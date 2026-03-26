Szennyezés történt a Dunán – fotók

• Fotó: Állami Vízügyi Hivatal Facebook-oldala

Fotó: Állami Vízügyi Hivatal Facebook-oldala

Szennyezés történt csütörtökön a Dunán, a Teleorman megyei Turnu Măgurele kikötője környéként, ahol egy hajó elsüllyedt.

Székelyhon

2026. március 26., 15:26

2026. március 26., 15:272026. március 26., 15:27

Az Állami Vízügyi Hivatal (ANAR) közleménye szerint az incidenst 10 óra 15 perc körül jelezték a Teleorman megyei határrendőrség és a helyi hatóságok képviselői.

A terepszemle szerint a víz felszínén irizálás figyelhető meg, de nem látható összefüggő szennyezőanyag-réteg a folyón. A jelenség ott figyelhető meg, ahol a vízi jármű elsüllyedt – írja az Agerpres hírügynökség az ANAR közleményére hivatkozva.

Az Apa Serv Teleorman regionális vízszolgáltató vállalat megelőző intézkedésként elrendelte Turnu Măgurele vízellátásának leállítását, mivel a város a Dunából kapja az ivóvizet.

Az ANAR szerint mozgósítottak egy szakértői csapatot a szennyezés esetleges hatásainak korlátozása érdekében. Az akció még folyamatban van, és az intézmény szakemberei a helyi illetékes hatóságokkal közösen megfigyelés alatt tartják az érintett területet.

Belföld Környezetvédelem
Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
2026. március 26., csütörtök

Átszervezi, karcsúsítja intézményeit Kovászna Megye Tanácsa

Átalakítja a hegyimentő közszolgálat működését, összevonja a közművelődési intézményeket, és táborigazgatóságot hoz létre Kovászna Megye Tanácsa. Az átszervezési kérdések mellett egy orbaiszéki útszakasz újjáépítése kapcsán is döntött a testület.

Átszervezi, karcsúsítja intézményeit Kovászna Megye Tanácsa
Átszervezi, karcsúsítja intézményeit Kovászna Megye Tanácsa
2026. március 26., csütörtök

Átszervezi, karcsúsítja intézményeit Kovászna Megye Tanácsa
2026. március 26., csütörtök

Szabadidejében sietett egy balesetet szenvedett sofőr segítségére egy kézdivásárhelyi tűzoltó

Egy felborult autó sofőrjének sietett a segítségére Szabo-Ricardo Béla kézdivásárhelyi tűzoltó Brassó megyében. A szabadidejében arra járó férfi kisegítette a sérültet a járműből, biztosította a helyszínt, és a hatóságok megérkezéséig mellette maradt.

Szabadidejében sietett egy balesetet szenvedett sofőr segítségére egy kézdivásárhelyi tűzoltó
Szabadidejében sietett egy balesetet szenvedett sofőr segítségére egy kézdivásárhelyi tűzoltó
2026. március 26., csütörtök

Szabadidejében sietett egy balesetet szenvedett sofőr segítségére egy kézdivásárhelyi tűzoltó
2026. március 26., csütörtök

Áprilistól péntekenként ingyenesen lehet buszozni Sepsiszentgyörgyön

Április 3-tól kezdődően minden pénteken a sepsiszentgyörgyiek és a városba látogatók is ingyenesen vehetik igénybe valamennyi városi buszjáratot. Ez egyike azon intézkedéseknek, amellyel a forgalmat csökkentené az önkormányzat.

Áprilistól péntekenként ingyenesen lehet buszozni Sepsiszentgyörgyön
Áprilistól péntekenként ingyenesen lehet buszozni Sepsiszentgyörgyön
2026. március 26., csütörtök

Áprilistól péntekenként ingyenesen lehet buszozni Sepsiszentgyörgyön
2026. március 26., csütörtök

Érkezik a rossz idő: szél, eső és hó is várható a hétvégén

Az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) előrejelzése szerint csütörtök délutántól hétfő 10 óráig a szél erősödése, mérsékelt csapadék, a hegyekben pedig havazás és hóréteg kialakulása várható.

Érkezik a rossz idő: szél, eső és hó is várható a hétvégén
Érkezik a rossz idő: szél, eső és hó is várható a hétvégén
2026. március 26., csütörtök

Érkezik a rossz idő: szél, eső és hó is várható a hétvégén
2026. március 26., csütörtök

Elfogadta a kormány, ennek megfelelően alakul az üzemanyag ára Romániában

Elfogadta a kormány csütörtöki ülésén az üzemanyagpiaci válsághelyzettel kapcsolatos sürgősségi rendeletet.

Elfogadta a kormány, ennek megfelelően alakul az üzemanyag ára Romániában
Elfogadta a kormány, ennek megfelelően alakul az üzemanyag ára Romániában
2026. március 26., csütörtök

Elfogadta a kormány, ennek megfelelően alakul az üzemanyag ára Romániában
2026. március 26., csütörtök

Elutasították az AUR beadványát, alkotmányos a költségvetési törvény

Az alkotmánybíróság csütörtökön elutasította a 2026-os állami költségvetésről és a társadalombiztosítási költségvetésről szóló törvénytervezetekkel kapcsolatos beadványt – értesült hivatalos forrásokból az Agerpres.

Elutasították az AUR beadványát, alkotmányos a költségvetési törvény
Elutasították az AUR beadványát, alkotmányos a költségvetési törvény
2026. március 26., csütörtök

Elutasították az AUR beadványát, alkotmányos a költségvetési törvény
2026. március 26., csütörtök

Kitisztítatlan, rosszul szigetelt kémények okoztak tüzeket Hargita megyében

Több tűzesethez is riasztották szerdán a Hargita megyei tűzoltókat: Lóvészen rosszul szigetelt, Maroshévízen kitisztítatlan kémény, Székelyudvarhelyen pedig meghibásodott elektromos vezeték okozott tüzet.

Kitisztítatlan, rosszul szigetelt kémények okoztak tüzeket Hargita megyében
Kitisztítatlan, rosszul szigetelt kémények okoztak tüzeket Hargita megyében
2026. március 26., csütörtök

Kitisztítatlan, rosszul szigetelt kémények okoztak tüzeket Hargita megyében
2026. március 26., csütörtök

Túl korán érte el a 10 lejes küszöböt a gázolaj ára a szakértő szerint

A gázolaj literenkénti ára átlépte a 10 lejt, ami nemcsak a korábbi előrejelzések beigazolódását jelzi, hanem azt is, hogy a piacra ható gazdasági és geopolitikai tényezők egyre erőteljesebben érvényesülnek – állapította meg Dumitru Chisăliță.

Túl korán érte el a 10 lejes küszöböt a gázolaj ára a szakértő szerint
Túl korán érte el a 10 lejes küszöböt a gázolaj ára a szakértő szerint
2026. március 26., csütörtök

Túl korán érte el a 10 lejes küszöböt a gázolaj ára a szakértő szerint
2026. március 26., csütörtök

Előzés kanyarban, záróvonalon – közzétette vizsgálati eredményeit a rendőrség a négy halálos áldozatot követelő balesetről

Négyen meghaltak, hárman megsérültek egy tegnap esti balesetben Neamţ megyében. A rendőrségi vizsgálat szerint szabálytalan előzés miatt következhetett be a tragédia – közölték a hatóságok csütörtök reggel.

Előzés kanyarban, záróvonalon – közzétette vizsgálati eredményeit a rendőrség a négy halálos áldozatot követelő balesetről
Előzés kanyarban, záróvonalon – közzétette vizsgálati eredményeit a rendőrség a négy halálos áldozatot követelő balesetről
2026. március 26., csütörtök

Előzés kanyarban, záróvonalon – közzétette vizsgálati eredményeit a rendőrség a négy halálos áldozatot követelő balesetről
2026. március 26., csütörtök

Hajrá az adókedvezményért Gyergyószentmiklóson

Már csak néhány nap maradt a kedvezményes adófizetési időszakból, ezen a héten még két munkanap áll rendelkezésre, és ezen kívül jövő hétfőn és kedden lehet még élni a lehetőséggel.

Hajrá az adókedvezményért Gyergyószentmiklóson
Hajrá az adókedvezményért Gyergyószentmiklóson
2026. március 26., csütörtök

Hajrá az adókedvezményért Gyergyószentmiklóson
