Fokozódik a forráselvonás, ami csak Bukarestnek jó

Miklós Zoltán képviselő nem teljes mértékben elégedett az elért eredménnyel, de most szerinte ennyit lehetett elérni

Fotó: Tuchiluș Alex

Az önkormányzatok mozgástere szűkül, mivel az állam egyre több bevételt tart vissza központilag. Az osztalékadó, a szerencsejáték-adó és a kamatadó után idén már a személyi jövedelemadó (szja) egyharmada is Bukarestnél marad.

Bodor Tünde

2026. március 23., 18:302026. március 23., 18:30

Hosszas viták után idén sem sikerült megakadályozni a forráselvonások fokozását – tért a lényegre Miklós Zoltán, az RMDSZ háromszéki parlamenti képviselője, aki hétfőn

az országos költségvetés Háromszéket érintő vonatkozásairól is beszélt.

Mint rámutatott, az állam már 2024-től többféle adónemből befolyt pénzt tartott vissza, köztük az osztalékadót, a banki kamatok adóját, a nyugdíjak utáni adót és a szerencsejátékokból származó jövedelemadót. Ettől az évtől ehhez társulnak az egyéni adóbevallásokból származó szja-bevételek is, legalábbis ezek egyharmada:

az 59 milliárd lejből 40 milliárdot osztanak vissza az önkormányzatoknak.

Bukarest továbbra is nagyon jól jár

Gazdasági szempontból úgy értékelte, hogy Bukarest idén is kedvező elbírálásban részesült. Felidézte: tavaly kivételesen ez nem történt meg, 2026-ban azonban a főváros ismét kivonhatja magát a szolidaritási alaphoz való hozzájárulás alól,

noha minden település lemond a személyi jövedelemadóból származó bevétel 14 százalékáról, és az így létrejövő alapból a legszegényebb önkormányzatokat segítik.

A képviselő szerint ezzel ismét az látszik, hogy Bukarest kivételezett helyzetben van, és a kormány azt üzeni: a felelőtlen költekezést végső soron az állami költségvetés fedezi.

Mentőöv rászorulóknak

A költségvetésbe ugyanakkor bekerült az RMDSZ által is támogatott szociális szolidaritási csomag, amely a leginkább rászoruló társadalmi rétegeket segíti.

Az ország közel 2,9 millió kisnyugdíjasa két részletben kap egyszeri támogatást, a nyugdíj összegétől függően 1000, 800 vagy 600 lejt.

Emellett több mint 82 ezer fogyatékkal élő gyermeket, a több gyermeket nevelő alacsony jövedelmű családokat, valamint az egyszülős családokat is támogatják a folyamatos drágulás miatt romló életszínvonal ellensúlyozására.

Az RMDSZ számára kiemelt szempont volt, hogy

az önkormányzatok megkapják azokat az összegeket, amelyek szükségesek az Országos Helyreállítási Alap által finanszírozott beruházások idei befejezéséhez.

Ez a program utolsó, lezáró éve, ugyanakkor valószínű, hogy így sem készül el minden beruházás. Az elhangzottak szerint az őszi költségvetés-kiigazításkor az önrészeket átcsoportosíthatják.

Egyelőre a GDP 8 százalékát, vagyis 164 milliárd lejt irányoztak elő autópálya-építésekre, egészségügyi beruházásokra, helyi fejlesztésekre és más beruházásokra.

Ennyi jut Háromszéknek

Háromszék számára összesen 14 millió 350 ezer lejt sikerült tételesen rögzíteni a költségvetési törvényben.

Sepsiszentgyörgy 5,9 millió lejt kap, teljes egészében a Váradi József Általános Iskola folyamatban lévő felújításának önrészére.

A Kovászna Megyei Tanács 3,95 millió lejt oszthat szét a települések között a vidékfejlesztési program keretében kultúrotthonok, tűzoltószertárak, iskolák, óvodák és játszóterek építésére. Ebből jut a baróti városi kórháznak és Kovásznának is, utóbbi esetében a kommandói út karbantartására.

Kézdivásárhely 3,1 millió lejre számíthat a hozzá tartozó településeken, Oroszfalutól Nyújtódig zajló gázvezetési munkálatokra. Barót további 700 ezer lejt kap a kórház épületének energetikai felújítására, udvarrendezésre, valamint a központi régiós pályázat keretében megvalósuló városszépítő beruházás önrészének biztosítására. Kovászna szintén 700 ezer lejhez jut egy központi régiós városfejlesztési beruházás önrészére.

Az RMDSZ indítványára 100 millió lejt kapott az egyházügyi államtitkárság is, hogy az egyházak templomok és imaházak felújítására pályázhassanak. Miklós Zoltán eredményként értékelte azt is, hogy

a szórványban élő magyar közösségek településeinek ugyancsak sikerült forrásokat elkülöníteni.

A képviselő kitért arra is, hogy a viták jelenleg az üzemanyagárakba való beavatkozás módjáról szólnak. Az RMDSZ továbbra is azt az álláspontot képviseli, hogy

ársapkát kellene bevezetni, mert ennek hatása minden más módszernél gyorsabban érezhető lenne.

A költségvetés összeállításakor a kormány 6,2 százalékos deficittel és 6,5 százalékos inflációval számolt. Adóemelésekkel egyelőre nem terveznek, a minimálbér emelése azonban igen: július 1-jétől 4050 lejről 4325 lejre nőhet.

Ezeket a számokat még befolyásolhatja a világpolitikai és világgazdasági helyzet.

Háromszék
1 hozzászólás Hozzászólások
2026. március 23., hétfő

Megyei szintű döntések az erdélyi A8-as autópályaépítés érdekében

Néhány Hargita megyei útszakaszt töröltek a megye közvagyonából az A8-as autópálya építése miatt, ugyanis az autósztráda nyomvonala egybeesett egyes szakaszokon a megyei útakkal. Hétfőn ülésezertt Hargita Megye Tanácsa.

2026. március 23., hétfő

Oktatási minisztérium: 59 iskolában nem tartják meg a próbaérettségit

Több mint 114 600 diák vett részt hétfőn a próbaérettségi román nyelvből és irodalomból tartott írásbeli vizsgáján – tájékoztatott az oktatási minisztérium.

2026. március 23., hétfő

Lopott autóval kapták el és jogosítványa se volt a 18 éves fiatalnak

Jogosítvány nélkül, egy udvarról eltulajdonított autóval kaptak el egy 18 éves fiatalt Gyergyóújfaluban hétfő hajnalban.

2026. március 23., hétfő

Az AUR megtámadta az alkotmánybíróságon az országos költségvetés-tervezetét

A Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) megtámadta az alkotmánybíróságon a 2026-os állami költségvetésről szóló törvénytervezetet. A testület csütörtökön tárgyalja a beadványt.

2026. március 23., hétfő

Energiaügyi miniszter: fékezni fogják az áremelkedést a kormány üzemanyagpiacot érintő intézkedései

A kormánynak az üzemanyagpiacot érintő tervezett intézkedései nem fogják teljes mértékben ellensúlyozni a közel-keleti konfliktus okozta világpiaci zavarok hatásait, de fékezni fogják az áremelkedést – nyilatkozta hétfőn az energiaügyi miniszter.

Minden, amit a kerti bútorokról tudnod kell 2026-ban
Battle on Snow 2026 – Látvány, sebesség és stílus a Madarasi Hargitán

A tél egyik legizgalmasabb eseménye tér vissza a Madarasi Hargita szívébe: március 28–29. között ismét megrendezésre kerül a Battle on Snow, amely évről évre a régió egyik leglátványosabb snowboard- és síversenyévé nőtte ki magát.

2026. március 23., hétfő

Kedden fog beavatkozni a kormány az üzemanyagok árába

Sürgősségi rendeletet készül elfogadni a kormány kedden, amellyel válsághelyzetet hirdetnek ki a kőolaj, illetve a kőolajtermékek piacán, intézkedéseket határozva meg a gazdaság és a lakosság védelmére a válság idején.

A székelyföldi végzősök nagy része is próbaérettségizik a héten

Elkezdődött a végzősök próbaérettségije, Székelyföldön mintegy 6500 diák vesz részt rajta, ebből Háromszéken a legkevesebben, ugyanis a tanárok bojkottja miatt sok helyen elmarad. A többi székelyföldi iskolában megszervezték a próbavizsgát.

Elkezdődött a próbaérettségi – kivéve ott, ahol tiltakoznak

Hétfőn a román nyelv és irodalom írásbeli vizsgával kezdődik a próbaérettségi.

