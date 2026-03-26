Áprilistól péntekenként ingyenesen lehet buszozni Sepsiszentgyörgyön

Április 3-tól kezdődően minden pénteken a sepsiszentgyörgyiek és a városba látogatók is ingyenesen vehetik igénybe valamennyi városi buszjáratot. Ez egyike azon intézkedéseknek, amellyel a forgalmat csökkentené az önkormányzat.

Bodor Tünde 2026. március 26., 16:262026. március 26., 16:26

A helyi önkormányzat célja a fenntartható közlekedés ösztönzése és a városi légszennyezés csökkentése:

a buszozás ingyenessé tételével vonzóbbá, elérhetőbbé kívánja tenni a tömegközlekedést.

A közeljövőben ennél is tovább menne, hogy csökkentse a forgalmat: nyártól várható egyes belvárosi utcák autómentesítése, azaz hétvégenként sétálóutcákká alakulnának – vetítette előre Antal Árpád a csütörtöki tanácsülésen.

Péntekenként tehát bárki ingyenesen utazhat a város közigazgatási területén, ebbe beleértve Szotyort, Kilyént és Sugásfürdőt is.

Nincs szükség menetjegyre vagy bérletre, az utazási igazolványok felmutatása nem kötelező. Az érvényes bérlettel rendelkező utasok továbbra is használhatják azokat, ám

a bérletek érvényessége nem hosszabbodik meg, mivel a program a közösség számára nyújtott kiegészítő kedvezménynek minősül.

A Zöld Péntekkel egyúttal a Környezetvédelmi, Vízügyi és Erdészeti Minisztérium kezdeményezéséhez is csatlakozik a városi önkormányzat, remélve a tisztább és élhetőbb városi környezetet.