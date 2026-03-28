Amikor egy órát ugrik az idő: kezdődik a nyári időszámítás

Március 29-én vasárnap kezdődik a nyári időszámítás: az órákat hivatalosan hajnali háromkor négy órára állítják át, így március utolsó vasárnapja a maga 23 órájával az év legrövidebb napja lesz.

2026. március 28., 18:53

A téli napfordulóval, december 21-től kezdve az éjszakák hossza rövidül, míg a nappalok hossza folyamatosan növekszik június 21-ig, a nyári napfordulóig. A nyári időszámításra való áttérés minden évben március utolsó hétvégéjén történik. 2026-ban ez március 28-ról 29-re virradó éjszakára esik, amikor az órákat egy órával előreállítják. Így

3 órakor az óra 4-re vált át, és a nap hossza 23 órára rövidül.

A nyári időszámítás 2026 októberének utolsó vasárnapjáig marad érvényben, amikor az órákat egy órával visszaállítják. Miért állítjuk át az órát? A nyári időszámítás bevezetésének célja az volt, hogy hatékonyabban kihasználják a természetes fényt, és csökkentsék az áramfogyasztást, különösen azokon az időszakokon, amikor több a nappali fény – idézi fel cikkében a Digi24.ro. Hirdetés Az elképzelés a 18. századra nyúlik vissza, amikor Benjamin Franklin javasolta annak alkalmazását a világításra szánt erőforrások megtakarítása érdekében. Az első modern javaslatot a nyári időszámítás bevezetésére 1907-ben a brit William Willett tette.

A rendszer gyakorlati alkalmazása 1916-ban, az első világháború idején kezdődött, amikor Németország és az Osztrák-Magyar Monarchia bevezette a nyári időszámítást az üzemanyag-megtakarítás érdekében.

Később az intézkedést számos európai és észak-amerikai állam is átvette. A nyári időszámítás története Romániában Az időszámítás szezonális módosításának ötlete Romániában a 20. század elején, az első világháború idején merült fel, mint az energiaforrások – különösen a világításhoz használt üzemanyag – megtakarítását célzó intézkedés. A rendszert gyorsan átvették több európai állam, köztük Nagy-Britannia, Franciaország és Olaszország.

Az országban a nyári időszámítást 1932-ben vezették be azzal a céllal, hogy hatékonyabban használják ki a természetes fényt és korlátozzák az áramfogyasztást.

Akkoriban az órákat április első vasárnapján állították előre, és október első vasárnapján állították vissza a normál időre. A gyakorlatot az 1940-es években felfüggesztették, és 1941 és 1979 között nem alkalmazták. 1997 óta Románia az időátállítás naptárát az Európai Unió szabályozásához igazította. Jelenleg a mechanizmus ugyanazt a célt szolgálja: a hivatalos napirend összehangolását a természetes fény ritmusával, hogy a napi tevékenységek több fényt kapjanak, és csökkenjen a mesterséges világítás használata. Egyelőre nem törlik el az EU-ban Az elmúlt években az Európai Unióban viták folytak a szezonális időátállítás eltörléséről. 2019-ben az európai parlament megszavazott egy javaslatot, amely előírta a nyári és a téli időszámításra való áttérés eltörlését, és

a tagállamoknak szabad kezet hagyott abban, hogy az egyik változatot véglegesen megtartsák.