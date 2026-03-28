Túrófánk – videó

Nem kell keleszteni, nem kell órákat várni rá, és szinte elronthatatlan – ez a desszert garantáltan a család kedvence lesz.

Liget

2026. március 28., 11:382026. március 28., 11:38

A magyar konyha egyik legzseniálisabb édessége a túrófánk, amely egyszerűségével és ellenállhatatlan ízével hódít.

Hozzávalók:

  • 20 dkg liszt;

  • csipet só;

  • 0,5 csomag sütőpor;

  • 1 mk szódabikarbóna;

  • 10 dkg porcukor;

  • 50 dkg túró;

  • 2 db tojás;

  • 1 db citrom reszelt héja;

  • 1 ek kefir;

  • olaj;

  • porcukor;

  • lekvár.

Elkészítés:

  • a lisztet egy nagy tálban összekeverjük a sóval, a fél csomag sütőporral, a szódabikarbónával és a porcukorral;

  • egy másik tálban villával fellazítjuk a túrót, hozzáütjük a két egész tojást, belereszeljük egy kezeletlen citrom héját és az egészet összedolgozzuk egy evőkanál kefirrel;

  • a száraz és nedves hozzávalókat összekeverjük és fél órára a hűtőbe tesszük pihenni a masszát;

  • a masszából vizes kézzel falatnyi gombócokat formázunk és bő, nem túl forró olajban aranybarnára sütjük a túrófánkokat;

  • porcukorral, lekvárral tálaljuk.

Sorozatunk további részeit itt tekintheti meg.

Recept Gasztroliget Repeta
szóljon hozzá! Hozzászólások
Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Ezek is érdekelhetik

Faforgáccsal teli raktár gyúlt ki Szentegyházán, vízhiány és a szél nehezítette az oltást – frissítve
Balul „sült el” a halsütés Udvarhelyen
Tétovább kezdés után erős befejezés: féltucatnyi góllal biztosította be harmadik helyét a Sepsi OSK II.
Levélszavazás 2026: mire kell figyelniük a határon túli magyar választóknak?
Fogadási botrány árnyékolja be a sereghajtó idényét, a csapatkapitányt is elveszítheti a klub
Mesés harmónia, több száz éves házak
Faforgáccsal teli raktár gyúlt ki Szentegyházán, vízhiány és a szél nehezítette az oltást – frissítve
Székelyhon

Faforgáccsal teli raktár gyúlt ki Szentegyházán, vízhiány és a szél nehezítette az oltást – frissítve
Balul „sült el” a halsütés Udvarhelyen
Székelyhon

Balul „sült el” a halsütés Udvarhelyen
Tétovább kezdés után erős befejezés: féltucatnyi góllal biztosította be harmadik helyét a Sepsi OSK II.
Székely Sport

Tétovább kezdés után erős befejezés: féltucatnyi góllal biztosította be harmadik helyét a Sepsi OSK II.
Levélszavazás 2026: mire kell figyelniük a határon túli magyar választóknak?
Krónika

Levélszavazás 2026: mire kell figyelniük a határon túli magyar választóknak?
Fogadási botrány árnyékolja be a sereghajtó idényét, a csapatkapitányt is elveszítheti a klub
Székely Sport

Fogadási botrány árnyékolja be a sereghajtó idényét, a csapatkapitányt is elveszítheti a klub
Mesés harmónia, több száz éves házak
Nőileg

Mesés harmónia, több száz éves házak
A rovat további cikkei

2026. március 27., péntek

A lélek kenyere

Márton Árpád festőművész életművében a kenyér vezérmotívumként jelenik meg. Ezúttal a Csíki Székely Múzeumban őrzött egyik kenyeres képét választottuk gasztrosorozatunkhoz, amely reprezentatív példája annak, ahogy a kenyér megjelenik a művészetében.

2026. március 26., csütörtök

Fűszernövények a kosárban, desszerteken, savanyúságban

A vadonban sokféle izgalmas fűszernövény megterem, a zellerfélékhez tartozó podagrafüvet érdemes a tavaszi időszakban megismerni. A piros árvacsalánt gyakran mellőzzük erős illata miatt, de a növény legszebb részeit bátran felhasználhatjuk.

2026. március 25., szerda

Legényfogó csirke – videó

Ez a recept biztos siker, ha valakit szeretnél lenyűgözni. A legényfogó csirke nemcsak egyszerűen elkészíthető, hanem annyira finom, hogy biztosan újra és újra az asztalra kerül.

2026. március 24., kedd

Meghatározó alapanyagunk: a szerény sárgarépa

Nem egzotikus és nem is divatos, mégis az egyik legsokoldalúbb alapanyagunk: a sárgarépa évszázadok óta meghatározza az európai konyhát, miközben édeskés ízével a levesektől a desszertekig számtalan fogásban bizonyít.

2026. március 23., hétfő

Formában tartó menü – könnyű, gyors receptekkel

Ez a menü egyszerű, mégis változatos fogásokkal kíséri végig a napot – a reggelitől a vacsoráig. Olyan ételeket tartalmaz, amelyek gyorsan elkészíthetőek, mégis jól ötvözik a megszokott alapanyagokat egy kis frissességgel.

2026. március 22., vasárnap

Bográcsos, lángos és defektek – így étkezik turnén a Csíkszentsimoni Ifjúsági Koncert Fúvószenekar

Korai reggelik, bográcsban rotyogó ebédek és strandos junk food: Kanabé Dávid mesélt a Csíkszentsimoni Ifjúsági Zenekar turnés étkezéseiről, ahol a túlélés, a csapatmunka és a Balaton ízei találkoznak.

2026. március 21., szombat

Aranytej – videó

Az aranytej az utóbbi években kedvenccé vált az egészségtudatos konyhákban, hiszen ez a meleg, fűszeres ital számos jótékony hatással bír a szervezetre. Nevét élénksárga színéről kapta, amelyet a kurkuma ad neki.

2026. március 20., péntek

Túrógombócos paradicsomleves

Egy egyszerű, gyorsan elkészíthető paradicsomleves, melyet a levesbetét tesz különlegessé.

2026. március 19., csütörtök

Az ibolyák és hangyák titkos kapcsolata

A medvehagymaszezon érkezéséig érdemes megismerkednünk a kígyóhagymával. Ez az aromás fűszernövény sokféle étel különleges kiegészítője lehet. Az ibolyák sem csupán illatukkal hódítanak, virágaikból meglepően számtalan finomság készíthető.

2026. március 18., szerda

Patatas bravas – videó

Egy klasszikus tapas receptjét mutatjuk, amely garantáltan feldobja a közösen töltött családi, baráti esték hangulatát.

