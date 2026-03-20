Nicușor Dan: a Közel-keleti háború miatti válság mindenkit érint, de Európának Ukrajnára kell figyelnie

Noha az iráni háború előidézte válság mindenkit érint, Európának továbbra is Ukrajnára kell összpontosítania – jelentette ki Nicușor Dan államfő pénteken Brüsszelben, az éjszakába nyúló EU-csúcsot követő sajtótájékoztatóján.

Székelyhon 2026. március 20., 08:39

Az elnök elmondta, a csúcstalálkozón a tagállami vezetők a közel-keleti helyzetről is tárgyaltak, különös tekintettel annak az európai országokra gyakorolt hatásaira. Ezek közül a legfontosabb az energiaárakat érinti, de

egy újabb migrációs hullám lehetőségével is számolni lehet

– jelentette ki. Emellett szó volt az ülésen az ukrajnai helyzetről is, és azt a következtetést vonták le, hogy bár az iráni háború előidézte válság mindenkit érint,

Európának továbbra is Ukrajnára kell összpontosítania, mert ez szorosan összefügg Európa biztonságával