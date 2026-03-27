Tűz ütött ki egy marosvásárhelyi tömbházlakásban

A marosvásárhelyi tűzoltók egy lakástűzhöz vonultak ki pénteken délután, amely egy tömbház legfelső emeletén keletkezett.

A hatóságok közlése szerint a tüzet sikerült a helyszínen belül lokalizálni, így az nem terjedt át más lakrészekre.

Egy személy időben elhagyta az épületet, égési- vagy egyéb sérüléseket nem szenvedett.

Hirdetés

A marosvásárhelyi Libertății utcában keletkezett lakástüzet időközben sikerült teljesen eloltani – közölte 19 óra előtt néhány perccel a Maros megyei tűzoltóság.

A tűzesetben érintett személynek a helyszínen elsősegélyt nyújtottak, majd további kivizsgálás céljából a marosvásárhelyi sürgősségi osztályra szállították.