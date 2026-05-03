Járdaépítésre készülnek a csíkszeredai Haladás utcában

Csak egy szakaszon van járda, utána már nincs. Járdaépítésre van szükség

Előkészületben van a járdaépítés a csíkszeredai Haladás utcában, ahol a sűrű autós forgalom ellenére a gyalogosoknak az úttesten kell közlekedniük. Tavaly online petíciót is indítottak az ott lakók, a beruházás akkor már tervben volt.

Kovács Attila 2026. május 03., 14:412026. május 03., 14:41

Csíkszereda csíktaplocai részének egy igen fontos útszakasza a Haladás utca. Nemcsak azért, mert számos olyan közintézmény található ott, amelyeket az egész megyéből érkező ügyfelek felkeresnek, mint például a Mezőgazdasági Intervenciós és Kifizetési Ügynökség (APIA), a Hargita Megyei Állategészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Igazgatóság, a vízügyi hivatal, a vetőmag-felügyelet, a Vadgazdálkodási és Hegyvidéki Erőforrások Kutatási és Fejlesztési Intézete.

A gépkocsiforgalom folyamatos jelenlétéhez az is hozzájárul, hogy az utca egyfajta elkerülőútként szolgál

mindazok számára, akik a Tudor és Kalász lakótelepek irányából a Hunyadi János utcán át a Szék út érintésével hagyják el a város a Haladás és Taploca utcákon keresztül, elkerülve a városközpontot. Veszélyes a gyalogos közlekedés Az ott lakók számára viszont nincs más lehetőség, ha gyalogosan akarnak közlekedni, csak a parkoló autókat kerülgetve, az út szélén tehetik ezt meg, járda ugyanis csak egy rövidebb szakaszon, a Szék úttól kezdődő részen épült, tovább viszont nem.

Gyalogosok számára így meglehetősen veszélyessé vált a viszonylag szűk, nehezen belátható kanyarokkal rendelkező utca

– ezt tavaly, a lakosság által kezdeményezett online petícióban is nehezményezték, azt kérve a városvezetéstől, hogy teremtsék meg a biztonságos közlekedés feltételeit, építsenek járdát. Korodi Attila polgármester már akkor jelezte, a kérdés napirenden volt, betervezték egy, a beavatkozáshoz szükséges megvalósíthatósági tanulmány elkészítését. A városvezető szerint

a járdák építésére szükség van, és az esővíz-elvezető rendszert is ki kell építeni a mostani útszéli árkok helyett.