Coliform baktériumokat találtak a csíksomlyói borvízben, egyelőre nem ajánlott inni belőle

Felirat figyelmeztet a csíksomlyói borvízforrásnál, hogy a víz átmenetileg nem iható

Felirat figyelmeztet a csíksomlyói borvízforrásnál, hogy a víz átmenetileg nem iható

Fotó: Borbély Fanni

Lezárták a csíksomlyói borvízforrás környékét egy szalaggal miután a laborvizsgálatok Coliform baktériumok jelenlétét mutatták ki vízben. Feltehetően a forrás magától kitisztul és napokon belül újra iható lesz a vize.

Barabás Hajnal

2026. március 18., 13:192026. március 18., 13:19

Nem iható a csíksomlyói borvízforrás vize, ezért figyelmeztető táblát helyeztek ki a helyszínen – erősítette meg Tar Gyöngyi, a Hargita Megyei Népegészségügyi Igazgatóság vezetője is, miután Facebookon többen jelezték, el van kerítve a forrás. Kétnyelvű felirat jelzi a helyszínen, hogy nem iható a víz.

Idézet
A legutóbbi vízvizsgálatok alapján a borvízforrás vize átmenetileg nem alkalmas ivásra”

– olvasható a csíkszeredai városvezetés által aláírt figyelmeztetés.

Tar Gyöngyi elmondta, a mostani vizsgálatokat nem a népegészségügyi igazgatóság végezte, hanem a regionális vízszolgáltató Harvíz Rt. az önkormányzat kérésére. Az elemzések alapján

a víz nem bizonyult ihatónak.

„Ha nem iható a víz, akkor az önkormányzat kötelessége tájékoztatni a lakosságot” – hangsúlyozta. A szakember szerint ilyenkor nem az a legfontosabb, hogy melyik intézmény végezte a vizsgálatot. „A lényeg nem azon van, hogy ki nézte, hanem azon, hogy ha a víz nem megfelelő a lakosság számára, akkor erről tudjanak az emberek” – fogalmazott.

Nem mindenkit riaszt el a figyelmeztetés, hogy a forrásvíz egyelőre fogyasztásra nem alkalmas

Hozzátette: a köztéri források vizét az igazgatóság is rendszeresen ellenőrzi, főként nagyobb rendezvények előtt vagy kérésre, azonban a természetes források minősége könnyen változhat.

Idézet
A legtöbb szennyezés külső eredetű: beszivároghat a vízgyűjtőbe, például háztartásokból vagy állattartásból származó anyagok révén”

– magyarázta.

A hatóságok arra kérik a lakosságot, hogy ne fogyasszanak a forrás vizéből, amíg az nem válik újra ihatóvá.

A témában megkerestük Bors Bélát, Csíkszereda alpolgármesterét is, aki elmondta: a városháza havi rendszerességgel ellenőrzi a köztéri borvízforrásokat, a legutóbb múlt héten csütörtökön történt mintavétel, a mérés során azonban problémát észleltek.

Idézet
A szokásos havi mérésnél Coliform baktérium jelenlétét mutatták ki, ezért döntöttünk úgy, hogy ideiglenesen nem alkalmas fogyasztásra a víz”

– közölte. Hozzátette: másnap egy újabb mintavétel során már alacsonyabb értékeket mértek, ami arra utal, hogy átmeneti jelenségről van szó.

Az alpolgármester szerint ennek hátterében nagy valószínűséggel a tavaszi hóolvadás áll. „Ilyenkor a felszíni vizek beszivároghatnak, és rövid időre ronthatják a forrás vízminőségét” – magyarázta.

Mint mondta, a forrást elővigyázatosságból zárták le, a hatóságokkal egyeztetve.

Idézet
Jobb megelőzni a problémát, és időben jelezni, ha a víz nem biztonságos”

– fogalmazott.

A következő napokban újabb vízmintákat vesznek, és ha az eredmények megfelelőek lesznek, a forrást ismét megnyitják. „Várhatóan rövid időn belül újra iható lesz a víz” – tette hozzá. Megjegyezte, hogy

valószínűleg magától kitisztul, de ha mégsem, akkor fertőtleníteni fogják.

Azt is jelezte, hogy a város más borvízforrásainál, a taplocai és zsögödi borvízforrásoknál, nem tapasztaltak hasonló problémát, azok vize továbbra is fogyasztható.

A Coliform baktériumokat gyakran használják arra, hogy a vizek és az élelmiszerek egészségügyi minőségét megállapítsák. A Coliform baktériumok megtalálhatók a vizes élőhelyeken, a talajban és a növényzeten; és általában nagy számban vannak jelen a melegvérű állatok székletében. Míg ezek a baktériumok önmagukban általában nem okoznak súlyos betegséget, könnyen kitenyészthetők és a jelenlétük azt jelzi, hogy más, ürülékből származó kórokozók is jelen lehetnek – írja a Wikipédia.

2026. március 18., szerda

Szürkemarhát megölő medvét lőttek ki Székelyszenterzsébeten

Többször látták Székelyszenterzsébeten a kifejlett medvét, amely kedden egy szürkemarhát is megölt, jelentős kárt okozva a gazdának. Később ismét visszatért a helyszínre a nagyvad, így kénytelenek voltak kilőni azt.

2026. március 18., szerda

2026. március 18., szerda

A korábbiakhoz képest visszafogottabb Szent György Napokra számíthatunk idén

Több okból is takarékosságra kényszerülnek a Szent György Napok szervezői, de a vízzel félig telt pohár tele felét nézik: az erdélyi és helyi fellépőkkel az egymásra figyelés, a találkozások öröme jobban megélhető.

2026. március 18., szerda

2026. március 18., szerda

Átcsoportosították az Angel Saligny-támogatást, amiből majd aszfaltozni lehet Csibában

Mintegy 7,5 millió lejt csoportosítottak át csibai utcák leaszfaltozására az Anghel Saligny program finanszírozásából a csíkszeredai önkormányzati képviselők szerdai, rendkívüli ülésén.

2026. március 18., szerda

2026. március 18., szerda

Elsüllyedt egy vontatóhajó egy Konstanca megyei kikötőben

Elsüllyedt szerda reggel egy vontatóhajó a Konstanca megyei Midia kikötőben, folyamatban van az incidenskor a fedélzeten lévő személyek keresése és mentése – tájékoztatott a megyei katasztrófavédelmi felügyelőség.

2026. március 18., szerda

2026. március 18., szerda

Ma lejár a levélben szavazásra regisztrálás határideje

Ma 16 óráig regisztrálhatnak a magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárok az áprilisi országgyűlési választásra; jelenleg csaknem 492 ezren szerepelnek a levélben szavazók névjegyzékében.

2026. március 18., szerda

2026. március 18., szerda

Szerdán vitáznak, csütörtökön szavaznak az állami költségvetésről

Szerdán a parlament plénuma elé kerül vitára a 2026-os állami büdzsétervezet, miután a képviselőház és a szenátus illetékes szakbizottságai, majd a költségvetési bizottságok is megvitatták és elkészítették véleményezéseiket.

2026. március 18., szerda

2026. március 18., szerda

Csíkszereda továbbra is országos csúcstartó a lakott települések között a reggeli hidegek tekintetében

Jelentős eltérés volt Székelyudvarhely és Csíkszereda reggeli hőmérséklete között: a Hargitai megyeszékhely tovább tartja keddi dobogós helyét és szerdán hajnalban is is az ország leghidegebb lakott települései között maradt.

2026. március 18., szerda

2026. március 18., szerda

Anyanyelvből vizsgáznak szerdán a nyolcadikos nemzeti kisebbséghez tartozó diákok

Anyanyelvből mérik fel a nemzeti kisebbségekhez tartozó diákok tudását szerdán, a nyolcadikosok próba-képességvizsgájának harmadik napján

2026. március 18., szerda

2026. március 18., szerda

A nehezebben elhelyezkedő munkavállalók alkalmazását ösztönöznék

Erősebben ösztönözné az állam a sérülékenyebb munkavállalói kategóriákba tartozók alkalmazását. Új támogatásokat hagytak jóvá, több, már meglévőt módosítottak – ezek között szigorítások is vannak –, a kérdés már csak az, hogy lesz-e pénz mindegyikre.

2026. március 18., szerda

2026. március 17., kedd

Megérkezett a harmadik Dűne-film első előzetese

Mozgásban is láthatjuk a decemberben mozikba kerülő harmadik, Dűne-filmet, ugyanis kijött hozzá az első – meglehetősen akciódús – előzetes.

2026. március 17., kedd

