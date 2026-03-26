Érkezik a rossz idő: szél, eső és hó is várható a hétvégén

Az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) előrejelzése szerint csütörtök délutántól hétfő 10 óráig a szél erősödése, mérsékelt csapadék, a hegyekben pedig havazás és hóréteg kialakulása várható.

A prognózis szerint csütörtökön átmenetileg megerősödik a szél a Bánságban, Körösvidéken, Moldvában és Dél-Erdélyben, éjszaka főként Olténiában és Munténiában, pénteken és szombaton pedig az ország nagy részén. Az érintett régiókban 45–55 km/órás széllökések várhatók. A hegyekben, főként magasabb térségekben, a széllökések sebessége meghaladhatja a 70–80 km/órát.

Péntektől előbb a délnyugati térségekben várhatók esők, amelyek fokozatosan kiterjednek az ország egészére.

A hegyekben, különösen 1700 méter felett – kezdetben a Déli-Kárpátokban, majd más hegyvidéki térségekben is – havazás várható, és helyenként jelentős vastagságú hóréteg alakul ki, hófúvással kísérve.

A négyzetméterenként lehulló csapadék mennyisége 20–25 liter között váltakozik, helyenként a 40–60 litert is meghaladhatja, főként az ország délnyugati és déli részén, valamint a hegyekben – ismeteti az előrejelzést az Agerpres.