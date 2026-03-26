Áprilistól péntekenként ingyenesen lehet buszozni Sepsiszentgyörgyön

Fotó: Sepsiszentgyörgyi önkormányzat honlapja
Április 3-tól kezdődően minden pénteken a sepsiszentgyörgyiek és a városba látogatók is ingyenesen vehetik igénybe valamennyi városi buszjáratot. Ez egyike azon intézkedéseknek, amellyel a forgalmat csökkentené az önkormányzat.
A helyi önkormányzat célja a fenntartható közlekedés ösztönzése és a városi légszennyezés csökkentése:
A közeljövőben ennél is tovább menne, hogy csökkentse a forgalmat: nyártól várható egyes belvárosi utcák autómentesítése, azaz hétvégenként sétálóutcákká alakulnának – vetítette előre Antal Árpád a csütörtöki tanácsülésen.
Nincs szükség menetjegyre vagy bérletre, az utazási igazolványok felmutatása nem kötelező.
Az érvényes bérlettel rendelkező utasok továbbra is használhatják azokat, ám
A Zöld Péntekkel egyúttal a Környezetvédelmi, Vízügyi és Erdészeti Minisztérium kezdeményezéséhez is csatlakozik a városi önkormányzat, remélve a tisztább és élhetőbb városi környezetet.
A programot teljes mértékben Sepsiszentgyörgy helyi költségvetéséből finanszírozzák, ez mintegy 9 millió lejébe kerül a városnak. A kezdeményezés a közösség részéről megfogalmazott javaslatokat is figyelembe véve született meg.
