíksomlyói borvízben, egyelőre nem ajánlott inni belőle

Felirat figyelmeztet a csíksomlyói borvízforrásnál, hogy a víz átmenetileg nem iható
Fotó: Borbély Fanni
Lezárták a csíksomlyói borvízforrás környékét egy szalaggal miután a laborvizsgálatok Coliform baktériumok jelenlétét mutatták ki vízben. Feltehetően a forrás magától kitisztul és napokon belül újra iható lesz a vize.
Nem iható a csíksomlyói borvízforrás vize, ezért figyelmeztető táblát helyeztek ki a helyszínen – erősítette meg Tar Gyöngyi, a Hargita Megyei Népegészségügyi Igazgatóság vezetője is, miután Facebookon többen jelezték, el van kerítve a forrás. Kétnyelvű felirat jelzi a helyszínen, hogy nem iható a víz.
– olvasható a csíkszeredai városvezetés által aláírt figyelmeztetés.
Tar Gyöngyi elmondta, a mostani vizsgálatokat nem a népegészségügyi igazgatóság végezte, hanem a regionális vízszolgáltató Harvíz Rt. az önkormányzat kérésére. Az elemzések alapján
„Ha nem iható a víz, akkor az önkormányzat kötelessége tájékoztatni a lakosságot” – hangsúlyozta. A szakember szerint ilyenkor nem az a legfontosabb, hogy melyik intézmény végezte a vizsgálatot. „A lényeg nem azon van, hogy ki nézte, hanem azon, hogy ha a víz nem megfelelő a lakosság számára, akkor erről tudjanak az emberek” – fogalmazott.
Nem mindenkit riaszt el a figyelmeztetés, hogy a forrásvíz egyelőre fogyasztásra nem alkalmas
Hozzátette: a köztéri források vizét az igazgatóság is rendszeresen ellenőrzi, főként nagyobb rendezvények előtt vagy kérésre, azonban a természetes források minősége könnyen változhat.
– magyarázta.
A hatóságok arra kérik a lakosságot, hogy ne fogyasszanak a forrás vizéből, amíg az nem válik újra ihatóvá.
A témában megkerestük Bors Bélát, Csíkszereda alpolgármesterét is, aki elmondta: a városháza havi rendszerességgel ellenőrzi a köztéri borvízforrásokat, a legutóbb múlt héten csütörtökön történt mintavétel, a mérés során azonban problémát észleltek.
– közölte. Hozzátette: másnap egy újabb mintavétel során már alacsonyabb értékeket mértek, ami arra utal, hogy átmeneti jelenségről van szó.
Az alpolgármester szerint ennek hátterében nagy valószínűséggel a tavaszi hóolvadás áll. „Ilyenkor a felszíni vizek beszivároghatnak, és rövid időre ronthatják a forrás vízminőségét” – magyarázta.
Mint mondta, a forrást elővigyázatosságból zárták le, a hatóságokkal egyeztetve.
– fogalmazott.
A következő napokban újabb vízmintákat vesznek, és ha az eredmények megfelelőek lesznek, a forrást ismét megnyitják. „Várhatóan rövid időn belül újra iható lesz a víz” – tette hozzá. Megjegyezte, hogy
Azt is jelezte, hogy a város más borvízforrásainál, a taplocai és zsögödi borvízforrásoknál, nem tapasztaltak hasonló problémát, azok vize továbbra is fogyasztható.
A Coliform baktériumokat gyakran használják arra, hogy a vizek és az élelmiszerek egészségügyi minőségét megállapítsák. A Coliform baktériumok megtalálhatók a vizes élőhelyeken, a talajban és a növényzeten; és általában nagy számban vannak jelen a melegvérű állatok székletében. Míg ezek a baktériumok önmagukban általában nem okoznak súlyos betegséget, könnyen kitenyészthetők és a jelenlétük azt jelzi, hogy más, ürülékből származó kórokozók is jelen lehetnek – írja a Wikipédia.
