Nemsokára kihirdeti a költségvetési törvényt Nicușor Dan

Nicușor Dan államfő csütörtökön azt nyilatkozta, hogy amint megkapja az alkotmánybíróság költségvetési törvénytervezettel kapcsolatos döntésének indoklását, azonnal kihirdeti a jogszabályt.

Az elnököt a Román Orvosi Kamara gálaestjére érkezésekor kérdezték erről az újságírók. Válaszában angsúlyozta, az alkotmány értelmében

de amint ezt kézhez kapja, kihirdeti a költségvetési törvényt, amelyet valamennyi hatóság nagyon vár már.

Emlékeztetett, hogy a költségvetési törvény a Hivatalos Közlönyben való megjelenésétől számított három nap múlva lép hatályba – számol be az Agerpres.