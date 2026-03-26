Érkezik a rossz idő: szél, eső és hó is várható a hétvégén

Az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) előrejelzése szerint csütörtök délutántól hétfő 10 óráig a szél erősödése, mérsékelt csapadék, a hegyekben pedig havazás és hóréteg kialakulása várható.
A prognózis szerint csütörtökön átmenetileg megerősödik a szél a Bánságban, Körösvidéken, Moldvában és Dél-Erdélyben, éjszaka főként Olténiában és Munténiában, pénteken és szombaton pedig az ország nagy részén. Az érintett régiókban 45–55 km/órás széllökések várhatók. A hegyekben, főként magasabb térségekben, a széllökések sebessége meghaladhatja a 70–80 km/órát.
A hegyekben, különösen 1700 méter felett – kezdetben a Déli-Kárpátokban, majd más hegyvidéki térségekben is – havazás várható, és helyenként jelentős vastagságú hóréteg alakul ki, hófúvással kísérve.
A négyzetméterenként lehulló csapadék mennyisége 20–25 liter között váltakozik, helyenként a 40–60 litert is meghaladhatja, főként az ország délnyugati és déli részén, valamint a hegyekben – ismeteti az előrejelzést az Agerpres.
Szennyezés történt csütörtökön a Dunán, a Teleorman megyei Turnu Măgurele kikötője környéként, ahol egy hajó elsüllyedt.
Elfogadta a kormány csütörtöki ülésén az üzemanyagpiaci válsághelyzettel kapcsolatos sürgősségi rendeletet.
Az alkotmánybíróság csütörtökön elutasította a 2026-os állami költségvetésről és a társadalombiztosítási költségvetésről szóló törvénytervezetekkel kapcsolatos beadványt – értesült hivatalos forrásokból az Agerpres.
Több tűzesethez is riasztották szerdán a Hargita megyei tűzoltókat: Lóvészen rosszul szigetelt, Maroshévízen kitisztítatlan kémény, Székelyudvarhelyen pedig meghibásodott elektromos vezeték okozott tüzet.
A gázolaj literenkénti ára átlépte a 10 lejt, ami nemcsak a korábbi előrejelzések beigazolódását jelzi, hanem azt is, hogy a piacra ható gazdasági és geopolitikai tényezők egyre erőteljesebben érvényesülnek – állapította meg Dumitru Chisăliță.
Négyen meghaltak, hárman megsérültek egy tegnap esti balesetben Neamţ megyében. A rendőrségi vizsgálat szerint szabálytalan előzés miatt következhetett be a tragédia – közölték a hatóságok csütörtök reggel.
Már csak néhány nap maradt a kedvezményes adófizetési időszakból, ezen a héten még két munkanap áll rendelkezésre, és ezen kívül jövő hétfőn és kedden lehet még élni a lehetőséggel.
Egy katonai drón mintegy 4 kilométerre behatolt Románia légterébe, majd lezuhant a Tulcea megyei Parcheș település közelében, miután az ukrán légvédelem eltérítette – közölte csütörtökön a védelmi minisztérium.
Az RMDSZ nem kíván kilépni a kormányból – jelentette ki szerdán Korondon Cseke Attila fejlesztési miniszter.
Szinte biztosan várakoznia kell a városi pénztáraknál annak, aki ezekben a napokban szeretné rendezni az adóját. Háromszéken a többség élni kíván a tízszázalékos kedvezmény lehetőségével, és ezért akár egy órát is hajlandó sorba állni.
