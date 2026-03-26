A sepsiszentgyörgyi önkormányzatnál nem lesznek elbocsátások

Fotó: Tuchiluș Alex

Fotó: Tuchiluș Alex

Sepsiszentgyörgy polgármesteri hivatalától senkit nem kell elbocsátani, mi több, a jelenlegi létszám messze elmarad a prefektúra által megszabottól: ha nem lenne létszámstop, még alkalmazni is lehetne embereket – derült ki a pénteki tanácsülésen.

Bodor Tünde

2026. március 26., 17:382026. március 26., 17:38

A kormány által a közigazgatásban elvárt spórlást célzó, és a leépítési kötelezettség minden bizonnyal sokak számára nyugtalanító volt, így megkönnyebbülést jelenthet az Antal Árpád polgármester által közölt hír. Mint az elöljáró elmondta: már korábban sikerült elérni, hogy ne fűnyíró módszerrel kivitelezzék a leépítéseket – mert akár azonos méretű önkormányzatok között is nagy különbség van a létszámot illetően –, így

végül a törvény által meghatározott keretszámokat kell csökkenteni 30 százalékkal.

Ez az intézkedés az ország közigazgatási egységeinek 70 százalékát érinti, a maradék 30-nál elmarad az alkalmazottak száma a lehetséges maximumtól.

Ez a helyzet Sepsiszentgyörgyön is, ahol az önkormányzat saját apparátusában dolgozók, a városhoz tartozó kertészet alkalmazottai, a szintén ide tartozó helyi rendőrség munkatársai, a személyi nyilvántartóban dolgozók és a pályázatok okán alkalmazható munkatársak összesen maximum 504-en lehettek volna eddig.

Számukat az új, tavaly decemberi szabályozás értelmében 368-ra kellene csökkenteni.

Ám amikor a jogszabály megjelent, az 504 állás helyett 367 volt létrehozva és csak 276 betöltve, így gyakorlatilag még 90 embert alkalmazhatna a helyi önkormányzat – derült ki. Példának okáért

eddig lehetett volna a városnak 61 helyi rendőre, most maradhatna 51, de jelenleg 36 alkalmazott van.

A létszámkigazítást július 1-jéig kell elvégezni a közigazgatásban, utána elméletileg ismét lehetővé kellene tenni az önkormányzatoknak a betöltetlen funkciókba való alkalmazást – mondta a polgármester.

A tanácsülésen a helyi képviselők rábólintottak egy Váradi József utcai telek megosztására, ahol is a kisebb, 44 négyzetméteres telekrészt visszaszolgáltatták az egykori tulajdonosnak, illetve örököseinek, míg

a Romulus Cioflec utcában ellenkezőleg, összevontak két területet, hogy azon lehetővé tegyék az új hajléktalanszálló felépítését.

Döntöttek a csütörtöki tanácsülésen arról is, hogy az Otthon sétány folytatásában – kisajátítást is végezve – az új temetőhöz vezető út céljára területet biztosítanak, ehhez készült el a megvalósíthatósági tanulmány. Ugyanakkor tanácshatározattal aktualizálták a Napsugár óvoda korszerűsítésének költségvetését, mert szerkezeti problémák merültek fel, ezek megoldásának árát is bele kell foglalni a büdzsébe.

A sepsiszentgyörgyi köztemetőben az Urban Locato által végzett különböző szolgáltatások árát 10 százalékkal emelik. Ugyanígy

a központi piacon is nőnek az asztalfoglalás árai.

Továbbá átadták a Multitrans közlekedési vállalatnak a nemrég elkészült Pias David úti terminált, mely a megyei, megyeközi és városi buszos szállítás járműveit fogadja majd és átadták a Kónya Ádám Művelődési Háznak a város közterületeit bizonyos rendezvények (Szent György Napok, Gyermeknap, Kürtősfesztivál, 56-os megemlékezés, adventi gyertyagyújtás, karácsonyi vásár és szilveszteri utcabál) megszervezésének idejére.

A tanácsosok jóváhagyták az ANL-s lakásokat igénylő fiatalok kéréseinek rangsorolását:

tavaly decemberig 76 kérést iktattak, ebből 5 formailag nem volt megfelelő, a többit a pontszámok alapján rendezték listába.

Napirenden kívül arról is szó esett, hogy mivel egyes utcák címe nem helyesen szerepel a nyilvántartásban, azok adóövezeti besorolása is helyelen lesz: például az Oltmező útcára merőleges kis utcának nincs neve, az ott levő ház pedig nyilván nem használja azt az infrastruktúrát, amelyik az Oltmező utcán van, nincs eső- és szennyvízelvezetése, közvilágítása, járdája, stb. Négy hasonló esetben történt korrekció: az illető utcákat így a magasabb adót feltételező pénzügyi körzetből egy vagy két kategóriával lennebb sorolták.

Háromszék Sepsiszentgyörgy
szóljon hozzá! Hozzászólások
2026. március 26., csütörtök

Egy felmérés szerint a munkavállalók csupán 24 százaléka elégedett a munkahelyével

Az előző évhez képest 8 százalékkal 27 százalékra csökkent idén azoknak a romániai munkavállalóknak az aránya, akik boldognak és elégedettnek érzik magukat a munkahelyükön.

2026. március 26., csütörtök

Átszervezi, karcsúsítja intézményeit Kovászna Megye Tanácsa

Átalakítja a hegyimentő közszolgálat működését, összevonja a közművelődési intézményeket, és táborigazgatóságot hoz létre Kovászna Megye Tanácsa. Az átszervezési kérdések mellett egy orbaiszéki útszakasz újjáépítése kapcsán is döntött a testület.

Szabadidejében sietett egy balesetet szenvedett sofőr segítségére egy kézdivásárhelyi tűzoltó

Egy felborult autó sofőrjének sietett a segítségére Szabo-Ricardo Béla kézdivásárhelyi tűzoltó Brassó megyében. A szabadidejében arra járó férfi kisegítette a sérültet a járműből, biztosította a helyszínt, és a hatóságok megérkezéséig mellette maradt.

Áprilistól péntekenként ingyenesen lehet buszozni Sepsiszentgyörgyön

Április 3-tól kezdődően minden pénteken a sepsiszentgyörgyiek és a városba látogatók is ingyenesen vehetik igénybe valamennyi városi buszjáratot. Ez egyike azon intézkedéseknek, amellyel a forgalmat csökkentené az önkormányzat.

Szennyezés történt a Dunán – fotók

Szennyezés történt csütörtökön a Dunán, a Teleorman megyei Turnu Măgurele kikötője környéként, ahol egy hajó elsüllyedt.

Érkezik a rossz idő: szél, eső és hó is várható a hétvégén

Az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) előrejelzése szerint csütörtök délutántól hétfő 10 óráig a szél erősödése, mérsékelt csapadék, a hegyekben pedig havazás és hóréteg kialakulása várható.

Elfogadta a kormány, ennek megfelelően alakul az üzemanyag ára Romániában

Elfogadta a kormány csütörtöki ülésén az üzemanyagpiaci válsághelyzettel kapcsolatos sürgősségi rendeletet.

Elutasították az AUR beadványát, alkotmányos a költségvetési törvény

Az alkotmánybíróság csütörtökön elutasította a 2026-os állami költségvetésről és a társadalombiztosítási költségvetésről szóló törvénytervezetekkel kapcsolatos beadványt – értesült hivatalos forrásokból az Agerpres.

Kitisztítatlan, rosszul szigetelt kémények okoztak tüzeket Hargita megyében

Több tűzesethez is riasztották szerdán a Hargita megyei tűzoltókat: Lóvészen rosszul szigetelt, Maroshévízen kitisztítatlan kémény, Székelyudvarhelyen pedig meghibásodott elektromos vezeték okozott tüzet.

Túl korán érte el a 10 lejes küszöböt a gázolaj ára a szakértő szerint

A gázolaj literenkénti ára átlépte a 10 lejt, ami nemcsak a korábbi előrejelzések beigazolódását jelzi, hanem azt is, hogy a piacra ható gazdasági és geopolitikai tényezők egyre erőteljesebben érvényesülnek – állapította meg Dumitru Chisăliță.

