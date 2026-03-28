Mától adhatók le a levélszavazatok az országgyűlési választásra

Fotó: László Ildikó

Fotó: László Ildikó

Március 28-tól, szombattól adhatják le levélszavazatukat a magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárok az április 12-i országgyűlési választásra – hívja fel a figyelmet Nacsa Lőrinc nemzetpolitikáért felelős államtitkár.

Székelyhon

2026. március 28., 12:412026. március 28., 12:41

Mint közösségi oldalán megjelent bejegyzésében írja, a válaszboríték személyesen leadható:

  • bármely külképviseleten a külképviseleti szavazás teljes ideje alatt (általában 6 és 19 óra között), az erre kijelölt helyi irodákban;

  • valamint Magyarországon, a kijelölt átvevőhelyeken a szavazás napján 6 és 19 óra között, függetlenül attól, hol vették át a levélcsomagot, akár mások szavazatával együtt is;

  • vagy postán ingyen feladható úgy, hogy legkésőbb április 12-én 19 óráig megérkezzen.

Egyes külképviseleteken a levélcsomag átvétele és a szavazás helyben, meghosszabbított nyitvatartással is lehetséges – teszi hozzá az államtitkár.

Nacsa Lőrinc bejegyzésében hangsúlyozza, ahogy az elmúlt években, úgy most is egy nemzetben gondolkodó kormányra van szüksége Magyarországnak, ezért számítanak a külhoni magyarokra, ahogy ők is mindig számíthatnak rájuk.

„Közösen építjük a nemzetet, közösen döntünk a jövőről is!”

– fogalmazott a nemzetpolitikáért felelős államtitkár.

Korábbi cikkeinkben összegyűjtöttük a legfontosabb tudnivalókat a szavazólapok helyes kitöltéséről és a gyűjtőpontokról, ahol leadhatja szavazatát, ugyanakkor a leggyakrabban felmerülő kérdésekre is igyekeztünk választ adni.

korábban írtuk

Egy kis figyelem nem árt: így kerülhető el az érvénytelen levélszavazat
Egy kis figyelem nem árt: így kerülhető el az érvénytelen levélszavazat

Több tízezer levélszavazat vált érvénytelenné korábban apró hibák miatt, ezért fokozott figyelmet kérnek a szavazólapok helyes kitöltésére azoktól, akik részt vesznek a magyarországi választáson.

korábban írtuk

Mutatjuk, hová lehet vinni a levélszavazatot, hogy időben megérkezzen
Mutatjuk, hová lehet vinni a levélszavazatot, hogy időben megérkezzen

Székelyföld-szerte számos ponton nyújtanak segítséget a levélszavazatok pontos kitöltésében és annak leadásában. Összegyűjtöttük, a székelyföldi városokban hol adhatja le szavazatát, hogy időben célba érjen.

korábban írtuk

Kérdése van a levélszavazásról? Segítenek eligazodni
Kérdése van a levélszavazásról? Segítenek eligazodni

Erdélyben mintegy 310 ezer választópolgár kapja meg a küldeményt a magyarországi országgyűlési választások előtt. A leggyakrabban felmerülő kérdésekre Dolhai István, Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusának misszióvezetője válaszol.

Ezek is érdekelhetik

Faforgáccsal teli raktár gyúlt ki Szentegyházán, vízhiány és a szél nehezítette az oltást – frissítve
Balul „sült el” a halsütés Udvarhelyen
Tétovább kezdés után erős befejezés: féltucatnyi góllal biztosította be harmadik helyét a Sepsi OSK II.
RO-Alert üzenetet kaphatnak az állampolgárok energiafogyasztásuk állásáról
Fogadási botrány árnyékolja be a sereghajtó idényét, a csapatkapitányt is elveszítheti a klub
Mesés harmónia, több száz éves házak
Székelyhon

Székelyhon

Székely Sport

Krónika

Székely Sport

Nőileg

2026. március 28., szombat

Fiktív munkavégzés gyanújával vizsgálódnak a katasztrófavédelemnél, Arafat telefonját is lefoglalták

Lefoglalták a hatóságok a belügyminisztériumi katasztrófavédelmi főosztály (DSU) több munkatársának mobiltelefonját.

2026. március 28., szombat

2026. március 28., szombat

Újabb fordulat a csenei gyilkosság ügyében: hatósági felügyelet alá helyezték az áldozat nagyapját

Hatvan napra hatósági felügyelet alá helyezték a januárban a Temes megyei Csene községben megölt 15 éves fiú nagyapját, aki a gyanú szerint arcon ütötte a gyilkosság egyik vádlottjának anyját.

2026. március 28., szombat

2026. március 28., szombat

Egy egri fertálymester útja Brassótól Rugonfalváig

Nem mindenki tudja, hogy az ökölvívó Papp László rugonfalvi gyökerekkel bírt, ahol ünnepséget terveznek születése századik évfordulója apropóján. Erről meg a sepsiszentgyörgyi kosárlabda őskoráról is beszélgettünk Oláh István egri fertálymesterrel.

2026. március 28., szombat

2026. március 27., péntek

Nehezen megközelíthető területen csaptak fel a lángok, az erdőt is veszélyezteti a tarlótűz

A dédai hivatásos és önkéntes tűzoltókat is riasztották egy tarlótűzhöz péntek este. A Maros megyei Ratosnya egyik falujában nehezen megközelíthető területen csaptak fel a lángok.

2026. március 27., péntek

2026. március 27., péntek

Szombaton lesz a Föld órája, sok helyszínen egy órára lekapcsolják a villanyt

Szombaton 20:30 és 21:30 között lekapcsolják a parlament épületének belső és külső világítását a Föld órája kezdeményezéshez való csatlakozás részeként – közölte a képviselőház.

2026. március 27., péntek

2026. március 27., péntek

Virágvasárnapi passió Marosvásárhelyen – közös lelki élményre hívnak a szervezők

Idén is megrendezik Marosvásárhelyen a Virágvasárnapi passió előadást, amelyen a résztvevők együtt élhetik át Jézus Krisztus szenvedéstörténetét. Az érdeklődőket vasárnap 17 órára várják a Nyári Színpadhoz.

2026. március 27., péntek

2026. március 27., péntek

Perelni készül a kormányt a legfelsőbb bíróság

A legfelsőbb bíróság perelni készül a kormányt a bírák és ügyészek számára bírósági döntéssel megítélt bértartozások kifizetésének elhalasztása miatt, és első lépésként előzetes panaszt nyújtott be a kormányhoz és a pénzügyminisztériumhoz.

2026. március 27., péntek

2026. március 27., péntek

Kihirdette a költségvetésről szóló törvényeket Románia elnöke

Nicușor Dan államelnök pénteken kihirdette a 2026-os állami költségvetésről és a társadalombiztosítási költségvetésről szóló törvényeket.

2026. március 27., péntek

2026. március 27., péntek

Rekordkísérlettel avatják fel a gyergyóremetei bicikliutat

Ünnepélyes keretek között adják át szombaton Gyergyóremetén az új bicikliutat. Az esemény nem csupán egy hivatalos átadó lesz: a szervezők egy különleges rekordkísérlettel is készülnek.

2026. március 27., péntek

2026. március 27., péntek

Tűz ütött ki egy marosvásárhelyi tömbházlakásban

A marosvásárhelyi tűzoltók egy lakástűzhöz vonultak ki pénteken délután, amely egy tömbház legfelső emeletén keletkezett.

2026. március 27., péntek

