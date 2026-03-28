Túrófánk – videó

Nem kell keleszteni, nem kell órákat várni rá, és szinte elronthatatlan – ez a desszert garantáltan a család kedvence lesz.
A magyar konyha egyik legzseniálisabb édessége a túrófánk, amely egyszerűségével és ellenállhatatlan ízével hódít.
Hozzávalók:
20 dkg liszt;
csipet só;
0,5 csomag sütőpor;
1 mk szódabikarbóna;
10 dkg porcukor;
50 dkg túró;
2 db tojás;
1 db citrom reszelt héja;
1 ek kefir;
olaj;
porcukor;
lekvár.
Elkészítés:
a lisztet egy nagy tálban összekeverjük a sóval, a fél csomag sütőporral, a szódabikarbónával és a porcukorral;
egy másik tálban villával fellazítjuk a túrót, hozzáütjük a két egész tojást, belereszeljük egy kezeletlen citrom héját és az egészet összedolgozzuk egy evőkanál kefirrel;
a száraz és nedves hozzávalókat összekeverjük és fél órára a hűtőbe tesszük pihenni a masszát;
a masszából vizes kézzel falatnyi gombócokat formázunk és bő, nem túl forró olajban aranybarnára sütjük a túrófánkokat;
porcukorral, lekvárral tálaljuk.
Sorozatunk további részeit itt tekintheti meg.
Márton Árpád festőművész életművében a kenyér vezérmotívumként jelenik meg. Ezúttal a Csíki Székely Múzeumban őrzött egyik kenyeres képét választottuk gasztrosorozatunkhoz, amely reprezentatív példája annak, ahogy a kenyér megjelenik a művészetében.
A vadonban sokféle izgalmas fűszernövény megterem, a zellerfélékhez tartozó podagrafüvet érdemes a tavaszi időszakban megismerni. A piros árvacsalánt gyakran mellőzzük erős illata miatt, de a növény legszebb részeit bátran felhasználhatjuk.
Ez a recept biztos siker, ha valakit szeretnél lenyűgözni. A legényfogó csirke nemcsak egyszerűen elkészíthető, hanem annyira finom, hogy biztosan újra és újra az asztalra kerül.
Nem egzotikus és nem is divatos, mégis az egyik legsokoldalúbb alapanyagunk: a sárgarépa évszázadok óta meghatározza az európai konyhát, miközben édeskés ízével a levesektől a desszertekig számtalan fogásban bizonyít.
Ez a menü egyszerű, mégis változatos fogásokkal kíséri végig a napot – a reggelitől a vacsoráig. Olyan ételeket tartalmaz, amelyek gyorsan elkészíthetőek, mégis jól ötvözik a megszokott alapanyagokat egy kis frissességgel.
Korai reggelik, bográcsban rotyogó ebédek és strandos junk food: Kanabé Dávid mesélt a Csíkszentsimoni Ifjúsági Zenekar turnés étkezéseiről, ahol a túlélés, a csapatmunka és a Balaton ízei találkoznak.
Az aranytej az utóbbi években kedvenccé vált az egészségtudatos konyhákban, hiszen ez a meleg, fűszeres ital számos jótékony hatással bír a szervezetre. Nevét élénksárga színéről kapta, amelyet a kurkuma ad neki.
Egy egyszerű, gyorsan elkészíthető paradicsomleves, melyet a levesbetét tesz különlegessé.
A medvehagymaszezon érkezéséig érdemes megismerkednünk a kígyóhagymával. Ez az aromás fűszernövény sokféle étel különleges kiegészítője lehet. Az ibolyák sem csupán illatukkal hódítanak, virágaikból meglepően számtalan finomság készíthető.
Egy klasszikus tapas receptjét mutatjuk, amely garantáltan feldobja a közösen töltött családi, baráti esték hangulatát.
szóljon hozzá!