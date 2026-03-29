Fény a vetítőteremben: új rendeltetést kaphatna a Művész Mozi Marosvásárhelyen

Kihasználatlanul áll évek óta Marosvásárhely központi helyén az egykori Művész Mozi
Fotó: Haáz Vince
Ismét életre kelhetnek a Marosvásárhelyi Művész Mozi évek óta üres terei: a Művészeti Egyetem átvenné és fesztiválhelyszínként, közösségi térként, hallgatói filmstúdióként működtetné. Az átadásról a helyi tanács dönt.
Öt éve zárta be kapuit Marosvásárhely egykor meghatározó filmszínháza, a Művész Mozi. Az 1961-ben nyitott, majd az évek során háromtermes intézménnyé bővült mozit a koronavírus-járvány utáni megcsappant látogatottság és a plázai multiplex mozik versenye tette fenntarthatatlanná a város számára. Azóta az épületrész kihasználatlanul áll – ám most komoly esély mutatkozik arra, hogy új gazdát és új küldetést kapjon.
A Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem már több ízben jelezte az önkormányzat felé, hogy átvállalná a mozi működtetését – annál is inkább, mivel az intézménynek önálló film szakja van. Kovács Mihály Levente alpolgármester, egyben az RMDSZ helyi szervezetének elnöke támogatja az ötletet.
A kétezres évek elején nyílt gyorsétterem számára a moziból választottak le egy részt
Fotó: Haáz Vince
„Egyértelmű álláspontom, érdekünk, hogy ez a felsőoktatási intézmény erős maradjon, és ha az önkormányzat úgy tud segíteni, hogy átadja a Művész Mozit, akkor ezt mindenképp támogatom” – fogalmazott Kovács Mihály Levente a Székelyhonnak. Hozzátette, mivel a törvények nem teszik lehetővé, hogy a helyi önkormányzatok anyagi támogatást nyújtsanak felsőoktatási intézményeknek,
Az átruházáshoz helyi tanácsi határozat szükséges, bár konkrét döntési előkészítés egyelőre nem zajlik, és a szavazást az alpolgármester legkorábban tavasz végére, nyár elejére valószínűsíti, az egyeztetések mind az egyetem, mind a polgármesteri hivatal szintjén aktívan zajlanak.
amelyek célja nem a teljes körű helyreállítás, hanem mindössze az, hogy az ingatlan alapszinten használható állapotba kerüljön.
Kós Anna, a Művészeti Egyetem rektorhelyettese szerint ez már több éve formálódó projekt, amelyet számos adminisztratív akadály lassított. Ilyen volt például, hogy az eredeti mozi alapterületéből annak idején egy részt az egyik gyorsétteremlánc megkapott, amelyet ki kellett venni a telekkönyvből.
Fotó: Haáz Vince
Emellett a fűtésrendszert le kellett választani a mozi fölötti lakóházról – mindkét folyamat hosszadalmas jogi és műszaki egyeztetést igényelt.
Az egyetem elképzelései szerint a Művész Mozi nem klasszikus, jegyértékesítésre alapuló filmszínházként működne. A klasszikus művész mozik csődbe mentek minden nagyvárosban – emlékeztetett Kós Anna.
Az intézmény a két általa fenntartott színházat – a Stúdiószínházat és a Stúdió 2.1 bábszínházat – sem jegyalapú finanszírozásból tartja fenn, és a mozi esetében is hasonló modellt képzelnek el, a tanügyminisztériumi finanszírozásra támaszkodva.
A rektorhelyettes hangsúlyozta, Európa-szerte számos fesztivál érdeklődik már most is az együttműködési lehetőségek iránt. A tervek szerint párhuzamos rendezvények is elképzelhetők: például a TIFF (Transilvania Nemzetközi Filmfesztivál) egyszerre zajlana Kolozsváron és Marosvásárhelyen, a Friss Hús Fesztivál pedig egyszerre Budapesten és itt.
„Ez egy közösségi projekt, amelyből mindenki nyer. Aki szereti a művészfilmeket, annak mi lennénk az egyetlen lehetősége Marosvásárhelyen”– hangsúlyozta a Székelyhonnak Kós Anna.
Három aknagránátot találtak a földben szombaton Nyárádszeredában, a robbanóeszközöket mostanra elszállítottak a helyszínről – közölte a Maros megyei tűzoltóság.
II. Rákóczi Ferenc születésének 350. évfordulója alkalmából egész napos rendezvénysorozattal emlékezett meg a fejedelemről Marosvásárhely magyar közössége. Az ünnepség emlékeztetett a város szabadságharcban betöltött meghatározó szerepére is.
Az utóbbi években ismétlődő jelenség Székelyföldön, hogy a márciusi-áprilisi felmelegedést hirtelen visszatérő fagyok váltják. Ezek komoly károkat okozhatnak a gyümölcsösökben, teljesen el is veszhet az adott évi termés.
Elutasította a marosvásárhelyi önkormányzat a Postarétre tervezett egészségügyi központ megépítésére vonatkozó határozattervezetet. Az RMDSZ-es tanácsosok szerint a dokumentáció nem felelt meg a zöldövezetekre és a műemlékvédelemre vonatkozó előírásoknak.
A helyi érdekeltségű vasúti szolgáltatás előkészítéséről, a földrengésveszélyes tömbházakról és a várbeli vendéglők bérbeadásáról is döntöttek csütörtökön. A marosvásárhelyi képviselő-testület csaknem ötven napirendi pontot tárgyalt.
Újraválasztották Kovács Mihály Leventét az RMDSZ marosvásárhelyi szervezetének elnökévé a csütörtöki tisztújító küldöttgyűlésen.
Több mint két napja dolgoznak a tűzoltók a ludasi hulladéklerakónál keletkezett tűz megfékezésén. A lángokat már eloltották, de a területen továbbra is vannak tűzfészkek, amelyek folyamatos felügyeletet igényelnek.
Óriáskivetítőn lesz megtekinthető csütörtök este a világbajnoki pótselejtező elődöntője a marosvásárhelyi várban.
Átadták szerdán Héjjasfalván az országos bölcsődeépítési program keretében felhúzott legújabb intézményt – ez már az 55. „zsiráfos” bölcsőde, amely jellegzetes arculatához tartozik egy foltos hosszúnyakú is a bejáratnál.
Hivatalból indítottak eljárást egy közösségi médiában megjelent bejelentés nyomán a Maros megyei rendőrök március 24-én, amely szerint egy segesvári férfi nem megfelelő körülmények között tartja kutyáját.
