Csőtörés miatt nincs víz több utcában Kézdivásárhelyen

Csőtörés elhárításán dolgoznak a vízszolgáltató munkatársai Kézdivásárhelyen, ezért szombat este 6 óráig szünetel az ivóvíz-szolgáltatás több utcában.

A Hydrokov megyei vízszolgáltató Facebook-oldalán közzétett tájékoztatás szerint szombat este 18 óráig nem lesz víz az alábbi utcákban:

Dózsa György utca, Gyárak utcája és Molnár Józsiás utca közti szakasz,

Achim András utca,

Benedek Elek utca.

A hiba elhárításán dolgoznak, a szolgáltatás várhatóan a megadott időpont után helyreáll – áll még a bejegyzésben. A Hydrokov a lakosság megértését és türelmét kéri.