Korábban érkezik a nyugdíj a román húsvétnak köszönhetően

Fotó: Haáz Vince

A húsvéti ünnepek miatt a szokásosnál korábban érkeznek az áprilisi nyugdíjak.

Székelyhon

2026. március 26., 20:002026. március 26., 20:00

A munkaügyi minisztérium csütörtöki tájékoztatása szerint a postások április 9-ig kézbesítik a nyugdíjakat, azoknak pedig, akik bankszámlára kérték a járandóságot, április 8-án utalják – ismerteti az Agerpres.

A tárca azt is közölte, hogy a 3000 lejnél kisebb nyugdíjjal rendelkezőknek szánt

egyszeri támogatást nem tudják kifizetni áprilisban, mivel az AUR megtámadta az alkotmánybíróságon a társadalombiztosítási költségvetésről szóló törvényt.

Így a segélyt csak májusban fizetik ki – tették hozzá.

Az alkotmánybíróság csütörtökön megállapította, hogy a 2026-os állami költségvetésről és a társadalombiztosítási költségvetésről szóló törvényeket az alkotmányos előírások betartásával fogadta el a parlament.

Ezek is érdekelhetik

Elfogadta a kormány, ennek megfelelően alakul az üzemanyag ára Romániában
Mutatjuk, hová lehet vinni a levélszavazatot, hogy időben megérkezzen
A legvégén fordult a kocka, a DVTK került előnybe a Remete Ice Arénában
Szakorvosi rendelés is lesz a Nagyváradon magyar állami támogatással tető alá hozott „református laborban”
Óriási a tét Isztambulban – életben tartaná világbajnoki álmait a román válogatott
Mesés harmónia, több száz éves házak
Elfogadta a kormány, ennek megfelelően alakul az üzemanyag ára Romániában
Székelyhon

Elfogadta a kormány, ennek megfelelően alakul az üzemanyag ára Romániában
Mutatjuk, hová lehet vinni a levélszavazatot, hogy időben megérkezzen
Székelyhon

Mutatjuk, hová lehet vinni a levélszavazatot, hogy időben megérkezzen
A legvégén fordult a kocka, a DVTK került előnybe a Remete Ice Arénában
Székely Sport

A legvégén fordult a kocka, a DVTK került előnybe a Remete Ice Arénában
Szakorvosi rendelés is lesz a Nagyváradon magyar állami támogatással tető alá hozott „református laborban”
Krónika

Szakorvosi rendelés is lesz a Nagyváradon magyar állami támogatással tető alá hozott „református laborban”
Óriási a tét Isztambulban – életben tartaná világbajnoki álmait a román válogatott
Székely Sport

Óriási a tét Isztambulban – életben tartaná világbajnoki álmait a román válogatott
Mesés harmónia, több száz éves házak
Nőileg

Mesés harmónia, több száz éves házak
A rovat további cikkei

2026. március 26., csütörtök

Nemsokára kihirdeti a költségvetési törvényt Nicușor Dan

Nicușor Dan államfő csütörtökön azt nyilatkozta, hogy amint megkapja az alkotmánybíróság költségvetési törvénytervezettel kapcsolatos döntésének indoklását, azonnal kihirdeti a jogszabályt.

Egy felmérés szerint a munkavállalók csupán 24 százaléka elégedett a munkahelyével

Az előző évhez képest 8 százalékkal 27 százalékra csökkent idén azoknak a romániai munkavállalóknak az aránya, akik boldognak és elégedettnek érzik magukat a munkahelyükön.

A sepsiszentgyörgyi önkormányzatnál nem lesznek elbocsátások

Sepsiszentgyörgy polgármesteri hivatalától senkit nem kell elbocsátani, mi több, a jelenlegi létszám messze elmarad a prefektúra által megszabottól: ha nem lenne létszámstop, még alkalmazni is lehetne embereket – derült ki a pénteki tanácsülésen.

Átszervezi, karcsúsítja intézményeit Kovászna Megye Tanácsa

Átalakítja a hegyimentő közszolgálat működését, összevonja a közművelődési intézményeket, és táborigazgatóságot hoz létre Kovászna Megye Tanácsa. Az átszervezési kérdések mellett egy orbaiszéki útszakasz újjáépítése kapcsán is döntött a testület.

Szabadidejében sietett egy balesetet szenvedett sofőr segítségére egy kézdivásárhelyi tűzoltó

Egy felborult autó sofőrjének sietett a segítségére Szabo-Ricardo Béla kézdivásárhelyi tűzoltó Brassó megyében. A szabadidejében arra járó férfi kisegítette a sérültet a járműből, biztosította a helyszínt, és a hatóságok megérkezéséig mellette maradt.

Áprilistól péntekenként ingyenesen lehet buszozni Sepsiszentgyörgyön

Április 3-tól kezdődően minden pénteken a sepsiszentgyörgyiek és a városba látogatók is ingyenesen vehetik igénybe valamennyi városi buszjáratot. Ez egyike azon intézkedéseknek, amellyel a forgalmat csökkentené az önkormányzat.

Szennyezés történt a Dunán – fotók

Szennyezés történt csütörtökön a Dunán, a Teleorman megyei Turnu Măgurele kikötője környéként, ahol egy hajó elsüllyedt.

Érkezik a rossz idő: szél, eső és hó is várható a hétvégén

Az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) előrejelzése szerint csütörtök délutántól hétfő 10 óráig a szél erősödése, mérsékelt csapadék, a hegyekben pedig havazás és hóréteg kialakulása várható.

Elfogadta a kormány, ennek megfelelően alakul az üzemanyag ára Romániában

Elfogadta a kormány csütörtöki ülésén az üzemanyagpiaci válsághelyzettel kapcsolatos sürgősségi rendeletet.

Elutasították az AUR beadványát, alkotmányos a költségvetési törvény

Az alkotmánybíróság csütörtökön elutasította a 2026-os állami költségvetésről és a társadalombiztosítási költségvetésről szóló törvénytervezetekkel kapcsolatos beadványt – értesült hivatalos forrásokból az Agerpres.

