A sepsiszentgyörgyi önkormányzatnál nem lesznek elbocsátások

Sepsiszentgyörgy polgármesteri hivatalától senkit nem kell elbocsátani, mi több, a jelenlegi létszám messze elmarad a prefektúra által megszabottól: ha nem lenne létszámstop, még alkalmazni is lehetne embereket – derült ki a pénteki tanácsülésen.

Bodor Tünde 2026. március 26., 17:382026. március 26., 17:38

A kormány által a közigazgatásban elvárt spórlást célzó, és a leépítési kötelezettség minden bizonnyal sokak számára nyugtalanító volt, így megkönnyebbülést jelenthet az Antal Árpád polgármester által közölt hír. Mint az elöljáró elmondta: már korábban sikerült elérni, hogy ne fűnyíró módszerrel kivitelezzék a leépítéseket – mert akár azonos méretű önkormányzatok között is nagy különbség van a létszámot illetően –, így

végül a törvény által meghatározott keretszámokat kell csökkenteni 30 százalékkal.

Ez az intézkedés az ország közigazgatási egységeinek 70 százalékát érinti, a maradék 30-nál elmarad az alkalmazottak száma a lehetséges maximumtól.

Ez a helyzet Sepsiszentgyörgyön is, ahol az önkormányzat saját apparátusában dolgozók, a városhoz tartozó kertészet alkalmazottai, a szintén ide tartozó helyi rendőrség munkatársai, a személyi nyilvántartóban dolgozók és a pályázatok okán alkalmazható munkatársak összesen maximum 504-en lehettek volna eddig.

Számukat az új, tavaly decemberi szabályozás értelmében 368-ra kellene csökkenteni.

Ám amikor a jogszabály megjelent, az 504 állás helyett 367 volt létrehozva és csak 276 betöltve, így gyakorlatilag még 90 embert alkalmazhatna a helyi önkormányzat – derült ki. Példának okáért

eddig lehetett volna a városnak 61 helyi rendőre, most maradhatna 51, de jelenleg 36 alkalmazott van.

A létszámkigazítást július 1-jéig kell elvégezni a közigazgatásban, utána elméletileg ismét lehetővé kellene tenni az önkormányzatoknak a betöltetlen funkciókba való alkalmazást – mondta a polgármester.

Az ebben a tömbházban működő hajléktalanszálló új helyszínre költözhet

A tanácsülésen a helyi képviselők rábólintottak egy Váradi József utcai telek megosztására, ahol is a kisebb, 44 négyzetméteres telekrészt visszaszolgáltatták az egykori tulajdonosnak, illetve örököseinek, míg

a Romulus Cioflec utcában ellenkezőleg, összevontak két területet, hogy azon lehetővé tegyék az új hajléktalanszálló felépítését.

Döntöttek a csütörtöki tanácsülésen arról is, hogy az Otthon sétány folytatásában – kisajátítást is végezve – az új temetőhöz vezető út céljára területet biztosítanak, ehhez készült el a megvalósíthatósági tanulmány. Ugyanakkor tanácshatározattal aktualizálták a Napsugár óvoda korszerűsítésének költségvetését, mert szerkezeti problémák merültek fel, ezek megoldásának árát is bele kell foglalni a büdzsébe. A sepsiszentgyörgyi köztemetőben az Urban Locato által végzett különböző szolgáltatások árát 10 százalékkal emelik. Ugyanígy

a központi piacon is nőnek az asztalfoglalás árai.

Továbbá átadták a Multitrans közlekedési vállalatnak a nemrég elkészült Pias David úti terminált, mely a megyei, megyeközi és városi buszos szállítás járműveit fogadja majd és átadták a Kónya Ádám Művelődési Háznak a város közterületeit bizonyos rendezvények (Szent György Napok, Gyermeknap, Kürtősfesztivál, 56-os megemlékezés, adventi gyertyagyújtás, karácsonyi vásár és szilveszteri utcabál) megszervezésének idejére.

Megállapították a Országos Lakásügynökség ingatlanjaiban lakást igénylő fiatalok elsőbbségi sorrendjét is

A tanácsosok jóváhagyták az ANL-s lakásokat igénylő fiatalok kéréseinek rangsorolását:

tavaly decemberig 76 kérést iktattak, ebből 5 formailag nem volt megfelelő, a többit a pontszámok alapján rendezték listába.