Nehezen megközelíthető területen csaptak fel a lángok, az erdőt is veszélyezteti a tarlótűz

A dédai hivatásos és önkéntes tűzoltókat is riasztották egy tarlótűzhöz péntek este. A Maros megyei Ratosnya egyik falujában nehezen megközelíthető területen csaptak fel a lángok.

A dédai hivatásos tűzoltóegység és és az önkéntes tűzoltók is kivonultak a Ratosnya községhez tartozó Galonya faluhoz, ahol meggyűlt száraz növényzet oltásán dolgoznak.

A terület nehezen megközelíthető, tűzoltóautók nem is tudtak odajutni, így az út egy részét gyalogosan kellett megtenniük – tájékoztatott a Maros megyei tűzoltóság.

Mint péntek este írták, fenn állt a veszély, hogy lángok a közeli erdőre is átterjedhetnek.