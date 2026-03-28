Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Csőtörés miatt nincs víz több utcában Kézdivásárhelyen

Fotó: Hydrokov/Facebook

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Csőtörés elhárításán dolgoznak a vízszolgáltató munkatársai Kézdivásárhelyen, ezért szombat este 6 óráig szünetel az ivóvíz-szolgáltatás több utcában.

Székelyhon

2026. március 28., 10:542026. március 28., 10:54

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A Hydrokov megyei vízszolgáltató Facebook-oldalán közzétett tájékoztatás szerint szombat este 18 óráig nem lesz víz az alábbi utcákban:

  • Dózsa György utca, Gyárak utcája és Molnár Józsiás utca közti szakasz,

  • Achim András utca,

  • Benedek Elek utca.

A hiba elhárításán dolgoznak, a szolgáltatás várhatóan a megadott időpont után helyreáll – áll még a bejegyzésben. A Hydrokov a lakosság megértését és türelmét kéri.

Hirdetés

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. március 27., péntek

Ha jön a fagy, hogyan védjük a gyümölcsfákat?

Az utóbbi években ismétlődő jelenség Székelyföldön, hogy a márciusi-áprilisi felmelegedést hirtelen visszatérő fagyok váltják. Ezek komoly károkat okozhatnak a gyümölcsösökben, teljesen el is veszhet az adott évi termés.

Hirdetés
Ismét lehet tojásírást tanulni a zabolai kastélyban

A húsvétig ugyan még keveset várni kell, de nem árt már most felfrissíteni a kesice-használati ismereteinket. A zabolai Mikes-kastélyban szombaton azonban nemcsak tojásírási technikákat leshetünk el, hanem különleges zenei élményben is részünk lehet.

Kézdivásárhely is bekerült az EYOF 2027 helyszínei közé

A kormány csütörtöki ülésén jóváhagyta, hogy Kézdivásárhely és Azuga is felkerüljön a 2027-es Európai Ifjúsági Téli Olimpiai Fesztivált (EYOF) szervező romániai települések listájára.

A betegek szolgálatába áll az új tüdőkórház

Lezárult az engedélyeztetési folyamat, így március 30-án megnyitja kapuit az új tüdőkórház Sepsiszentgyörgyön. A korszerű intézményben a járóbeteg-ellátás, az ambuláns gondozás és a kórházi kezelés egyaránt elvégezhető.

Hirdetés
Társadalmi felzárkózás: konferencia, irodaavató és kiállítás egy napon

A társadalmi felzárkózás, az esélyteremtés és a roma közösség megerősítésének lehetőségeiről tartanak szakmai konferenciát március 27-én. A rendezvénysorozatban irodaátadó, kiállításmegnyitó és zenei fellépések is helyet kapnak.

2026. március 25., szerda

Tojásíró maratonnal hangolódhatnak a húsvétra Sepsiszentgyörgyön

Március utolsó napján elkezdődnek a sepsiszentgyörgyi Guzsalyas Alapítvány méltán népszerű tojásdíszítő műhelymunkái. A húsvéti készülődést éjszakába nyúló tojásíró maratonnal zárják április harmadikán, nagypénteken.

Ők kapnak idén Pro Urbe díjat Sepsiszentgyörgyön

A csütörtökön napirendre kerülő tanácshatározat alapján Fekete Márta műépítész, Márkus András plébános, Török József, a Volt Politikai Foglyok Szövetségének elnöke és Opra Mariana Sanda intenzív terápiás főorvos kapja Sepsiszentgyörgy Pro Urbe díját.

Hirdetés
Felfüggesztették egy vendéglátóhely működését, amiért alkohollal szolgálták ki a kiskorúakat

A sepsiszentgyörgyi rendőrök pénzbírságot szabtak ki a város egyik vendéglátóhelyének, amiért egy alkalmazott alkoholt szolgált fel egy 16 és egy 17 éves fiatalnak. A bírság mellé az önkormányzat elrendelte a helyiség tevékenységének felfüggesztését.

Hiába a felújított rendelők és lakások, ha lasszóval sem sikerül háziorvost fogni

Székelyföld-szerte egyre kritikusabb az egészségügyi alapellátás helyzete, főként a vidéki településeken. Csak Háromszéken egy év leforgása alatt heten vonultak nyugdíjba, az aktív háziorvosok több mint fele pedig már a hatvanas éveiben jár.

Pályaorientációs és jövőképformáló programok a háromszéki középiskolásoknak

A diákoknak szenteli a 2026-os esztendőt Kovászna Megye Tanácsa. A középiskolásoknak szóló, élményalapú programcsomagot a háromszéki fiatalok igényeinek figyelembevételével állítják össze.

Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!