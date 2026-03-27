Átalakítanák a közlekedést a Brassói út egy szakaszán

Meglehetősen forgalmas a Brassói út, és a Zöld Péter utcai kereszteződés. A négysávos útra kihajtani balra nagyon körülményes, egy körforgalom növelné a közlekedésbiztonságot az adott szakaszon.
Fotó: Borbély Fanni
Kétsávos körforgalom kiépítését tervezik a csíkszeredai Brassói út és a Zöld Péter utca kereszteződésében, a forgalom enyhítésére. A munkálat értéke 5,6 millió lej lenne, amelynek finanszírozásához külső forrást keres a város.
Átrajzolnák a közlekedést a csíkszeredai Brassói út egy szakaszán, a Zöld Péter utcai, valamint a Baromtér utcai kereszteződéseket érintően. Ehhez megvalósíthatósági tanulmányt fogadott el márciusi ülésén, pénteken a helyi önkormányzati képviselő-testület. Bors Béla alpolgármester elmondta,
ahol az időközben meglehetősen megnövekedett a forgalom.
Eleinte ideiglenes körforgalom kihelyezését tervezték, azt az ötletet azonban elvetették, mert egysávosra szűkítette volna a kétsávos útszakaszt, és ezt nem hagyta jóvá a közlekedésrendészet sem.
Csíkszeredában a Brassói úton egyelőre nem lesz még egy körforgalom, hogy megkönnyítse a vasúti felüljáró lezárása miatt a Baromtér utcai kerülő útvonalat választó autósok közlekedését. Az úttest szélessége nem elég ehhez.
Végül kétsávos körforgalom tervén kezdtek el dolgozni, az új elképzelések pedig nemcsak a Zöld Péter utcai, hanem a Baromtér utcai kereszteződést is rendeznék. Bors Béla ugyanakkor kiemelte, amellett, hogy
a Zöld Péter utca aljában az esővíz-és szennyvízelvezető rendszer szűk keresztmetszetét is kicserélnék, ugyanis az adott részen nagyobb esőzésekkor rendszeresen feltört a szennyvízzel kevert esővíz.
Készül a megvalósíthatósági tanulmány a csíkszeredai Zöld Péter utca és a Brassói út találkozásához elképzelt körfogalom megépítésére. A dokumentáció elkészítésére már megkötötte a szerződést a városháza a tervezővel.
A beruházás összértéke 9 millió lej, ebből a kivitelezés 5,6 millió lejt tesz ki. Az alpolgármester elmondása szerint
A városháza által rendelkezésünkre bocsátott rajzok alapján látható, hogy milyen módon alakulna át a Brassói út szóban forgó szakasza. Az egykori orosz piac helyén, a Baromtér utca és a tervezett körforgalom között egy kétirányú útszakaszt építenének.
Így a Baromtér utcából nem engednék a balra fordulást a Brassói útra a városközpont felé, hanem a kiépített új útszakaszon jobbra térve lehetne elhaladni a Zöld Péter utca aljában lévő körforgalomig. A városközpont felől érkezők azonban letérhetnek balra a Baromtér utcába, ugyanis egyfajta „zsebet” hoznak létre, hogy ezt biztonságosan megtegyék, így nem kell elmenniük a körforgalomig.
