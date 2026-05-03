Járdaépítésre készülnek a csíkszeredai Haladás utcában

Csak egy szakaszon van járda, utána már nincs. Járdaépítésre van szükség

Csak egy szakaszon van járda, utána már nincs. Járdaépítésre van szükség

Fotó: Borbély Fanni

Előkészületben van a járdaépítés a csíkszeredai Haladás utcában, ahol a sűrű autós forgalom ellenére a gyalogosoknak az úttesten kell közlekedniük. Tavaly online petíciót is indítottak az ott lakók, a beruházás akkor már tervben volt.

Kovács Attila

2026. május 03., 14:412026. május 03., 14:41

Csíkszereda csíktaplocai részének egy igen fontos útszakasza a Haladás utca. Nemcsak azért, mert számos olyan közintézmény található ott, amelyeket az egész megyéből érkező ügyfelek felkeresnek, mint például a Mezőgazdasági Intervenciós és Kifizetési Ügynökség (APIA), a Hargita Megyei Állategészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Igazgatóság, a vízügyi hivatal, a vetőmag-felügyelet, a Vadgazdálkodási és Hegyvidéki Erőforrások Kutatási és Fejlesztési Intézete.

A gépkocsiforgalom folyamatos jelenlétéhez az is hozzájárul, hogy az utca egyfajta elkerülőútként szolgál

mindazok számára, akik a Tudor és Kalász lakótelepek irányából a Hunyadi János utcán át a Szék út érintésével hagyják el a város a Haladás és Taploca utcákon keresztül, elkerülve a városközpontot.

Veszélyes a gyalogos közlekedés

Az ott lakók számára viszont nincs más lehetőség, ha gyalogosan akarnak közlekedni, csak a parkoló autókat kerülgetve, az út szélén tehetik ezt meg, járda ugyanis csak egy rövidebb szakaszon, a Szék úttól kezdődő részen épült, tovább viszont nem.

Gyalogosok számára így meglehetősen veszélyessé vált a viszonylag szűk, nehezen belátható kanyarokkal rendelkező utca

– ezt tavaly, a lakosság által kezdeményezett online petícióban is nehezményezték, azt kérve a városvezetéstől, hogy teremtsék meg a biztonságos közlekedés feltételeit, építsenek járdát.

Az esővíz- és szennyvízelvezetés az egyik legnagyobb gond Taplocán
Az esővíz- és szennyvízelvezetés az egyik legnagyobb gond Taplocán

Nyugodt, de kritikus hangvételű lakossági fórumot tartottak Taplocán. A helyiek szerint a fejlődés lassú, és az alapvető infrastruktúra – mint a csatornázás és az aszfaltozott utak – hiánya továbbra is mindennapi nehézséget okoz.

Korodi Attila polgármester már akkor jelezte, a kérdés napirenden volt, betervezték egy, a beavatkozáshoz szükséges megvalósíthatósági tanulmány elkészítését. A városvezető szerint

a járdák építésére szükség van, és az esővíz-elvezető rendszert is ki kell építeni a mostani útszéli árkok helyett.

Kérdésünkre az elöljáró most azt mondta, a költségvetés elfogadása után következhet a megvalósíthatósági tanulmány elkészítéséhez szükséges közbeszerzés kiírása, amely a Haladás utca mellett más utcákban is járdaépítést irányoz elő. Ennek elfogadása után következik a műszaki tervezés és a kivitelezés – tudtuk meg.

Csíkszék Csíkszereda
1 hozzászólás Hozzászólások
2026. május 01., péntek

Időseink emlékei „a munkásosztály ünnepnapjáról” – videó

Fegyelmezettséget követelő felvonulások, egyszerű, de tartalmas kirándulások, kivonulások a szabadba, muzsikaszó kíséretében, gyöngyvirágot szedve – ilyenek voltak a régmúlt idők majálisai Székelyföldön.

2026. április 30., csütörtök

Csíkdánfalvától Balánbányáig újul meg a 125-ös megyei út – járdával, biciklisávval, töltőállomásokkal

Aláírták a finanszírozási szerződést a 125-ös jelzésű megyei út Dánfalva és Balánbánya közötti, közel 19 kilométeres szakaszának teljes felújítására. A több mint 217 millió lejes beruházás részeként korszerűsítik az útpályát és hidakat újítanak fel.

Elhunyt Bács Károly, a csíkszeredai Márton Áron Főgimnázium egykori történelemtanára

A köztiszteletben álló egykori történelemtanár halálhírét a Márton Áron Főgimnázium közölte Facebook-oldalán.

2026. április 29., szerda

Figyelem, Csíkszereda: drónról is fogják nézni, mi épült a telken

Csíkszeredában is lehet majd számítani drónos és légifelvételes ellenőrzésekre, amelyek célja, hogy beazonosítsák az adónyilvántartásban nem szereplő épületeket. Az adótörvénykönyv módosítása tette lehetővé ezt az önkormányzatok számára.

2026. április 29., szerda

Motoros baleset történt Csíkkarcfalvánál

Motorkerékpár és autó ütközött Csíkkarcfalva kijáratánál, kedden délután, egy személyt kórházba szállítottak.

Készülnek az Olt-híd építésére, de ez a pénztől is függ

Végéhez közeledik a Csíkszereda nyugati ki- és bejárata közelében levő Olt-híd újjáépítése érdekében kiírt közbeszerzési eljárás. Idén el is kezdődhetne a munkálat, de ez a tervek elkészítésétől, és a rendelkezésre álló pénztől is függ.

2026. április 27., hétfő

Közel kétszáz kamerával bővül a térfigyelő rendszer Csíkszeredában

Jelentősen bővül a térfigyelő rendszer Csíkszeredában: a város területén 131 helyszínen 193 térfigyelő kamerát szerelnek fel a következő hónapokban.

Lovasszekér ütött el egy idős férfit

Kiskorú által irányított lovasszekér ütött el egy idős férfit szombaton este Kászonaltízen; a tettes elhagyta a helyszínt, de a hatóságok hamar rátaláltak – tudtuk meg a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányságtól.

Patkányokra panaszkodnak Csíkszeredában

Elszaporodtak a rágcsálók Csíkszereda egyes részein: főként a városközpontban okoznak gondot a patkányok és az egerek, de más városrészeken is jelen vannak. A szakemberek szerint ellenük csak rendszeres és összehangolt irtással lehet hatékonyan fellépni.

2026. április 26., vasárnap

Szkennert rendelt, bóvli kis hangfalat kapott helyette

Olcsó kis hangfalat talált a csomagban egy csíkszeredai férfi, miután az interneten szkennert (lapolvasót) rendelt. Azért osztotta meg az esetet, hogy mások ne járjanak hasonlóan, a fogyasztóvédelem pedig tanácsokat adott az ilyen átverések kikerülésére.

