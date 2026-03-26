Szennyezés történt a Dunán – fotók

Fotó: Állami Vízügyi Hivatal Facebook-oldala
Szennyezés történt csütörtökön a Dunán, a Teleorman megyei Turnu Măgurele kikötője környéként, ahol egy hajó elsüllyedt.
2026. március 26., 15:262026. március 26., 15:26
2026. március 26., 15:272026. március 26., 15:27
Az Állami Vízügyi Hivatal (ANAR) közleménye szerint az incidenst 10 óra 15 perc körül jelezték a Teleorman megyei határrendőrség és a helyi hatóságok képviselői.
A terepszemle szerint a víz felszínén irizálás figyelhető meg, de nem látható összefüggő szennyezőanyag-réteg a folyón. A jelenség ott figyelhető meg, ahol a vízi jármű elsüllyedt – írja az Agerpres hírügynökség az ANAR közleményére hivatkozva.
Az Apa Serv Teleorman regionális vízszolgáltató vállalat megelőző intézkedésként elrendelte Turnu Măgurele vízellátásának leállítását, mivel a város a Dunából kapja az ivóvizet.
Az ANAR szerint mozgósítottak egy szakértői csapatot a szennyezés esetleges hatásainak korlátozása érdekében. Az akció még folyamatban van, és az intézmény szakemberei a helyi illetékes hatóságokkal közösen megfigyelés alatt tartják az érintett területet.
szóljon hozzá!