A sepsiszentgyörgyi önkormányzatnál nem lesznek elbocsátások

Sepsiszentgyörgy polgármesteri hivatalától senkit nem kell elbocsátani, mi több, a jelenlegi létszám messze elmarad a prefektúra által megszabottól: ha nem lenne létszámstop, még alkalmazni is lehetne embereket – derült ki a pénteki tanácsülésen.
A kormány által a közigazgatásban elvárt spórlást célzó, és a leépítési kötelezettség minden bizonnyal sokak számára nyugtalanító volt, így megkönnyebbülést jelenthet az Antal Árpád polgármester által közölt hír. Mint az elöljáró elmondta: már korábban sikerült elérni, hogy ne fűnyíró módszerrel kivitelezzék a leépítéseket – mert akár azonos méretű önkormányzatok között is nagy különbség van a létszámot illetően –, így
Ez az intézkedés az ország közigazgatási egységeinek 70 százalékát érinti, a maradék 30-nál elmarad az alkalmazottak száma a lehetséges maximumtól.
Ez a helyzet Sepsiszentgyörgyön is, ahol az önkormányzat saját apparátusában dolgozók, a városhoz tartozó kertészet alkalmazottai, a szintén ide tartozó helyi rendőrség munkatársai, a személyi nyilvántartóban dolgozók és a pályázatok okán alkalmazható munkatársak összesen maximum 504-en lehettek volna eddig.
Ám amikor a jogszabály megjelent, az 504 állás helyett 367 volt létrehozva és csak 276 betöltve, így gyakorlatilag még 90 embert alkalmazhatna a helyi önkormányzat – derült ki. Példának okáért
A létszámkigazítást július 1-jéig kell elvégezni a közigazgatásban, utána elméletileg ismét lehetővé kellene tenni az önkormányzatoknak a betöltetlen funkciókba való alkalmazást – mondta a polgármester.
Az ebben a tömbházban működő hajléktalanszálló új helyszínre költözhet
A tanácsülésen a helyi képviselők rábólintottak egy Váradi József utcai telek megosztására, ahol is a kisebb, 44 négyzetméteres telekrészt visszaszolgáltatták az egykori tulajdonosnak, illetve örököseinek, míg
Döntöttek a csütörtöki tanácsülésen arról is, hogy az Otthon sétány folytatásában – kisajátítást is végezve – az új temetőhöz vezető út céljára területet biztosítanak, ehhez készült el a megvalósíthatósági tanulmány. Ugyanakkor tanácshatározattal aktualizálták a Napsugár óvoda korszerűsítésének költségvetését, mert szerkezeti problémák merültek fel, ezek megoldásának árát is bele kell foglalni a büdzsébe.
A sepsiszentgyörgyi köztemetőben az Urban Locato által végzett különböző szolgáltatások árát 10 százalékkal emelik. Ugyanígy
Továbbá átadták a Multitrans közlekedési vállalatnak a nemrég elkészült Pias David úti terminált, mely a megyei, megyeközi és városi buszos szállítás járműveit fogadja majd és átadták a Kónya Ádám Művelődési Háznak a város közterületeit bizonyos rendezvények (Szent György Napok, Gyermeknap, Kürtősfesztivál, 56-os megemlékezés, adventi gyertyagyújtás, karácsonyi vásár és szilveszteri utcabál) megszervezésének idejére.
Megállapították a Országos Lakásügynökség ingatlanjaiban lakást igénylő fiatalok elsőbbségi sorrendjét is
A tanácsosok jóváhagyták az ANL-s lakásokat igénylő fiatalok kéréseinek rangsorolását:
Napirenden kívül arról is szó esett, hogy mivel egyes utcák címe nem helyesen szerepel a nyilvántartásban, azok adóövezeti besorolása is helyelen lesz: például az Oltmező útcára merőleges kis utcának nincs neve, az ott levő ház pedig nyilván nem használja azt az infrastruktúrát, amelyik az Oltmező utcán van, nincs eső- és szennyvízelvezetése, közvilágítása, járdája, stb. Négy hasonló esetben történt korrekció: az illető utcákat így a magasabb adót feltételező pénzügyi körzetből egy vagy két kategóriával lennebb sorolták.
