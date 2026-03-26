Újdonságokkal készül Gyergyószentmiklós a húsvéti ünnepkörre

A virágvasárnapi barkaszenteléstől a húsvétvasárnapi határkerülésig több újdonsággal készül Gyergyószentmiklós húsvétra. Idén először a főtéri parkban tartják az ételszentelést, a szervezők pedig a közös ünneplés közösségformáló erejét hangsúlyozták.

Gergely Imre 2026. március 26., 21:082026. március 26., 21:08

A Szent Miklós plébánia és a gyergyószentmiklósi önkormányzat közös sajtótájékoztatón ismertette csütörtökön az idei húsvéti ünnepkör kiemelt eseményeit és azokat az újdonságokat, amelyekkel

a szervezők a közösségi részvételt kívánják erősíteni.

A virágvasárnapi barkaszentelést idén is a főtéri parkban tartják. Hölgyes Pál Zsolt főesperes arra kérte a híveket, hogy a szentelés után ne térjenek haza, hanem vegyenek részt az ünneplés folytatásában is. A szertartás részeként

a parkból induló bevonulás során két stációnál gyermekek ruhákat terítenek le, megidézve ezzel azt a pillanatot, amikor Jézus bevonult Jeruzsálembe.

A harmadik megálló a templomajtónál lesz, bekopogással, majd az ünnep virágvasárnapi szentmisével folytatódik a templomban.

Fotó: Barabás Hajnal

A nagyszerdai fáklyás keresztutat az örmény plébánia szervezi. A résztvevők 18 órakor indulnak az örmény templomtól, és végigmennek a Szent Anna kápolnákhoz vezető úton. Az eseményen rendszerint több százan vesznek részt. Fontos újdonságról is beszámoltak Az idei húsvét legjelentősebb újdonsága, hogy

a húsvétvasárnapi ételszentelést most először a főtéri parkban tartja a Szent Miklós plébánia.

A rendezvény a plébánia, az önkormányzat és a Gyergyószentmiklósi Művelődési Központ együttműködésében valósul meg, és a szervezők hosszú távon városi szintű hagyománnyá szeretnék fejleszteni.

A gyergyószentmiklósi ételszentelés húsvétvasárnap reggel fél 7-kor kezdődik,

szentmise nélkül, hogy a résztvevők időben hazaérhessenek a húsvéti reggelihez, majd akár a határkerüléshez is csatlakozhassanak. A szervezők arra kérik a résztvevőket, hogy lehetőség szerint viseljenek népviseletet, és díszítsék ünnepivé a kosaraikat.

A szertartás után a gyermekek számára húsvéti tojás- és nyuszikeresést is szerveznek.

Hölgyes Pál Zsolt elmondta, sajnálja, hogy egyelőre nem sikerült a többi plébániával közösen megszervezni az ételszentelést, ugyanakkor bízik abban, hogy ez idővel változhat. Nagy Zoltán polgármester kiemelte: az önkormányzat örömmel csatlakozik a plébánia kezdeményezéséhez. Mint fogalmazott, egy közösség egységét és erejét leginkább az mutatja meg, ha képes közösen ünnepelni.

A távlati cél egy minden plébániát összefogó közös ünneplés kialakítása,

ahogyan például Csíkszeredában vagy Sepsiszentgyörgyön is szokássá vált a közös húsvétvasárnapi ételszentelés. Az eseményre már most is mindenkit várnak, függetlenül attól, hogy melyik plébániai közösséghez tartozik. A szervezők hangsúlyozták: nem a tömeg a fontos, hanem a közös ünneplés szelleme.

Fotó: Pinti Attila

Korábbi indulás a határkerülésre A húsvétvasárnapi határkerülés a megszokott rendben zajlik, kisebb időpont-módosítással. Len Emil Balázs alpolgármester és egyháztanácsos ismertetése szerint

a Szent Miklós plébániától háromnegyed 9-kor indulnak a határba,

miután megérkeznek a Szent József templomnál 8 órakor gyülekező felszegi lovasok is, akik a Tölgyfa utcán keresztül vonulnak a központi templomhoz. A határban 10 órakor találkoznak a szomszédos falvakból érkező határkerülőkkel, ahol közösen vesznek részt a szentmisén. Visszaérkezéskor várhatóan 12 órakor megállnak a Szent István plébániánál, majd déli fél 1-re érkeznek vissza a Szent Miklós plébániához. A szervezők szerint a korábbi indulás célja, hogy a résztvevők méltó módon vehessenek részt a határkerülésen, és a rendezvény ne váljon sietőssé. Len Emil Balázs rámutatott:

idén 35. alkalommal tartják meg a hagyományos eseményt.