Érkezik a rossz idő: szél, eső és hó is várható a hétvégén

• Fotó: Haáz Vince

Az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) előrejelzése szerint csütörtök délutántól hétfő 10 óráig a szél erősödése, mérsékelt csapadék, a hegyekben pedig havazás és hóréteg kialakulása várható.

Székelyhon

2026. március 26., 14:522026. március 26., 14:52

A prognózis szerint csütörtökön átmenetileg megerősödik a szél a Bánságban, Körösvidéken, Moldvában és Dél-Erdélyben, éjszaka főként Olténiában és Munténiában, pénteken és szombaton pedig az ország nagy részén. Az érintett régiókban 45–55 km/órás széllökések várhatók. A hegyekben, főként magasabb térségekben, a széllökések sebessége meghaladhatja a 70–80 km/órát.

Péntektől előbb a délnyugati térségekben várhatók esők, amelyek fokozatosan kiterjednek az ország egészére.

A hegyekben, különösen 1700 méter felett – kezdetben a Déli-Kárpátokban, majd más hegyvidéki térségekben is – havazás várható, és helyenként jelentős vastagságú hóréteg alakul ki, hófúvással kísérve.

A négyzetméterenként lehulló csapadék mennyisége 20–25 liter között váltakozik, helyenként a 40–60 litert is meghaladhatja, főként az ország délnyugati és déli részén, valamint a hegyekben – ismeteti az előrejelzést az Agerpres.

A rovat további cikkei

2026. március 26., csütörtök

Szennyezés történt a Dunán – fotók

Szennyezés történt csütörtökön a Dunán, a Teleorman megyei Turnu Măgurele kikötője környéként, ahol egy hajó elsüllyedt.

2026. március 26., csütörtök

Elfogadta a kormány, ennek megfelelően alakul az üzemanyag ára Romániában

Elfogadta a kormány csütörtöki ülésén az üzemanyagpiaci válsághelyzettel kapcsolatos sürgősségi rendeletet.

2026. március 26., csütörtök

Elutasították az AUR beadványát, alkotmányos a költségvetési törvény

Az alkotmánybíróság csütörtökön elutasította a 2026-os állami költségvetésről és a társadalombiztosítási költségvetésről szóló törvénytervezetekkel kapcsolatos beadványt – értesült hivatalos forrásokból az Agerpres.

2026. március 26., csütörtök

Kitisztítatlan, rosszul szigetelt kémények okoztak tüzeket Hargita megyében

Több tűzesethez is riasztották szerdán a Hargita megyei tűzoltókat: Lóvészen rosszul szigetelt, Maroshévízen kitisztítatlan kémény, Székelyudvarhelyen pedig meghibásodott elektromos vezeték okozott tüzet.

2026. március 26., csütörtök

Túl korán érte el a 10 lejes küszöböt a gázolaj ára a szakértő szerint

A gázolaj literenkénti ára átlépte a 10 lejt, ami nemcsak a korábbi előrejelzések beigazolódását jelzi, hanem azt is, hogy a piacra ható gazdasági és geopolitikai tényezők egyre erőteljesebben érvényesülnek – állapította meg Dumitru Chisăliță.

2026. március 26., csütörtök

Előzés kanyarban, záróvonalon – közzétette vizsgálati eredményeit a rendőrség a négy halálos áldozatot követelő balesetről

Négyen meghaltak, hárman megsérültek egy tegnap esti balesetben Neamţ megyében. A rendőrségi vizsgálat szerint szabálytalan előzés miatt következhetett be a tragédia – közölték a hatóságok csütörtök reggel.

2026. március 26., csütörtök

Hajrá az adókedvezményért Gyergyószentmiklóson

Már csak néhány nap maradt a kedvezményes adófizetési időszakból, ezen a héten még két munkanap áll rendelkezésre, és ezen kívül jövő hétfőn és kedden lehet még élni a lehetőséggel.

2026. március 26., csütörtök

Éjjeli riadó: orosz drón zuhant le Tulcea megyében

Egy katonai drón mintegy 4 kilométerre behatolt Románia légterébe, majd lezuhant a Tulcea megyei Parcheș település közelében, miután az ukrán légvédelem eltérítette – közölte csütörtökön a védelmi minisztérium.

2026. március 26., csütörtök

Cseke Attila: az RMDSZ nem kíván kilépni a kormányból

Az RMDSZ nem kíván kilépni a kormányból – jelentette ki szerdán Korondon Cseke Attila fejlesztési miniszter.

2026. március 26., csütörtök

Legalább a kedvezményt nem hagyják veszni a háromszéki adófizetők

Szinte biztosan várakoznia kell a városi pénztáraknál annak, aki ezekben a napokban szeretné rendezni az adóját. Háromszéken a többség élni kíván a tízszázalékos kedvezmény lehetőségével, és ezért akár egy órát is hajlandó sorba állni.

