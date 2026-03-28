Amikor egy órát ugrik az idő: kezdődik a nyári időszámítás

Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

Március 29-én vasárnap kezdődik a nyári időszámítás: az órákat hivatalosan hajnali háromkor négy órára állítják át, így március utolsó vasárnapja a maga 23 órájával az év legrövidebb napja lesz.

Székelyhon

2026. március 28., 18:532026. március 28., 18:53

A téli napfordulóval, december 21-től kezdve az éjszakák hossza rövidül, míg a nappalok hossza folyamatosan növekszik június 21-ig, a nyári napfordulóig.

A nyári időszámításra való áttérés minden évben március utolsó hétvégéjén történik. 2026-ban ez március 28-ról 29-re virradó éjszakára esik, amikor az órákat egy órával előreállítják. Így

3 órakor az óra 4-re vált át, és a nap hossza 23 órára rövidül.

A nyári időszámítás 2026 októberének utolsó vasárnapjáig marad érvényben, amikor az órákat egy órával visszaállítják.

Miért állítjuk át az órát?

A nyári időszámítás bevezetésének célja az volt, hogy hatékonyabban kihasználják a természetes fényt, és csökkentsék az áramfogyasztást, különösen azokon az időszakokon, amikor több a nappali fény – idézi fel cikkében a Digi24.ro.

Az elképzelés a 18. századra nyúlik vissza, amikor Benjamin Franklin javasolta annak alkalmazását a világításra szánt erőforrások megtakarítása érdekében. Az első modern javaslatot a nyári időszámítás bevezetésére 1907-ben a brit William Willett tette.

A rendszer gyakorlati alkalmazása 1916-ban, az első világháború idején kezdődött, amikor Németország és az Osztrák-Magyar Monarchia bevezette a nyári időszámítást az üzemanyag-megtakarítás érdekében.

Később az intézkedést számos európai és észak-amerikai állam is átvette.

A nyári időszámítás története Romániában

Az időszámítás szezonális módosításának ötlete Romániában a 20. század elején, az első világháború idején merült fel, mint az energiaforrások – különösen a világításhoz használt üzemanyag – megtakarítását célzó intézkedés. A rendszert gyorsan átvették több európai állam, köztük Nagy-Britannia, Franciaország és Olaszország.

Az országban a nyári időszámítást 1932-ben vezették be azzal a céllal, hogy hatékonyabban használják ki a természetes fényt és korlátozzák az áramfogyasztást.

Akkoriban az órákat április első vasárnapján állították előre, és október első vasárnapján állították vissza a normál időre. A gyakorlatot az 1940-es években felfüggesztették, és 1941 és 1979 között nem alkalmazták. 1997 óta Románia az időátállítás naptárát az Európai Unió szabályozásához igazította.

Jelenleg a mechanizmus ugyanazt a célt szolgálja: a hivatalos napirend összehangolását a természetes fény ritmusával, hogy a napi tevékenységek több fényt kapjanak, és csökkenjen a mesterséges világítás használata.

Egyelőre nem törlik el az EU-ban

Az elmúlt években az Európai Unióban viták folytak a szezonális időátállítás eltörléséről. 2019-ben az európai parlament megszavazott egy javaslatot, amely előírta a nyári és a téli időszámításra való áttérés eltörlését, és

a tagállamoknak szabad kezet hagyott abban, hogy az egyik változatot véglegesen megtartsák.

Eddig nem született végleges döntés európai szinten, így az órák évente kétszeri átállításának rendszere továbbra is érvényben marad, Romániában is.

Csíkszék Udvarhelyszék Marosszék Gyergyószék Háromszék Életmód
szóljon hozzá! Hozzászólások
A rovat további cikkei

2026. március 28., szombat

Nem befolyásolja a vonatok menetrendjét az óraátállítás

Vasárnaptól Románia áttér a nyári időszámításra, hajnali 3 órakor 4 órára kell átállítani az óramutatókat. Ez nem befolyásolja a vasúti menetrendet.

Nem befolyásolja a vonatok menetrendjét az óraátállítás
Nem befolyásolja a vonatok menetrendjét az óraátállítás
2026. március 28., szombat

Nem befolyásolja a vonatok menetrendjét az óraátállítás
2026. március 28., szombat

Székelyföldi megyéket is érint a szombaton elrendelt árvízvédelmi készültség

Elsőfokú (sárga jelzésű) árvízvédelmi készültséget rendelt el szombaton az Országos Hidrológiai és Vízgazdálkodási Intézet (INHGA) 16 megye folyóvizeire, köztük Hargita és Kovászna megyeiekre is.

Székelyföldi megyéket is érint a szombaton elrendelt árvízvédelmi készültség
Székelyföldi megyéket is érint a szombaton elrendelt árvízvédelmi készültség
2026. március 28., szombat

Székelyföldi megyéket is érint a szombaton elrendelt árvízvédelmi készültség
2026. március 28., szombat

Újabb lélektani határt közelít az üzemanyagok ára

Folytatódik az üzemanyagárak emelkedése: szombaton újabb 15 banival drágult a gázolaj, így literenkénti ára már minden székelyföldi töltőállomáson meghaladja a 10 lejt, míg a prémium gázolaj ára már csak pár banira van a 11 lejes lélektani határtól.

Újabb lélektani határt közelít az üzemanyagok ára
Újabb lélektani határt közelít az üzemanyagok ára
2026. március 28., szombat

Újabb lélektani határt közelít az üzemanyagok ára
2026. március 28., szombat

Mától adhatók le a levélszavazatok az országgyűlési választásra

Március 28-tól, szombattól adhatják le levélszavazatukat a magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárok az április 12-i országgyűlési választásra – hívja fel a figyelmet Nacsa Lőrinc nemzetpolitikáért felelős államtitkár.

Mától adhatók le a levélszavazatok az országgyűlési választásra
Mától adhatók le a levélszavazatok az országgyűlési választásra
2026. március 28., szombat

Mától adhatók le a levélszavazatok az országgyűlési választásra
2026. március 28., szombat

Fiktív munkavégzés gyanújával vizsgálódnak a katasztrófavédelemnél, Arafat telefonját is lefoglalták

Lefoglalták a hatóságok a belügyminisztériumi katasztrófavédelmi főosztály (DSU) több munkatársának mobiltelefonját.

Fiktív munkavégzés gyanújával vizsgálódnak a katasztrófavédelemnél, Arafat telefonját is lefoglalták
Fiktív munkavégzés gyanújával vizsgálódnak a katasztrófavédelemnél, Arafat telefonját is lefoglalták
2026. március 28., szombat

Fiktív munkavégzés gyanújával vizsgálódnak a katasztrófavédelemnél, Arafat telefonját is lefoglalták
2026. március 28., szombat

Újabb fordulat a csenei gyilkosság ügyében: hatósági felügyelet alá helyezték az áldozat nagyapját

Hatvan napra hatósági felügyelet alá helyezték a januárban a Temes megyei Csene községben megölt 15 éves fiú nagyapját, aki a gyanú szerint arcon ütötte a gyilkosság egyik vádlottjának anyját.

Újabb fordulat a csenei gyilkosság ügyében: hatósági felügyelet alá helyezték az áldozat nagyapját
Újabb fordulat a csenei gyilkosság ügyében: hatósági felügyelet alá helyezték az áldozat nagyapját
2026. március 28., szombat

Újabb fordulat a csenei gyilkosság ügyében: hatósági felügyelet alá helyezték az áldozat nagyapját
2026. március 28., szombat

Egy egri fertálymester útja Brassótól Rugonfalváig

Nem mindenki tudja, hogy az ökölvívó Papp László rugonfalvi gyökerekkel bírt, ahol ünnepséget terveznek születése századik évfordulója apropóján. Erről meg a sepsiszentgyörgyi kosárlabda őskoráról is beszélgettünk Oláh István egri fertálymesterrel.

Egy egri fertálymester útja Brassótól Rugonfalváig
Egy egri fertálymester útja Brassótól Rugonfalváig
2026. március 28., szombat

Egy egri fertálymester útja Brassótól Rugonfalváig
2026. március 27., péntek

Nehezen megközelíthető területen csaptak fel a lángok, az erdőt is veszélyezteti a tarlótűz

A dédai hivatásos és önkéntes tűzoltókat is riasztották egy tarlótűzhöz péntek este. A Maros megyei Ratosnya egyik falujában nehezen megközelíthető területen csaptak fel a lángok.

Nehezen megközelíthető területen csaptak fel a lángok, az erdőt is veszélyezteti a tarlótűz
Nehezen megközelíthető területen csaptak fel a lángok, az erdőt is veszélyezteti a tarlótűz
2026. március 27., péntek

Nehezen megközelíthető területen csaptak fel a lángok, az erdőt is veszélyezteti a tarlótűz
2026. március 27., péntek

Szombaton lesz a Föld órája, sok helyszínen egy órára lekapcsolják a villanyt

Szombaton 20:30 és 21:30 között lekapcsolják a parlament épületének belső és külső világítását a Föld órája kezdeményezéshez való csatlakozás részeként – közölte a képviselőház.

Szombaton lesz a Föld órája, sok helyszínen egy órára lekapcsolják a villanyt
Szombaton lesz a Föld órája, sok helyszínen egy órára lekapcsolják a villanyt
2026. március 27., péntek

Szombaton lesz a Föld órája, sok helyszínen egy órára lekapcsolják a villanyt
2026. március 27., péntek

Virágvasárnapi passió Marosvásárhelyen – közös lelki élményre hívnak a szervezők

Idén is megrendezik Marosvásárhelyen a Virágvasárnapi passió előadást, amelyen a résztvevők együtt élhetik át Jézus Krisztus szenvedéstörténetét. Az érdeklődőket vasárnap 17 órára várják a Nyári Színpadhoz.

Virágvasárnapi passió Marosvásárhelyen – közös lelki élményre hívnak a szervezők
Virágvasárnapi passió Marosvásárhelyen – közös lelki élményre hívnak a szervezők
2026. március 27., péntek

Virágvasárnapi passió Marosvásárhelyen – közös lelki élményre hívnak a szervezők
