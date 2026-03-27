Átalakítanák a közlekedést a Brassói út egy szakaszán

Meglehetősen forgalmas a Brassói út, és a Zöld Péter utcai kereszteződés. A négysávos útra kihajtani balra nagyon körülményes, egy körforgalom növelné a közlekedésbiztonságot az adott szakaszon.

Meglehetősen forgalmas a Brassói út, és a Zöld Péter utcai kereszteződés. A négysávos útra kihajtani balra nagyon körülményes, egy körforgalom növelné a közlekedésbiztonságot az adott szakaszon.

Kétsávos körforgalom kiépítését tervezik a csíkszeredai Brassói út és a Zöld Péter utca kereszteződésében, a forgalom enyhítésére. A munkálat értéke 5,6 millió lej lenne, amelynek finanszírozásához külső forrást keres a város.

Barabás Hajnal

2026. március 27., 21:082026. március 27., 21:08

Átrajzolnák a közlekedést a csíkszeredai Brassói út egy szakaszán, a Zöld Péter utcai, valamint a Baromtér utcai kereszteződéseket érintően. Ehhez megvalósíthatósági tanulmányt fogadott el márciusi ülésén, pénteken a helyi önkormányzati képviselő-testület. Bors Béla alpolgármester elmondta,

több éve egyeztetnek a közlekedésrendészettel arról, hogy hogyan tudnák enyhíteni, és biztonságosabbá tenni a közlekedést a négysávos Brassói úton,

ahol az időközben meglehetősen megnövekedett a forgalom.

Hirdetés

Eleinte ideiglenes körforgalom kihelyezését tervezték, azt az ötletet azonban elvetették, mert egysávosra szűkítette volna a kétsávos útszakaszt, és ezt nem hagyta jóvá a közlekedésrendészet sem.

Meg kell tervezni, így egyelőre nem lesz körforgalom a Brassói úton
Csíkszeredában a Brassói úton egyelőre nem lesz még egy körforgalom, hogy megkönnyítse a vasúti felüljáró lezárása miatt a Baromtér utcai kerülő útvonalat választó autósok közlekedését. Az úttest szélessége nem elég ehhez.

Végül kétsávos körforgalom tervén kezdtek el dolgozni, az új elképzelések pedig nemcsak a Zöld Péter utcai, hanem a Baromtér utcai kereszteződést is rendeznék. Bors Béla ugyanakkor kiemelte, amellett, hogy

egy rendezett útszakasz lenne megfelelően kivilágított átjárókkal, közvilágítással,

a Zöld Péter utca aljában az esővíz-és szennyvízelvezető rendszer szűk keresztmetszetét is kicserélnék, ugyanis az adott részen nagyobb esőzésekkor rendszeresen feltört a szennyvízzel kevert esővíz.

Várni kell még a körforgalomra a Brassói út és a Zöld Péter utcák kereszteződésénél
Készül a megvalósíthatósági tanulmány a csíkszeredai Zöld Péter utca és a Brassói út találkozásához elképzelt körfogalom megépítésére. A dokumentáció elkészítésére már megkötötte a szerződést a városháza a tervezővel.

A beruházás összértéke 9 millió lej, ebből a kivitelezés 5,6 millió lejt tesz ki. Az alpolgármester elmondása szerint

egyelőre külső forrásokat keresnek a megvalósításra, addig saját költségvetésből elkészítik idén a technikai terveket.

A városháza által rendelkezésünkre bocsátott rajzok alapján látható, hogy milyen módon alakulna át a Brassói út szóban forgó szakasza. Az egykori orosz piac helyén, a Baromtér utca és a tervezett körforgalom között egy kétirányú útszakaszt építenének.

Galéria

Így a Baromtér utcából nem engednék a balra fordulást a Brassói útra a városközpont felé, hanem a kiépített új útszakaszon jobbra térve lehetne elhaladni a Zöld Péter utca aljában lévő körforgalomig. A városközpont felől érkezők azonban letérhetnek balra a Baromtér utcába, ugyanis egyfajta „zsebet” hoznak létre, hogy ezt biztonságosan megtegyék, így nem kell elmenniük a körforgalomig.

Útból folyómeder? Hatalmas mennyiségű víz zúdult le Csíkszeredában
Felhőszakadás volt jégesővel Csíkszeredában csütörtökön kora este, rövid idő alatt hatalmas mennyiségű eső zúdult le. Volt, ahol az út teljes szélességében víz alá került, másutt a csatornákból tör fel a víz.

Csíkszék Csíkszereda Közlekedés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés

Faforgáccsal teli raktár gyúlt ki Szentegyházán, vízhiány és a szél nehezítette az oltást – frissítve
Nőttek a nyugdíjak, de továbbra is nagyok a területi különbségek
A román szövetségi kapitány megtalálta a bűnbakot a vereségért
RO-Alert üzenetet kaphatnak az állampolgárok energiafogyasztásuk állásáról
Motorsport és válogatott meccsek – pénteken a képernyőn
Mesés harmónia, több száz éves házak
Faforgáccsal teli raktár gyúlt ki Szentegyházán, vízhiány és a szél nehezítette az oltást – frissítve
Székelyhon

Faforgáccsal teli raktár gyúlt ki Szentegyházán, vízhiány és a szél nehezítette az oltást – frissítve
Nőttek a nyugdíjak, de továbbra is nagyok a területi különbségek
Székelyhon

Nőttek a nyugdíjak, de továbbra is nagyok a területi különbségek
A román szövetségi kapitány megtalálta a bűnbakot a vereségért
Székely Sport

A román szövetségi kapitány megtalálta a bűnbakot a vereségért
RO-Alert üzenetet kaphatnak az állampolgárok energiafogyasztásuk állásáról
Krónika

RO-Alert üzenetet kaphatnak az állampolgárok energiafogyasztásuk állásáról
Motorsport és válogatott meccsek – pénteken a képernyőn
Székely Sport

Motorsport és válogatott meccsek – pénteken a képernyőn
Mesés harmónia, több száz éves házak
Nőileg

Mesés harmónia, több száz éves házak
Hirdetés

2026. március 27., péntek

Ha jön a fagy, hogyan védjük a gyümölcsfákat?

Az utóbbi években ismétlődő jelenség Székelyföldön, hogy a márciusi-áprilisi felmelegedést hirtelen visszatérő fagyok váltják. Ezek komoly károkat okozhatnak a gyümölcsösökben, teljesen el is veszhet az adott évi termés.

2026. március 27., péntek

Hirdetés
2026. március 27., péntek

Ismét fogyasztható a csíksomlyói borvíz

Újból iható a csíksomlyói borvíz az elvégzett laborvizsgálatok alapján – jelentette be Bors Béla, Csíkszereda alpolgármestere közösségi oldalán.

2026. március 27., péntek

2026. március 27., péntek

Modern gépekkel és szerszámokkal bővültek a csíkszeredai szakközépiskolák műhelyei

Több mint másfél millió lejes európai uniós támogatásból modern gépekkel és szerszámokkal korszerűsítették Csíkszereda négy szakközépiskolájának tanműhelyeit. Az új felszereléseket csütörtökön mutatták be a taplocai iskolaközpontban.

2026. március 27., péntek

2026. március 27., péntek

Ősszel állnak forgalomba az elektromos buszok Csíkszéken

Folyamatos a csíkszéki tömegközlekedés átalakítását szolgáló elektromos buszok gyártása, amelyeket néhány hónapon belül le kell szállítania a megbízott nagybányai cégnek. Az elektromos töltőállomásokat is telepíteni kell a forgalomba helyezés előtt.

2026. március 27., péntek

Hirdetés
2026. március 26., csütörtök

Új sporteszközökkel bővült a Petőfi Sándor Általános Iskola Csíkszeredában

Új sporteszközöket adtak át a csíkszeredai Petőfi Sándor Általános Iskolának a tavaly novemberben tartott a tizenkettedik Jótékonysági Katalin-bál bevételéből.

2026. március 26., csütörtök

2026. március 26., csütörtök

A feszültségingadozás a múlté lesz Csíkmadarason

Korszerűsítik Csíkmadarason az elektromos hálózatot, amely már régóta nem felel meg a szükségleteknek, a feszültségingadozás nagyon sok problémát okozott a fogyasztóknak. Új trafóállomások is lesznek a hálózaton.

2026. március 26., csütörtök

2026. március 25., szerda

Előkészületben a piricskei víz- és szennyvízhálózat építése

A tavalyi megtorpanás után nemsokára aláírhatják a finanszírozási szerződést, és ki lehet írni a közbeszerzési eljárást a piricskei víz- és szennyvízhálózat tervezésére és kiépítésére. A beruházást az Anghel Saligny program támogatja.

2026. március 25., szerda

Hirdetés
2026. március 24., kedd

Tűz ütött ki egy csíkszentléleki lakóházban

Kigyulladt egy lakóház terasza Csíkszentléleken kedden hajnalban, a tűzben egy idős férfi megsérült – adja hírül a Hargita megyei tűzoltóság.

2026. március 24., kedd

2026. március 23., hétfő

Határidőn belül cserélni kell a mozgássérültek parkolási igazolványát Csíkszeredában

Adatfirssítés miatt cserélik a mozgássérülteknek kibocsátott parkolási igazolványokat Csíkszeredában.

2026. március 23., hétfő

2026. március 23., hétfő

Építik a bölcsődét Csíkszentsimonban, június végére be kellene fejezni a munkát

Versenyt futnak az idővel Csíkszentsimonban, ahol a bölcsőde építését június végére be kellene fejezni. De mivel különböző okok hátráltatták a munka elkezdését, arra számítanak, hogy kapnak egy kis haladékot a finanszírozótól.

2026. március 23., hétfő

Hirdetés
