Fény a vetítőteremben: új rendeltetést kaphatna a Művész Mozi Marosvásárhelyen

Ismét életre kelhetnek a Marosvásárhelyi Művész Mozi évek óta üres terei: a Művészeti Egyetem átvenné és fesztiválhelyszínként, közösségi térként, hallgatói filmstúdióként működtetné. Az átadásról a helyi tanács dönt.

Hajnal Csilla 2026. március 29., 19:022026. március 29., 19:02

Öt éve zárta be kapuit Marosvásárhely egykor meghatározó filmszínháza, a Művész Mozi. Az 1961-ben nyitott, majd az évek során háromtermes intézménnyé bővült mozit a koronavírus-járvány utáni megcsappant látogatottság és a plázai multiplex mozik versenye tette fenntarthatatlanná a város számára. Azóta az épületrész kihasználatlanul áll – ám most komoly esély mutatkozik arra, hogy új gazdát és új küldetést kapjon. Egyeztetések és politikai akarat A Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem már több ízben jelezte az önkormányzat felé, hogy átvállalná a mozi működtetését – annál is inkább, mivel az intézménynek önálló film szakja van. Kovács Mihály Levente alpolgármester, egyben az RMDSZ helyi szervezetének elnöke támogatja az ötletet.

A kétezres évek elején nyílt gyorsétterem számára a moziból választottak le egy részt Fotó: Haáz Vince

„Egyértelmű álláspontom, érdekünk, hogy ez a felsőoktatási intézmény erős maradjon, és ha az önkormányzat úgy tud segíteni, hogy átadja a Művész Mozit, akkor ezt mindenképp támogatom” – fogalmazott Kovács Mihály Levente a Székelyhonnak. Hozzátette, mivel a törvények nem teszik lehetővé, hogy a helyi önkormányzatok anyagi támogatást nyújtsanak felsőoktatási intézményeknek,

az ingatlan átadása az egyetlen reális segítségnyújtási forma.

Az átruházáshoz helyi tanácsi határozat szükséges, bár konkrét döntési előkészítés egyelőre nem zajlik, és a szavazást az alpolgármester legkorábban tavasz végére, nyár elejére valószínűsíti, az egyeztetések mind az egyetem, mind a polgármesteri hivatal szintjén aktívan zajlanak.

Jelenleg az épületen kisebb felújítási munkálatok folynak,

amelyek célja nem a teljes körű helyreállítás, hanem mindössze az, hogy az ingatlan alapszinten használható állapotba kerüljön. Fesztiválok, filmvetítések, közösségi tér Kós Anna, a Művészeti Egyetem rektorhelyettese szerint ez már több éve formálódó projekt, amelyet számos adminisztratív akadály lassított. Ilyen volt például, hogy az eredeti mozi alapterületéből annak idején egy részt az egyik gyorsétteremlánc megkapott, amelyet ki kellett venni a telekkönyvből.

Emellett a fűtésrendszert le kellett választani a mozi fölötti lakóházról – mindkét folyamat hosszadalmas jogi és műszaki egyeztetést igényelt.

Az épület állapota sem volt biztató: a tető megsérült, beázott, a kazánrendszer tönkrement.

Az egyetem elképzelései szerint a Művész Mozi nem klasszikus, jegyértékesítésre alapuló filmszínházként működne. A klasszikus művész mozik csődbe mentek minden nagyvárosban – emlékeztetett Kós Anna. Az intézmény a két általa fenntartott színházat – a Stúdiószínházat és a Stúdió 2.1 bábszínházat – sem jegyalapú finanszírozásból tartja fenn, és a mozi esetében is hasonló modellt képzelnek el, a tanügyminisztériumi finanszírozásra támaszkodva.

A nagytermet közösségi programoknak, kulturális eseményeknek és fesztiválvetítéseknek szánnák.

A rektorhelyettes hangsúlyozta, Európa-szerte számos fesztivál érdeklődik már most is az együttműködési lehetőségek iránt. A tervek szerint párhuzamos rendezvények is elképzelhetők: például a TIFF (Transilvania Nemzetközi Filmfesztivál) egyszerre zajlana Kolozsváron és Marosvásárhelyen, a Friss Hús Fesztivál pedig egyszerre Budapesten és itt.

A két kisebb teremben az egyetem filmes hallgatói készítenék és mutatnák be saját alkotásaikat.