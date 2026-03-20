Elaludt a sofőr, baleset történt Máréfalván

Egy 46 éves férfi furgonnal haladt át Máréfalván a 13A jelzésű országúton péntek délután, amikor elaludt vezetés közben és nekicsapódott egy úttesten kívül parkoló autónak, a két autó pedig a kerítésnek ütközött.

A gépjármű sofőrjének nem volt szüksége orvosi ellátásra. A helyszíni vizsgálatok értelmében az autóvezető nem fogyasztott alkoholt a balesetet megelőzően.