Tűz ütött ki egy marosvásárhelyi tömbházlakásban

Fotó: Maros megyei tűzoltóság
A marosvásárhelyi tűzoltók egy lakástűzhöz vonultak ki pénteken délután, amely egy tömbház legfelső emeletén keletkezett.
2026. március 27., 18:28
2026. március 27., 18:55
A hatóságok közlése szerint a tüzet sikerült a helyszínen belül lokalizálni, így az nem terjedt át más lakrészekre.
Egy személy időben elhagyta az épületet, égési- vagy egyéb sérüléseket nem szenvedett.
A marosvásárhelyi Libertății utcában keletkezett lakástüzet időközben sikerült teljesen eloltani – közölte 19 óra előtt néhány perccel a Maros megyei tűzoltóság.
A tűzesetben érintett személynek a helyszínen elsősegélyt nyújtottak, majd további kivizsgálás céljából a marosvásárhelyi sürgősségi osztályra szállították.
