Mától adhatók le a levélszavazatok az országgyűlési választásra

Március 28-tól, szombattól adhatják le levélszavazatukat a magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárok az április 12-i országgyűlési választásra – hívja fel a figyelmet Nacsa Lőrinc nemzetpolitikáért felelős államtitkár.

Mint közösségi oldalán megjelent bejegyzésében írja, a válaszboríték személyesen leadható:

bármely külképviseleten a külképviseleti szavazás teljes ideje alatt (általában 6 és 19 óra között), az erre kijelölt helyi irodákban;

valamint Magyarországon, a kijelölt átvevőhelyeken a szavazás napján 6 és 19 óra között, függetlenül attól, hol vették át a levélcsomagot, akár mások szavazatával együtt is;

vagy postán ingyen feladható úgy, hogy legkésőbb április 12-én 19 óráig megérkezzen.

Egyes külképviseleteken a levélcsomag átvétele és a szavazás helyben, meghosszabbított nyitvatartással is lehetséges – teszi hozzá az államtitkár.

Nacsa Lőrinc bejegyzésében hangsúlyozza, ahogy az elmúlt években, úgy most is egy nemzetben gondolkodó kormányra van szüksége Magyarországnak, ezért számítanak a külhoni magyarokra, ahogy ők is mindig számíthatnak rájuk.