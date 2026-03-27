Virágvasárnapi passió Marosvásárhelyen – közös lelki élményre hívnak a szervezők

Idén is megrendezik Marosvásárhelyen a Virágvasárnapi passió előadást, amelyen a résztvevők együtt élhetik át Jézus Krisztus szenvedéstörténetét. Az érdeklődőket vasárnap 17 órára várják a Nyári Színpadhoz.

Gergely Imre 2026. március 27., 20:002026. március 27., 20:00

„Az üdvösségtörténet legmegrendítőbb eseményeit színre vivő misztériumjáték segít, hogy ne csak emlékezzünk a szent három nap történéseire, hanem élő tapasztalatként át is éljük azokat" –. olvasható a felhívásban. Az előadás különlegessége, hogy

a szereplők és a nézők közösen járják végig a szenvedés útját, melyen a szenvedésből megváltás, a kereszthalálból pedig remény születik.

Az eseményt a Keresztelő Szent János Plébánia és az „Ő az út” Egyesület szervezi. Az érdeklődőket március 29-én, vasárnap délután 5 órától várják a marosvásárhelyi Nyári Színpadnál (Rózsák tere 42. szám).