Csőtörés miatt nincs víz több utcában Kézdivásárhelyen

Fotó: Hydrokov/Facebook
Csőtörés elhárításán dolgoznak a vízszolgáltató munkatársai Kézdivásárhelyen, ezért szombat este 6 óráig szünetel az ivóvíz-szolgáltatás több utcában.
A Hydrokov megyei vízszolgáltató Facebook-oldalán közzétett tájékoztatás szerint szombat este 18 óráig nem lesz víz az alábbi utcákban:
Dózsa György utca, Gyárak utcája és Molnár Józsiás utca közti szakasz,
Achim András utca,
Benedek Elek utca.
A hiba elhárításán dolgoznak, a szolgáltatás várhatóan a megadott időpont után helyreáll – áll még a bejegyzésben. A Hydrokov a lakosság megértését és türelmét kéri.
