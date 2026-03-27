Átalakítanák a közlekedést a Brassói út egy szakaszán

Meglehetősen forgalmas a Brassói út, és a Zöld Péter utcai kereszteződés. A négysávos útra kihajtani balra nagyon körülményes, egy körforgalom növelné a közlekedésbiztonságot az adott szakaszon.

Kétsávos körforgalom kiépítését tervezik a csíkszeredai Brassói út és a Zöld Péter utca kereszteződésében, a forgalom enyhítésére. A munkálat értéke 5,6 millió lej lenne, amelynek finanszírozásához külső forrást keres a város.

Barabás Hajnal 2026. március 27., 21:082026. március 27., 21:08

Átrajzolnák a közlekedést a csíkszeredai Brassói út egy szakaszán, a Zöld Péter utcai, valamint a Baromtér utcai kereszteződéseket érintően. Ehhez megvalósíthatósági tanulmányt fogadott el márciusi ülésén, pénteken a helyi önkormányzati képviselő-testület. Bors Béla alpolgármester elmondta,

több éve egyeztetnek a közlekedésrendészettel arról, hogy hogyan tudnák enyhíteni, és biztonságosabbá tenni a közlekedést a négysávos Brassói úton,

ahol az időközben meglehetősen megnövekedett a forgalom. Hirdetés Eleinte ideiglenes körforgalom kihelyezését tervezték, azt az ötletet azonban elvetették, mert egysávosra szűkítette volna a kétsávos útszakaszt, és ezt nem hagyta jóvá a közlekedésrendészet sem. Végül kétsávos körforgalom tervén kezdtek el dolgozni, az új elképzelések pedig nemcsak a Zöld Péter utcai, hanem a Baromtér utcai kereszteződést is rendeznék. Bors Béla ugyanakkor kiemelte, amellett, hogy

egy rendezett útszakasz lenne megfelelően kivilágított átjárókkal, közvilágítással,

a Zöld Péter utca aljában az esővíz-és szennyvízelvezető rendszer szűk keresztmetszetét is kicserélnék, ugyanis az adott részen nagyobb esőzésekkor rendszeresen feltört a szennyvízzel kevert esővíz. A beruházás összértéke 9 millió lej, ebből a kivitelezés 5,6 millió lejt tesz ki. Az alpolgármester elmondása szerint

egyelőre külső forrásokat keresnek a megvalósításra, addig saját költségvetésből elkészítik idén a technikai terveket.

A városháza által rendelkezésünkre bocsátott rajzok alapján látható, hogy milyen módon alakulna át a Brassói út szóban forgó szakasza. Az egykori orosz piac helyén, a Baromtér utca és a tervezett körforgalom között egy kétirányú útszakaszt építenének.