Coliform baktériumokat találtak a csíksomlyói borvízben, egyelőre nem ajánlott inni belőle

Felirat figyelmeztet a csíksomlyói borvízforrásnál, hogy a víz átmenetileg nem iható

Lezárták a csíksomlyói borvízforrás környékét egy szalaggal miután a laborvizsgálatok Coliform baktériumok jelenlétét mutatták ki vízben. Feltehetően a forrás magától kitisztul és napokon belül újra iható lesz a vize.

Barabás Hajnal 2026. március 18., 13:192026. március 18., 13:19

Nem iható a csíksomlyói borvízforrás vize, ezért figyelmeztető táblát helyeztek ki a helyszínen – erősítette meg Tar Gyöngyi, a Hargita Megyei Népegészségügyi Igazgatóság vezetője is, miután Facebookon többen jelezték, el van kerítve a forrás. Kétnyelvű felirat jelzi a helyszínen, hogy nem iható a víz.

A legutóbbi vízvizsgálatok alapján a borvízforrás vize átmenetileg nem alkalmas ivásra”

– olvasható a csíkszeredai városvezetés által aláírt figyelmeztetés.

Tar Gyöngyi elmondta, a mostani vizsgálatokat nem a népegészségügyi igazgatóság végezte, hanem a regionális vízszolgáltató Harvíz Rt. az önkormányzat kérésére. Az elemzések alapján

a víz nem bizonyult ihatónak.

„Ha nem iható a víz, akkor az önkormányzat kötelessége tájékoztatni a lakosságot” – hangsúlyozta. A szakember szerint ilyenkor nem az a legfontosabb, hogy melyik intézmény végezte a vizsgálatot. „A lényeg nem azon van, hogy ki nézte, hanem azon, hogy ha a víz nem megfelelő a lakosság számára, akkor erről tudjanak az emberek” – fogalmazott.

Nem mindenkit riaszt el a figyelmeztetés, hogy a forrásvíz egyelőre fogyasztásra nem alkalmas

Hozzátette: a köztéri források vizét az igazgatóság is rendszeresen ellenőrzi, főként nagyobb rendezvények előtt vagy kérésre, azonban a természetes források minősége könnyen változhat.

A legtöbb szennyezés külső eredetű: beszivároghat a vízgyűjtőbe, például háztartásokból vagy állattartásból származó anyagok révén”

– magyarázta. A hatóságok arra kérik a lakosságot, hogy ne fogyasszanak a forrás vizéből, amíg az nem válik újra ihatóvá.

A témában megkerestük Bors Bélát, Csíkszereda alpolgármesterét is, aki elmondta: a városháza havi rendszerességgel ellenőrzi a köztéri borvízforrásokat, a legutóbb múlt héten csütörtökön történt mintavétel, a mérés során azonban problémát észleltek.

A szokásos havi mérésnél Coliform baktérium jelenlétét mutatták ki, ezért döntöttünk úgy, hogy ideiglenesen nem alkalmas fogyasztásra a víz”

– közölte. Hozzátette: másnap egy újabb mintavétel során már alacsonyabb értékeket mértek, ami arra utal, hogy átmeneti jelenségről van szó. Az alpolgármester szerint ennek hátterében nagy valószínűséggel a tavaszi hóolvadás áll. „Ilyenkor a felszíni vizek beszivároghatnak, és rövid időre ronthatják a forrás vízminőségét” – magyarázta.

Mint mondta, a forrást elővigyázatosságból zárták le, a hatóságokkal egyeztetve.

Jobb megelőzni a problémát, és időben jelezni, ha a víz nem biztonságos”

– fogalmazott. A következő napokban újabb vízmintákat vesznek, és ha az eredmények megfelelőek lesznek, a forrást ismét megnyitják. „Várhatóan rövid időn belül újra iható lesz a víz” – tette hozzá. Megjegyezte, hogy

valószínűleg magától kitisztul, de ha mégsem, akkor fertőtleníteni fogják.

Azt is jelezte, hogy a város más borvízforrásainál, a taplocai és zsögödi borvízforrásoknál, nem tapasztaltak hasonló problémát, azok vize továbbra is fogyasztható.