Fokozódik a forráselvonás, ami csak Bukarestnek jó

Miklós Zoltán képviselő nem teljes mértékben elégedett az elért eredménnyel, de most szerinte ennyit lehetett elérni

Az önkormányzatok mozgástere szűkül, mivel az állam egyre több bevételt tart vissza központilag. Az osztalékadó, a szerencsejáték-adó és a kamatadó után idén már a személyi jövedelemadó (szja) egyharmada is Bukarestnél marad.

Bodor Tünde 2026. március 23., 18:30

Hosszas viták után idén sem sikerült megakadályozni a forráselvonások fokozását – tért a lényegre Miklós Zoltán, az RMDSZ háromszéki parlamenti képviselője, aki hétfőn

az országos költségvetés Háromszéket érintő vonatkozásairól is beszélt.

Mint rámutatott, az állam már 2024-től többféle adónemből befolyt pénzt tartott vissza, köztük az osztalékadót, a banki kamatok adóját, a nyugdíjak utáni adót és a szerencsejátékokból származó jövedelemadót. Ettől az évtől ehhez társulnak az egyéni adóbevallásokból származó szja-bevételek is, legalábbis ezek egyharmada:

az 59 milliárd lejből 40 milliárdot osztanak vissza az önkormányzatoknak.

Bukarest továbbra is nagyon jól jár Gazdasági szempontból úgy értékelte, hogy Bukarest idén is kedvező elbírálásban részesült. Felidézte: tavaly kivételesen ez nem történt meg, 2026-ban azonban a főváros ismét kivonhatja magát a szolidaritási alaphoz való hozzájárulás alól,

noha minden település lemond a személyi jövedelemadóból származó bevétel 14 százalékáról, és az így létrejövő alapból a legszegényebb önkormányzatokat segítik.

A képviselő szerint ezzel ismét az látszik, hogy Bukarest kivételezett helyzetben van, és a kormány azt üzeni: a felelőtlen költekezést végső soron az állami költségvetés fedezi. Mentőöv rászorulóknak A költségvetésbe ugyanakkor bekerült az RMDSZ által is támogatott szociális szolidaritási csomag, amely a leginkább rászoruló társadalmi rétegeket segíti.

Az ország közel 2,9 millió kisnyugdíjasa két részletben kap egyszeri támogatást, a nyugdíj összegétől függően 1000, 800 vagy 600 lejt.

Emellett több mint 82 ezer fogyatékkal élő gyermeket, a több gyermeket nevelő alacsony jövedelmű családokat, valamint az egyszülős családokat is támogatják a folyamatos drágulás miatt romló életszínvonal ellensúlyozására. Az RMDSZ számára kiemelt szempont volt, hogy

az önkormányzatok megkapják azokat az összegeket, amelyek szükségesek az Országos Helyreállítási Alap által finanszírozott beruházások idei befejezéséhez.

Ez a program utolsó, lezáró éve, ugyanakkor valószínű, hogy így sem készül el minden beruházás. Az elhangzottak szerint az őszi költségvetés-kiigazításkor az önrészeket átcsoportosíthatják.

Fotó: Olti Angyalka

Egyelőre a GDP 8 százalékát, vagyis 164 milliárd lejt irányoztak elő autópálya-építésekre, egészségügyi beruházásokra, helyi fejlesztésekre és más beruházásokra. Ennyi jut Háromszéknek

Háromszék számára összesen 14 millió 350 ezer lejt sikerült tételesen rögzíteni a költségvetési törvényben.

Sepsiszentgyörgy 5,9 millió lejt kap, teljes egészében a Váradi József Általános Iskola folyamatban lévő felújításának önrészére. A Kovászna Megyei Tanács 3,95 millió lejt oszthat szét a települések között a vidékfejlesztési program keretében kultúrotthonok, tűzoltószertárak, iskolák, óvodák és játszóterek építésére. Ebből jut a baróti városi kórháznak és Kovásznának is, utóbbi esetében a kommandói út karbantartására. Kézdivásárhely 3,1 millió lejre számíthat a hozzá tartozó településeken, Oroszfalutól Nyújtódig zajló gázvezetési munkálatokra. Barót további 700 ezer lejt kap a kórház épületének energetikai felújítására, udvarrendezésre, valamint a központi régiós pályázat keretében megvalósuló városszépítő beruházás önrészének biztosítására. Kovászna szintén 700 ezer lejhez jut egy központi régiós városfejlesztési beruházás önrészére. Az RMDSZ indítványára 100 millió lejt kapott az egyházügyi államtitkárság is, hogy az egyházak templomok és imaházak felújítására pályázhassanak. Miklós Zoltán eredményként értékelte azt is, hogy

a szórványban élő magyar közösségek településeinek ugyancsak sikerült forrásokat elkülöníteni.

A képviselő kitért arra is, hogy a viták jelenleg az üzemanyagárakba való beavatkozás módjáról szólnak. Az RMDSZ továbbra is azt az álláspontot képviseli, hogy

ársapkát kellene bevezetni, mert ennek hatása minden más módszernél gyorsabban érezhető lenne.