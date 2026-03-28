Mától adhatók le a levélszavazatok az országgyűlési választásra

Fotó: László Ildikó
Március 28-tól, szombattól adhatják le levélszavazatukat a magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárok az április 12-i országgyűlési választásra – hívja fel a figyelmet Nacsa Lőrinc nemzetpolitikáért felelős államtitkár.
Mint közösségi oldalán megjelent bejegyzésében írja, a válaszboríték személyesen leadható:
bármely külképviseleten a külképviseleti szavazás teljes ideje alatt (általában 6 és 19 óra között), az erre kijelölt helyi irodákban;
valamint Magyarországon, a kijelölt átvevőhelyeken a szavazás napján 6 és 19 óra között, függetlenül attól, hol vették át a levélcsomagot, akár mások szavazatával együtt is;
vagy postán ingyen feladható úgy, hogy legkésőbb április 12-én 19 óráig megérkezzen.
Egyes külképviseleteken a levélcsomag átvétele és a szavazás helyben, meghosszabbított nyitvatartással is lehetséges – teszi hozzá az államtitkár.
Nacsa Lőrinc bejegyzésében hangsúlyozza, ahogy az elmúlt években, úgy most is egy nemzetben gondolkodó kormányra van szüksége Magyarországnak, ezért számítanak a külhoni magyarokra, ahogy ők is mindig számíthatnak rájuk.
– fogalmazott a nemzetpolitikáért felelős államtitkár.
Korábbi cikkeinkben összegyűjtöttük a legfontosabb tudnivalókat a szavazólapok helyes kitöltéséről és a gyűjtőpontokról, ahol leadhatja szavazatát, ugyanakkor a leggyakrabban felmerülő kérdésekre is igyekeztünk választ adni.
Több tízezer levélszavazat vált érvénytelenné korábban apró hibák miatt, ezért fokozott figyelmet kérnek a szavazólapok helyes kitöltésére azoktól, akik részt vesznek a magyarországi választáson.
Székelyföld-szerte számos ponton nyújtanak segítséget a levélszavazatok pontos kitöltésében és annak leadásában. Összegyűjtöttük, a székelyföldi városokban hol adhatja le szavazatát, hogy időben célba érjen.
Erdélyben mintegy 310 ezer választópolgár kapja meg a küldeményt a magyarországi országgyűlési választások előtt. A leggyakrabban felmerülő kérdésekre Dolhai István, Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusának misszióvezetője válaszol.
szóljon hozzá!